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ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли

Паоло Ваноли проиграл первый официальный матч во главе «Спартака»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
26 февраля. «Спартак» — ЦСКА — 0:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Итальянец не успел перестроить команду, а времени уже нет.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Пару месяцев назад мы ничего не слышали о Паоло Ваноли, но он так пафосно и бодро залетел в «Спартак», что к весне мы реально ждали прорыва. Его нагрузками на сборах пугали еще до отлета команды в Дубай, а из-за режима закрытых тренировок доносились только эмоциональный крик и жесты итальянца. Эти хайлайты моментально вирусились в соцсетях, и после спокойного Руя Витории как будто возвращали во времена Массимо Карреры и Доменико Тедеско.

Увиденное в товарищеских матчах тоже впечатляло. Схема с тремя центральными защитниками, высокий прессинг, ставка на физику и выносливость — первые шаги Ваноли подтверждали: новый «Спартак» будет строиться на фундаментальных идеях Антонио Конте. Учитывая поддержку руководства и работу в связке со спортивным директором (у Витории не было ни того, ни другого), казалось: это может сработать.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Паоло Ваноли. Ваноли начал с поражения в дерби. Языджи показал «Спартаку» мастер-класс

И это работало даже в дерби. ЦСКА довольно долго терпел и не собирался рисковать. «Из-за того, что они закрыли последние игры, нам было сложнее их анализировать, — объяснил после матча главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий. — «Спартак» Ваноли отличался от команды Витории. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу».

При разборе тренер ЦСКА увидит довольно равный первый тайм. «Спартак» ожидаемо оказывал давление при потере мяча и часто забирал его даже в финальной трети (хотя Дивеев ошибался, даже когда прессинга не было). Качественно насыщал зоны и уверенно выходил из обороны: после коротких перепасовок проходили забросы или переводы на противоположный фланг.

Лучший отрезок в исполнении «Спартака» — атака с подключением Мозеса, ложном рывком Литвинова, который увел Бийола и освободил зону, а также ударом Промеса в крестовину. Правда, ЦСКА мог тут же забить в контратаке — спас Жиго, в последнюю секунду прочитавший пас без касания и предотвративший выход один на один.

Но все, что показал «Спартак», разбивалось о его же реализацию. Тот же ЦСКА не колотил по штангам, но в плане системности и плана на игру выглядел убедительнее. Хотя у Березуцкого зимой работал над похожей задачей, что и Ваноли — только, в отличие от Паоло, он выпустил в старте не одного, а сразу четверых новичков. Включая Гбамена, лечившегося почти три года, а также Карраскаля.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Паоло Ваноли. «Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА

В итоге трансферы ЦСКА (а также то, как Березуцкий адаптировал их в свою систему) — главное открытие дерби, которое сделало разницу. Карраскаль еще до перерыва уничтожал Мартинса и был одним из лучших на поле, Гбамен классно двигал мяч и разгонял контратаки, а Языджи одним штрафным дал понять всей лиге: при нем опасность стандартов ЦСКА увеличилась в несколько раз. У турка уже три ассиста в четырех матчах на сборах и гол со штрафного «Спартаку».

«Он у нас исполняет все стандарты, — отметил Березуцкий. — Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших».

Меньше всех впечатлил Медина, но было бы странно, если бы в матче такого статуса и сложности подготовки выстрелили вообще все. Давайте честно: мы все еще осторожно (в лучшем случае) воспринимаем тренера Березуцкого, но то, как он перестроил ЦСКА за зиму, как в максимально сжатые сроки интегрировал такое количество новых игроков и по-новому раскрыл старых (Обляков провел запредельное по качеству дерби); наконец, как управлял командой по ходу матча со «Спартаком», достойно искренней овации.

Пока «Спартак» обнажал очередную структурную проблему (у Ваноли совсем не получился «план Б»), ЦСКА грамотно действовал по счету и заранее снял все вопросы — идеальный сценарий для рестарта сезона, в котором у команды есть все шансы зацепиться за топ-3.

Обновленный «Спартак» небезнадежен, но пока слишком сырой. В этом смысле поражение в дерби — не ключевая проблема. Гораздо страшнее — календарь, который красно-белым нужно пройти в нынешнем состоянии. Впереди у «Спартака» — «Кубань», «Динамо», дважды «Лейпциг» (причем оба выездных), «Краснодар» и «Локомотив». Итого 6 топ-матчей за 33 дня.

То есть в ближайший месяц у Ваноли вообще не будет времени что-либо доработать или исправить. А результат потребуют в любых условиях. И под любым давлением, которое у Паоло впереди.

Александр Селихов пропускает гол Юсуфа Языджи со&nbsp;штрафного.

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Основные источники исследования

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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
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13
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