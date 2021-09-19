Захарян забил впервые с первого тура. Гол Арсена вернул «Динамо» в чемпионскую гонку с «Зенитом»

В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Сочи» — 1:0.

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8-й тур

«Сочи» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Захарян, 12.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Барач, Прохин, Родригау, Попов (Бурмистров, 68), Юсупов (Жоаузинью, 68), Нобоа, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев (Нжи, 87), Бальбуэна, Фомин, Грулев (Игбун, 66), Моро, Шиманьски (Евгеньев, 60), Макаров (Тюкавин, 66), Захарян (Паршивлюк, 46).

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).

19 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 498 зрителей.

В футболе все быстротечно. Вчера ты на первом месте, затем с позиции силы делаешь ничью с «Локомотивом» — и командой все восторгаются, 18-летний Захарян и 19-летний Тюкавин дебютируют в первой сборной. А потом — неожиданное домашнее поражение от «Нижнего», и ситуация грозит развернуться на 180 градусов. Так что матч с «Сочи» становился для «Динамо» крайне важным.

При этом в стартовом составе москвичей последовало сразу три перестановки. Правда, Шунин и Лаксальт выбыли из-за травм, а вот Тюкавину главный тренер Сандро Шварц предпочел Грулева. На юного форварда на старте сезона свалилась серьезная нагрузка, в первую очередь психологического плана, и немец дал ему паузу.

Осечка бело-голубых позволила «Сочи» обойти москвичей в таблице, к 8-му туру южане подошли на втором месте. Команда Владимира Федотова выглядит солидно. Она и в прошлом сезоне была хороша, а теперь добавился после тяжелой травмы Попов, коллектив сыгрался, и с ним крайне сложно любому в России. А ту же «Уфу» сочинцы в 7-м туре победили на классе легко и непринужденно.

С «Динамо», конечно, пришлось тяжелее. Нобоа уже не так резв, как в молодости: уже на 12-й минуте его накрыл Шиманьски, а Захарян убрал мяч в сторону от защитника и жахнул с линии штрафной в дальний угол — 0:1. У юного полузащитника, не забивавшего с 1-го тура, явно упала гора с плеч — это ощущалось по его эмоциональному празднованию.

Но «Сочи» все-таки в большом порядке. Хозяева придавили бело-голубых образцово-показательным прессингом.

Плели кружева Нобоа, Юсупов и Попов, цеплялся за все мячи Кассьерра, москвичам в защите дышалось крайне сложно. Моментов, правда, это хозяевам приносило не так уж много, но напряжение в воздухе висело постоянно. А забросов в штрафную сочинцы сделали неимоверное количество.

Встреча смотрелась, ведь «Динамо» здорово разжималось в контратаках. Моменты у Макарова, затем дважды у Скопинцева возникали не хуже, чем у футболистов «Сочи». А Моро даже забил за 20 минут до конца. Вся команда успела отпраздновать гол, когда пришла весточка от ВАР — автор голевой передачи Бальбуэна на несколько сантиметров залез в офсайд.

«Динамо» терпело в обороне, выпустив третьего центрального защитника Евгеньева. Команда немного изменила себе со своей любовью к высокому прессингу, но ее можно понять. Слишком серьезный соперник. Слишком умело он атаковал. Слишком велика цена трех очков.

Лещук в концовке спас после удара Прохина, и бело-голубые в итоге смогли покинуть черноморское побережье с победой. Обогнав «Сочи» в турнирной таблице, вернувшись на вторую строчку. Впрочем, в понедельник у «Локомотива» и «Рубина» есть шанс обойти Шварца и Ко.