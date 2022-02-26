Пресс-конференция главных тренеров после московского дерби.

«Спартак» в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли потерпел поражение от ЦСКА (0:2). Отрыв красно-белых от еврокубковой зоны теперь составляет десять очков. После матча главные тренеры команд поделились впечатлениями от встречи. Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

— Была интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше голевых моментов и заслуженно победили. Первый матч после сборов всегда непростой. Если говорить глобально, то я доволен.

— Насколько отличался «Спартак» Витории от Ваноли?

— Отличался. Нам было сложнее их анализировать. Они закрыли последние игры. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу.

— Как оцените дебют новичков?

— Все новички сыграли хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Без сомнений, есть над чем работать и что улучшать. После сборов нужно нащупать игровой ритм, есть куда стремиться.

— Насколько сложно готовить команду с учетом последних событий?

—Я бы сказал, что в этой ситуации любой человек ощущает себя не очень. Я подобрал самое мягкое слово из всех возможных. Я бы не стал делить на новичков и кого-то другого. Надеюсь, все будет хорошо.

— Почему Языджи бил штрафной?

— Это решение нашего тренерского штаба. Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших.

— Как оцените судейство? Что произошло в эпизоде с желтой карточкой?

— Желтую карточку показали не первый раз и не последний. Судьи отсудили нормально, но при этом очень много простых эпизодов трактовали не всегда верно. Я могу ошибаться.

— Почему Акинфеев вводил больше мяч ногами?

— 99% действий вратари совершают ногами. Мы просили его играть и руками. На мой взгляд, Акинфеев один из лучших вратарей в лиге, играющий ногами.

Следующим высказался главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

— Мы расстроены. По игре могу сказать, что до гола со штрафного мы показывали хороший футбол, создавали много атак. Единственное — не хватало заключительной фазы. Над этим будем работать. Об этом говорить и статистика. Мы 40 раз входили в штрафную соперника. Мы должны работать над реализацией, чтобы получит тот менталитет, который мы хотим.

— В чем была идея оставить в запасе Бакаева?

— Мне не нравится говорить о конкретных персоналиях, у нас на первом месте команда. Для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. У каждого будет шанс показать себя. Я верю в Бакаева, мы с ним говорили. Мне не нравится, когда спрашивают об отдельных игроках. Мы должны играть и думать как команда.

— Показалось, что Мартинс был одним из худших. Как оцените его игру?

— Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде 7 игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Джикии. Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но она должна двигаться вперед.

— Почему так эмоционально отреагировали на неточную передачу Соболева?

— Я требовательный тренер, прежде всего к себе и игрокам. Мы должны работать над маленькими деталями. Соболев провел хороший матч, но ему нужно работать. Иногда он проводит хорошее действие, а потом делают ошибочную передачу. Я хочу, чтобы игроки принимали наилучшее решение.

— Видите ли вы разницу в игре команды между матчами на сборах и в официальной встрече?

— Мне хотелось, чтобы команда была немного смелее. Но футбол был показан хороший. Он был продолжением того, что было на сборах. Команде не хватает полноценных матчей. На сборах у нас не было сильных соперников в товарищеских матчах, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было сегодня использовать численное преимущество в центре поля. Результат в дерби решают эпизоды. Квинси попал в крестовину, а ЦСКА свой момент реализовал.

— Ждали, что ЦСКА будет играть в три защитника?

—Мы были готовы к этому. Именно это мы и ожидали. И в матчах на сборах они играли в три центральных защитника. Был уверен, что схема будет такая.

— Насколько серьезное повреждение у Жиго?

— Жиго получил травму в единоборстве. Сейчас мы точно не знаем, что с ним. Почему выпустили Кутепова, а не Чернова? Чернов прибыл к нам в последний момент, ему нужно время, чтобы адаптироваться к системе.

— Какие цели ставите сейчас перед собой, с учетом дальнейшего календаря?

— Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчей не нужно бояться. Мы не сдаемся. Сейчас наш моральный дух стал немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя.