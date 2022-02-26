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«Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА

Ваноли считает, что «Спартак» показал хороший футбол в матче РПЛ с ЦСКА
Владимир Пушкарев
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Артем Калинин
26 февраля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров после московского дерби.

«Спартак» в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли потерпел поражение от ЦСКА (0:2). Отрыв красно-белых от еврокубковой зоны теперь составляет десять очков. После матча главные тренеры команд поделились впечатлениями от встречи. Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

— Была интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше голевых моментов и заслуженно победили. Первый матч после сборов всегда непростой. Если говорить глобально, то я доволен.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

— Насколько отличался «Спартак» Витории от Ваноли?

— Отличался. Нам было сложнее их анализировать. Они закрыли последние игры. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу.

— Как оцените дебют новичков?

— Все новички сыграли хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Без сомнений, есть над чем работать и что улучшать. После сборов нужно нащупать игровой ритм, есть куда стремиться.

— Насколько сложно готовить команду с учетом последних событий?

—Я бы сказал, что в этой ситуации любой человек ощущает себя не очень. Я подобрал самое мягкое слово из всех возможных. Я бы не стал делить на новичков и кого-то другого. Надеюсь, все будет хорошо.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Игроки ЦСКА поздравляют с&nbsp;голом Юсуфа Языджи. Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

— Почему Языджи бил штрафной?

— Это решение нашего тренерского штаба. Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших.

— Как оцените судейство? Что произошло в эпизоде с желтой карточкой?

— Желтую карточку показали не первый раз и не последний. Судьи отсудили нормально, но при этом очень много простых эпизодов трактовали не всегда верно. Я могу ошибаться.

— Почему Акинфеев вводил больше мяч ногами?

— 99% действий вратари совершают ногами. Мы просили его играть и руками. На мой взгляд, Акинфеев один из лучших вратарей в лиге, играющий ногами.

Следующим высказался главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

— Мы расстроены. По игре могу сказать, что до гола со штрафного мы показывали хороший футбол, создавали много атак. Единственное — не хватало заключительной фазы. Над этим будем работать. Об этом говорить и статистика. Мы 40 раз входили в штрафную соперника. Мы должны работать над реализацией, чтобы получит тот менталитет, который мы хотим.

— В чем была идея оставить в запасе Бакаева?

— Мне не нравится говорить о конкретных персоналиях, у нас на первом месте команда. Для меня важны и Бакаев, и Николсон, и Ларссон. У каждого будет шанс показать себя. Я верю в Бакаева, мы с ним говорили. Мне не нравится, когда спрашивают об отдельных игроках. Мы должны играть и думать как команда.

— Показалось, что Мартинс был одним из худших. Как оцените его игру?

— Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде 7 игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Джикии. Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но она должна двигаться вперед.

— Почему так эмоционально отреагировали на неточную передачу Соболева?

— Я требовательный тренер, прежде всего к себе и игрокам. Мы должны работать над маленькими деталями. Соболев провел хороший матч, но ему нужно работать. Иногда он проводит хорошее действие, а потом делают ошибочную передачу. Я хочу, чтобы игроки принимали наилучшее решение.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Паоло Ваноли. Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

— Видите ли вы разницу в игре команды между матчами на сборах и в официальной встрече?

— Мне хотелось, чтобы команда была немного смелее. Но футбол был показан хороший. Он был продолжением того, что было на сборах. Команде не хватает полноценных матчей. На сборах у нас не было сильных соперников в товарищеских матчах, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было сегодня использовать численное преимущество в центре поля. Результат в дерби решают эпизоды. Квинси попал в крестовину, а ЦСКА свой момент реализовал.

— Ждали, что ЦСКА будет играть в три защитника?

—Мы были готовы к этому. Именно это мы и ожидали. И в матчах на сборах они играли в три центральных защитника. Был уверен, что схема будет такая.

— Насколько серьезное повреждение у Жиго?

— Жиго получил травму в единоборстве. Сейчас мы точно не знаем, что с ним. Почему выпустили Кутепова, а не Чернова? Чернов прибыл к нам в последний момент, ему нужно время, чтобы адаптироваться к системе.

— Какие цели ставите сейчас перед собой, с учетом дальнейшего календаря?

— Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчей не нужно бояться. Мы не сдаемся. Сейчас наш моральный дух стал немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя.

Александр Селихов пропускает гол Юсуфа Языджи со&nbsp;штрафного.

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Основные источники исследования

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Ф2 (0)

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Зенит
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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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