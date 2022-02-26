«Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА
«Спартак» в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли потерпел поражение от ЦСКА (0:2). Отрыв красно-белых от еврокубковой зоны теперь составляет десять очков. После матча главные тренеры команд поделились впечатлениями от встречи. Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.
— Была интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше голевых моментов и заслуженно победили. Первый матч после сборов всегда непростой. Если говорить глобально, то я доволен.
— Насколько отличался «Спартак» Витории от Ваноли?
— Отличался. Нам было сложнее их анализировать. Они закрыли последние игры. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу.
— Как оцените дебют новичков?
— Все новички сыграли хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Без сомнений, есть над чем работать и что улучшать. После сборов нужно нащупать игровой ритм, есть куда стремиться.
— Насколько сложно готовить команду с учетом последних событий?
—Я бы сказал, что в этой ситуации любой человек ощущает себя не очень. Я подобрал самое мягкое слово из всех возможных. Я бы не стал делить на новичков и кого-то другого. Надеюсь, все будет хорошо.
— Почему Языджи бил штрафной?
— Это решение нашего тренерского штаба. Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших.
— Как оцените судейство? Что произошло в эпизоде с желтой карточкой?
— Желтую карточку показали не первый раз и не последний. Судьи отсудили нормально, но при этом очень много простых эпизодов трактовали не всегда верно. Я могу ошибаться.
— Почему Акинфеев вводил больше мяч ногами?
— 99% действий вратари совершают ногами. Мы просили его играть и руками. На мой взгляд, Акинфеев один из лучших вратарей в лиге, играющий ногами.
Следующим высказался главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
— Мы расстроены. По игре могу сказать, что до гола со штрафного мы показывали хороший футбол, создавали много атак. Единственное — не хватало заключительной фазы. Над этим будем работать. Об этом говорить и статистика. Мы 40 раз входили в штрафную соперника. Мы должны работать над реализацией, чтобы получит тот менталитет, который мы хотим.
— В чем была идея оставить в запасе Бакаева?
— Мне не нравится говорить о конкретных персоналиях, у нас на первом месте команда. Для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. У каждого будет шанс показать себя. Я верю в Бакаева, мы с ним говорили. Мне не нравится, когда спрашивают об отдельных игроках. Мы должны играть и думать как команда.
— Показалось, что Мартинс был одним из худших. Как оцените его игру?
— Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде 7 игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Джикии. Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но она должна двигаться вперед.
— Почему так эмоционально отреагировали на неточную передачу Соболева?
— Я требовательный тренер, прежде всего к себе и игрокам. Мы должны работать над маленькими деталями. Соболев провел хороший матч, но ему нужно работать. Иногда он проводит хорошее действие, а потом делают ошибочную передачу. Я хочу, чтобы игроки принимали наилучшее решение.
— Видите ли вы разницу в игре команды между матчами на сборах и в официальной встрече?
— Мне хотелось, чтобы команда была немного смелее. Но футбол был показан хороший. Он был продолжением того, что было на сборах. Команде не хватает полноценных матчей. На сборах у нас не было сильных соперников в товарищеских матчах, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было сегодня использовать численное преимущество в центре поля. Результат в дерби решают эпизоды. Квинси попал в крестовину, а ЦСКА свой момент реализовал.
— Ждали, что ЦСКА будет играть в три защитника?
—Мы были готовы к этому. Именно это мы и ожидали. И в матчах на сборах они играли в три центральных защитника. Был уверен, что схема будет такая.
— Насколько серьезное повреждение у Жиго?
— Жиго получил травму в единоборстве. Сейчас мы точно не знаем, что с ним. Почему выпустили Кутепова, а не Чернова? Чернов прибыл к нам в последний момент, ему нужно время, чтобы адаптироваться к системе.
— Какие цели ставите сейчас перед собой, с учетом дальнейшего календаря?
— Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчей не нужно бояться. Мы не сдаемся. Сейчас наш моральный дух стал немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7