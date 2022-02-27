ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли
Пару месяцев назад мы ничего не слышали о Паоло Ваноли, но он так пафосно и бодро залетел в «Спартак», что к весне мы реально ждали прорыва. Его нагрузками на сборах пугали еще до отлета команды в Дубай, а из-за режима закрытых тренировок доносились только эмоциональный крик и жесты итальянца. Эти хайлайты моментально вирусились в соцсетях, и после спокойного Руя Витории как будто возвращали во времена Массимо Карреры и Доменико Тедеско.
Увиденное в товарищеских матчах тоже впечатляло. Схема с тремя центральными защитниками, высокий прессинг, ставка на физику и выносливость — первые шаги Ваноли подтверждали: новый «Спартак» будет строиться на фундаментальных идеях Антонио Конте. Учитывая поддержку руководства и работу в связке со спортивным директором (у Витории не было ни того, ни другого), казалось: это может сработать.
И это работало даже в дерби. ЦСКА довольно долго терпел и не собирался рисковать. «Из-за того, что они закрыли последние игры, нам было сложнее их анализировать, — объяснил после матча главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий. — «Спартак» Ваноли отличался от команды Витории. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу».
При разборе тренер ЦСКА увидит довольно равный первый тайм. «Спартак» ожидаемо оказывал давление при потере мяча и часто забирал его даже в финальной трети (хотя Дивеев ошибался, даже когда прессинга не было). Качественно насыщал зоны и уверенно выходил из обороны: после коротких перепасовок проходили забросы или переводы на противоположный фланг.
Лучший отрезок в исполнении «Спартака» — атака с подключением Мозеса, ложном рывком Литвинова, который увел Бийола и освободил зону, а также ударом Промеса в крестовину. Правда, ЦСКА мог тут же забить в контратаке — спас Жиго, в последнюю секунду прочитавший пас без касания и предотвративший выход один на один.
Но все, что показал «Спартак», разбивалось о его же реализацию. Тот же ЦСКА не колотил по штангам, но в плане системности и плана на игру выглядел убедительнее. Хотя у Березуцкого зимой работал над похожей задачей, что и Ваноли — только, в отличие от Паоло, он выпустил в старте не одного, а сразу четверых новичков. Включая Гбамена, лечившегося почти три года, а также Карраскаля.
В итоге трансферы ЦСКА (а также то, как Березуцкий адаптировал их в свою систему) — главное открытие дерби, которое сделало разницу. Карраскаль еще до перерыва уничтожал Мартинса и был одним из лучших на поле, Гбамен классно двигал мяч и разгонял контратаки, а Языджи одним штрафным дал понять всей лиге: при нем опасность стандартов ЦСКА увеличилась в несколько раз. У турка уже три ассиста в четырех матчах на сборах и гол со штрафного «Спартаку».
«Он у нас исполняет все стандарты, — отметил Березуцкий. — Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших».
Меньше всех впечатлил Медина, но было бы странно, если бы в матче такого статуса и сложности подготовки выстрелили вообще все. Давайте честно: мы все еще осторожно (в лучшем случае) воспринимаем тренера Березуцкого, но то, как он перестроил ЦСКА за зиму, как в максимально сжатые сроки интегрировал такое количество новых игроков и по-новому раскрыл старых (Обляков провел запредельное по качеству дерби); наконец, как управлял командой по ходу матча со «Спартаком», достойно искренней овации.
Пока «Спартак» обнажал очередную структурную проблему (у Ваноли совсем не получился «план Б»), ЦСКА грамотно действовал по счету и заранее снял все вопросы — идеальный сценарий для рестарта сезона, в котором у команды есть все шансы зацепиться за топ-3.
Обновленный «Спартак» небезнадежен, но пока слишком сырой. В этом смысле поражение в дерби — не ключевая проблема. Гораздо страшнее — календарь, который красно-белым нужно пройти в нынешнем состоянии. Впереди у «Спартака» — «Кубань», «Динамо», дважды «Лейпциг» (причем оба выездных), «Краснодар» и «Локомотив». Итого 6 топ-матчей за 33 дня.
То есть в ближайший месяц у Ваноли вообще не будет времени что-либо доработать или исправить. А результат потребуют в любых условиях. И под любым давлением, которое у Паоло впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7