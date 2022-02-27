Итальянец не успел перестроить команду, а времени уже нет.

Пару месяцев назад мы ничего не слышали о Паоло Ваноли, но он так пафосно и бодро залетел в «Спартак», что к весне мы реально ждали прорыва. Его нагрузками на сборах пугали еще до отлета команды в Дубай, а из-за режима закрытых тренировок доносились только эмоциональный крик и жесты итальянца. Эти хайлайты моментально вирусились в соцсетях, и после спокойного Руя Витории как будто возвращали во времена Массимо Карреры и Доменико Тедеско.

Увиденное в товарищеских матчах тоже впечатляло. Схема с тремя центральными защитниками, высокий прессинг, ставка на физику и выносливость — первые шаги Ваноли подтверждали: новый «Спартак» будет строиться на фундаментальных идеях Антонио Конте. Учитывая поддержку руководства и работу в связке со спортивным директором (у Витории не было ни того, ни другого), казалось: это может сработать.

И это работало даже в дерби. ЦСКА довольно долго терпел и не собирался рисковать. «Из-за того, что они закрыли последние игры, нам было сложнее их анализировать, — объяснил после матча главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий. — «Спартак» Ваноли отличался от команды Витории. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу».

При разборе тренер ЦСКА увидит довольно равный первый тайм. «Спартак» ожидаемо оказывал давление при потере мяча и часто забирал его даже в финальной трети (хотя Дивеев ошибался, даже когда прессинга не было). Качественно насыщал зоны и уверенно выходил из обороны: после коротких перепасовок проходили забросы или переводы на противоположный фланг.

Лучший отрезок в исполнении «Спартака» — атака с подключением Мозеса, ложном рывком Литвинова, который увел Бийола и освободил зону, а также ударом Промеса в крестовину. Правда, ЦСКА мог тут же забить в контратаке — спас Жиго, в последнюю секунду прочитавший пас без касания и предотвративший выход один на один.

Но все, что показал «Спартак», разбивалось о его же реализацию. Тот же ЦСКА не колотил по штангам, но в плане системности и плана на игру выглядел убедительнее. Хотя у Березуцкого зимой работал над похожей задачей, что и Ваноли — только, в отличие от Паоло, он выпустил в старте не одного, а сразу четверых новичков. Включая Гбамена, лечившегося почти три года, а также Карраскаля.

В итоге трансферы ЦСКА (а также то, как Березуцкий адаптировал их в свою систему) — главное открытие дерби, которое сделало разницу. Карраскаль еще до перерыва уничтожал Мартинса и был одним из лучших на поле, Гбамен классно двигал мяч и разгонял контратаки, а Языджи одним штрафным дал понять всей лиге: при нем опасность стандартов ЦСКА увеличилась в несколько раз. У турка уже три ассиста в четырех матчах на сборах и гол со штрафного «Спартаку».

« Он у нас исполняет все стандарты, — отметил Березуцкий. — Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших».

Меньше всех впечатлил Медина, но было бы странно, если бы в матче такого статуса и сложности подготовки выстрелили вообще все. Давайте честно: мы все еще осторожно (в лучшем случае) воспринимаем тренера Березуцкого, но то, как он перестроил ЦСКА за зиму, как в максимально сжатые сроки интегрировал такое количество новых игроков и по-новому раскрыл старых (Обляков провел запредельное по качеству дерби); наконец, как управлял командой по ходу матча со «Спартаком», достойно искренней овации.

Пока «Спартак» обнажал очередную структурную проблему (у Ваноли совсем не получился «план Б»), ЦСКА грамотно действовал по счету и заранее снял все вопросы — идеальный сценарий для рестарта сезона, в котором у команды есть все шансы зацепиться за топ-3.

Обновленный «Спартак» небезнадежен, но пока слишком сырой. В этом смысле поражение в дерби — не ключевая проблема. Гораздо страшнее — календарь, который красно-белым нужно пройти в нынешнем состоянии. Впереди у «Спартака» — «Кубань», «Динамо», дважды «Лейпциг» (причем оба выездных), «Краснодар» и «Локомотив». Итого 6 топ-матчей за 33 дня.