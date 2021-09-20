Звездный дебютант «Рубина» Дрейер: мечтает вернуться в АПЛ, фанатеет по «Ливерпулю», любит рыбалку и мог заменить Брэйтуэйта в сборной Дании

Большое интервью с новичком казанцев.

Андерс Дрейер — новая звезда «Рубина»: датчанин дебютировал в РПЛ с хет-трика в ворота «Урала» и ярко ворвался в наш футбол. Ранее никому не удавалось начать карьеру в России с трех голов в первом же матче.

«СЭ» поговорил с Дрейером о том, почему он выбрал «Рубин», наставлениях Слуцкого, успехе сборных Дании на взрослом и молодежном Евро, а также о любви к «Ливерпулю» и мечте вернуться в АПЛ, где он не смог закрепиться три года назад.

Андерс Дрейер

Родился 2 мая 1998 года.

Выступал за «Эсбьерг» (2017-2018), «Брайтон» (2018-2019), «Сент-Миррен» (2019), «Херенвен» (2019-2020), «Мидтьюлланн» (2020-2021). В августе 2021 года перешел в «Рубин».

«Первый гол «Уралу» — самый красивый в карьере»

— Андерс, после дебюта за «Рубин» было много звонков?

— Да, телефон разрывался. Это прикольно. Много журналистов из Дании мне написало, много друзей, родственников. Мне было очень приятно.

— Когда семья приедет в Казань?

— Моя девушка скоро ко мне приедет, как и моя собака. У нас золотистый ретривер, ему пока только полгода. И моя семья тоже приедет, когда будет возможность.

— Твой отец ведь тоже занимался футболом?

— Да, он играл во втором дивизионе в Дании, за тот же клуб, что и я, — «Эсбьерг». Поэтому разбирается в футболе.

— Как он оценил твой хет-трик?

— Он смотрел игру, но не видел два последних гола, потому что у него была какая-то встреча. Потом, конечно, мама показала ему видео. Она спрашивала у папы: «Куда ты ушел? Ты такое пропустил!» Это было весело. Родители рады моему дебюту.

— Какой была реакция Леонида Слуцкого?

— Мы не так много говорили после игры. Наверное, на теории будет разбор положительных и неудачных моментов.

— Мяч забрал себе?

— Да, я забрал его в квартиру, он в сохранности. Это мой второй хет-трик, у меня в Дании есть мяч с того матча за «Эсбьерг».

— Твой первый гол попал в популярный футбольный Instagram 433. Чувствуешь себя звездой?

— Нет, я и мои близкие спокойны! Это лишь первая игра, пусть и удачная. Мне еще нужно очень много работать. А в 433 я попал впервые. Здорово, что теперь много людей посмотрели мой гол.

— Этот гол пяткой — самый красивый в карьере?

— Да, определенно. Думаю, это мой лучший гол. Был еще хороший мяч в матче против «Арсенала» за молодежную команду «Брайтона», а также против «Копенгагена» в датской суперлиге дальним ударом. Но этот гол пяткой «Уралу», думаю, получился красивее.

«Голы для меня не так важны, как команда. Слуцкий говорит, что рост игрока невозможен без командного успеха»

— Ты второй, кто дебютировал в РПЛ так ярко — с хет-трика. Теперь от твоей игры другие ожидания. Готов к этому давлению?

— Да, я готов. Даже если не забью, все равно буду стараться и приносить пользу команде. Нужно работать. Для меня главное — чтобы команда побеждала.

— Как тебе в России?

— Я впервые в вашей стране, и неделя прошла хорошо. Мне очень помог переводчик Артур, который нашел для меня квартиру. Поэтому я сфокусирован на футболе. Казань мне очень нравится — красивый, чистый город. Абильдгор показал мне хорошие места, рестораны.

— Ты очень много забивал в Дании за «Мидтьюлланн», начал выступления в России с хет-трика. У тебя есть какие-то цели по голам за сезон?

— Цифры для меня не так важны, как командный успех. Слуцкий говорит, что персональный рост игрока невозможен без роста всей команды. Мы можем преуспеть все вместе, а не каждый сам по себе. Даже если команда будет побеждать со счетом 1:0 и я не буду забивать, все равно буду счастлив.

— Ты уже успел адаптироваться, или хет-трик — это не показатель того, что ты уже влился в команду?

— До игры я провел полный тренировочный цикл с командой. Успел чуть познакомиться с ребятами. Конечно, мне еще нужно адаптироваться. Особенно мне нужно поработать над игрой в обороне — в этом плане есть куда прибавлять.

— «Урал» — последняя команда РПЛ. А вот следующий соперник уже куда серьезнее — чемпион страны «Зенит». Какие ожидания?

— Немного смотрел их матч с «Челси». Конечно, нас ждет другая игра. Всегда здорово играть против лучших команд лиги. Когда я выступал в Дании за «Мидтьюлланн», то футболисты из других клубов всегда говорили, что им нравится выходить против нас — чемпионов. Их все хотят победить, и мы не исключение. Думаю, у нас хорошие шансы в матче с «Зенитом».

— Чего ждать от «Рубина» в этом сезоне?

— Здесь очень хорошая команда, молодой коллектив, который будет развиваться и решать поставленные задачи. Думаю, мы способны расти и бороться за высокие места.

— Реально ли побороться за титул?

— Чемпионство — это очень трудно. Но у нас очень хорошая команда, все может случиться. «Лестер» ведь стал чемпионом, когда никто не ждал. В России много хороших команд, и шансы есть у многих, в том числе и у нас.

«Нравятся взгляды Слуцкого на футбол и его тренерская манера»

— В Дании ты выступал в клубе, который стабильно борется за чемпионство и играет в еврокубках против топ-команд: «Ливерпуля», «Аталанты». Почему ты решил выбрать «Рубин» и Россию?

— На самом деле, это большой и важный переход для меня. Когда я узнал, что «Рубин» хочет меня подписать, то изучал информацию о команде. И затем с нетерпением ждал трансфера. «Рубин» — большой серьезный клуб. Надеюсь, что я принесу ему пользу. Возможно, однажды перейду в клуб из более сильного чемпионата, но сначала должен проявить себя здесь.

— Каким был разговор с руководством и тренером о твоей роли в команде?

— Я должен быть полезным при обороне и при этом эффективным в нападении. Тренер поддерживает стремление атаковать, доверяет мне. Но при игре в защите мне нужно прибавлять.

— Вспоминали со Слуцким, что ты сделал голевую передачу на третий гол в матче с «Витессом», когда команда проиграла 2:3, а он подал в отставку и уехал в Россию?

— Да-да! Знаю об этом, это забавный факт, футбольный мир тесен. Возможно, не будь того ассиста, тренер бы сюда не приехал, да и я бы не оказался в «Рубине». Мы говорили о той игре, и Слуцкий шутил: «Ты сделал передачу в том матче, посмотрим, что теперь здесь с тобой будет!»

— Какие у тебя впечатления от Слуцкого?

— Мне нравится тот стиль, который он выбрал, его взгляды на футбол. Слуцкий предоставляет нам свободу в атаке, всячески поддерживает.

«Мог попасть в сборную: тренер сказал, что должен быть готов, если Брэйтуэйт получит серьезную травму »

— Насколько Оливер Абильдгор повлиял на то, что ты выбрал «Рубин»?

— Мы знакомы друг с другом с молодежной сборной. Я звонил ему перед переходом, спрашивал о команде и городе. Он очень положительно отзывался о том, что меня ждет в Казани. Это здорово, когда вдали от дома у тебя есть человек, который говорит с тобой на одном языке и ты хорошо его знаешь. Олли мне очень помог.

— Абильдгор — один из лучших опорников чемпионата России, но в сборную не призывается. В Дании следят за нашей лигой, или он просто не проходит по уровню?

— Да, следят, конечно. И тренеру сборной Дании нравится, что наши футболисты уезжают в другие страны. Он приветствует, когда игроки отправляются за новым опытом в более сильные лиги. Сборная Дании очень сильна, там хороший подбор футболистов. Посмотрим, попадем ли мы с Оливером в команду. Но я не переживаю и не зацикливаюсь на этом. Спокойно отнесусь к тому, если меня не пригласят, и буду продолжать работать.

— Ты хорошо начал сезон в Дании: три гола и пять ассистов в шести матчах, но в сборную тебя не вызвали. Тренер Каспер Хьюлманн не говорил, почему ты пока не готов к национальной команде?

— Да, я говорил с тренером о возможном вызове в сборную незадолго до паузы, но потом мы не общались. Он говорил, что Мартин Брэйтуэйт получил небольшое повреждение и мне нужно быть готовым, если его травма окажется серьезной. Но в итоге Мартин был готов играть, и меня не пригласили.

«Кварацхелия будет большим игроком. Его не пугает, когда перед ним два-три соперника»

— Кто тебя впечатлил из игроков команды в эти первые дни?

— Кварацхелия — он очень хороший дриблер, у него отличная скорость и техника. Думаю, Хвича станет большим игроком.

— Ты видел его до приезда в «Рубин»?

— Никогда, но я играл с некоторыми грузинскими футболистами в Дании, и они мне много писали, что Хвича — очень хорош, это сильный футболист. Я в этом убедился: он ассистировал мне, когда я забивал дебютный гол за «Рубин».

— Слуцкий говорил, что увидев Кварацхелию, понял, что не зря работает в «Рубине». Какое у тебя было первое впечатление?

— Я подумал, что у него очень высокий уровень игры. Хвича всегда идет в обводку, и его не пугает, когда перед ним двое или трое соперников. Он уверен в себе.

— Много говорят о его будущем: интерес «Тоттенхэма», «Ювентуса», «Милана» и других известных клубов. Насколько этот фактор влияет на новичка, который потенциально тоже хочет играть в большой лиге?

— Да, это одна из тех причин, почему я принял решение играть в «Рубине». У каждого футболиста есть мечта выступать на самом высоком уровне. И за эту мечту нужно бороться.

— Ты в марте играл на молодежном Евро против нашей сборной и Дениса Макарова, которого «Рубин» продал и в качестве замены подписал тебя. Помнишь его, и чем запомнился тот матч?

— Да, он очень хорош в обводке, помню его. Он был хорош, но мы выиграли со счетом 3:0.

— От российской молодежки были большие ожидания, но команда проиграла Дании. Почему, как тебе кажется?

— Не знаю, но состав на бумаге был очень хорошим: игроки из ЦСКА, «Спартака», «Рубина». Но мы были не хуже, у нас была очень хорошая команда. Мы уступили Германии в четвертьфинале, хотя вели 1:0 до 87-й минуты. Может быть, если бы мы выиграли тот матч, то выиграли бы и турнир.

«Думаю, чемпионат России сложнее, чем датская суперлига»

— Дания на молодежном и взрослом Евро выступила очень ярко, добравшись и там и там до полуфинала. Чем ты можешь объяснить этот феномен?

— Вы знаете, несколько лет назад у сборных Дании тоже был небольшой спад в результатах. Но пришел новый тренер и привел много молодых игроков. Он создал новую команду, хочет играть в привлекательный футбол. И вся система в сборных выстроена так, что все задачи и цели одинаковые. Молодым ребятам легче адаптироваться во взрослом футболе.

— Одна из реформ в датском футболе, которая позволила достичь таких результатов, — программа «Действия и отношения». До 13 лет дети играют без счета и турнирных таблиц. Как это помогает?

— Я не попал под эту реформу по возрасту. Конечно, футбол должен приносить радость. На этой стадии ты должен наслаждаться игрой, быть счастливым, когда выходишь на поле, а не думать, как бы добиться результата любой ценой.

— В Дании нет лимита на легионеров, только требования по доморощенным игрокам. При этом в РПЛ, куда ты приехал, лимит действует и есть много дискуссий на тему того, надо его усиливать или отменять. Как ты думаешь, какой формат лучше?

— Мне трудно об этом говорить. Да, у меня есть опыт игры без лимита в Дании. И у нас четыре-пять местных молодых игроков были в составе даже в матчах Лиги чемпионов. В Бельгии, в Голландии, в Испании лимита нет и нет проблем с развитием футболистов. Но нужно быть осторожным с тем, чтобы не составить команду только из иностранцев. Может быть, для вашей страны важно, чтобы играли футболисты из России.

— А как же честная конкуренция? Почему в некоторых случаях россиянин имеет преимущество перед легионером только потому, что у него есть нужный паспорт?

— Не задумывался об этом, честно. Конечно, должна быть честная конкуренция, тут не поспоришь. Но при этом думаю, что российская лига сложнее, чем чемпионат Дании, даже несмотря на лимит.

«Хочу играть в АПЛ. Мечтаю туда вернуться»

— Ты как-то сказал, что надеешься вернуться в Англию и играть там. Насколько это актуально сейчас?

— По-прежнему актуально. Я хочу играть в АПЛ. Но мне еще нужно очень много работать на поле и вне его, быть профессионалом, прогрессировать и прибавлять.

— Почему не получилось с первого раза закрепиться в Англии?

— Может быть, скачок из датской суперлиги в английскую премьер-лигу был слишком резким. И мне не стыдно это признать. Возможно, мне стоило сделать переход более плавным. Например, сейчас я из Дании переехал в Россию — это как промежуточный этап моей карьеры.

— Но это был положительный опыт?

— Конечно! Когда я вернулся в Данию из Англии, журналисты задавали вопросы об этом. Конечно, это хороший опыт, мне он не навредил. Мне теперь есть с чем сравнивать. В Англии я первое время жил в отеле, а тут, в Казани, «Рубин» быстро помог мне найти квартиру. Это было очень профессионально и хорошо, что клуб помог мне.

— Что было самым сложным в Англии?

— Мне тогда было 19-20 лет. В этом возрасте, возможно, я не так профессионально относился к работе, как следовало бы. Не так часто посещал спортзал, не посвящал много времени восстановлению, ледяным ваннам. Я относился к этому проще, чем сейчас.

— А что поменялось?

— После того как я не смог добиться успеха в Англии, понял, что должен повышать свой уровень. Вернулся в Данию, сделал выводы и начал путь к своей цели.

— Насколько была полезной аренда в Шотландии и Голландии? Не каждый футболист к 23 годам успел поиграть в четырех разных странах.

— А еще была и Лига чемпионов. Да, это невероятно. Думаю, это очень важный опыт. Я узнал, что в Англии другая ментальность, другие требования. Возможно, настанет день, когда я буду готов к этому уровню и смогу там преуспеть.

— При этом ты не побоялся уехать. Наши игроки зачастую не хотят ехать в Европу, потому что считают, что не будут получать там практику.

— В Дании ментальность игроков такова, что каждый хочет уехать в Европу. Это цель каждого футболиста в нашей стране.

— В Россию приезжало не так много игроков из Дании: Лумб, Намли, Абильдгор и теперь ты. При этом поиграло очень много шведов, норвежцев и даже исландцев. С чем ты это связываешь?

— Думаю, чемпионат Дании сильнее, чем шведская или норвежская лига. Для многих футболистов такой переход не имеет смысла. Тот же «Мидтьюлланн», где я выступал, играл в Лиге чемпионов. Часто в еврокубках играл «Копенгаген». Думаю, датская лига находится на очень хорошем уровне и поэтому местные игроки если и уезжают, то в большие чемпионаты.

— В чем феномен «Мидтьюлланна», который в последние годы стал лидером чемпионата Дании, играет в Лиге чемпионов, проводит образцовую селекцию?

— Это использование статистики и цифр. Это очень важно. До перехода в «Рубин» я был в офисе клуба, чтобы попрощаться и оформить последние детали. И аналитики показали мне данные по Абильдгору, что он идет в лидерах по многим показателям. Они просто изучали данные и показали мне, что мой одноклубник и соотечественник преуспел в России. Этот момент показывает, насколько детально они изучают статистику и погружены в аналитику. И это приносит результат.

«Мне и в Дании говорили, что я похож на Брэдли Купера. Привет, Ирина!»

— В команде тебя постоянно называют Брэдли Купером. Не устал от этих шуток?

— Да уж! Привет, Ирина! Если честно, я уже привык. Мне и в Дании много говорили о том, что я похож на Купера. А вообще это впервые случилось лет пять назад. Мы с девушкой встретились с ее подругой из США, обедали в ресторане. И она внезапно присмотрелась ко мне и сказала, что я — вылитый Брэдли Купер.

— Свободное время вне футбола проводишь с девушкой?

— Да, мне нравится отдыхать с моей девушкой и семьей, гулять с нашей собакой. Свободное время я посвящаю семье и близким. Ну и еще люблю поиграть в Counter-Strike, расслабиться и чуть отвлечься.

— А хобби?

— Мне очень нравится рыбалка. Люблю сесть, расслабиться и ждать, когда клюнет.

— Значит, тебе надо ехать на Каму и Волгу за уловом, пока не наступила зима.

— Да, мне уже рассказали, что тут есть рыбные места. Последний раз я рыбачил месяца четыре назад с друзьями на лодке.

— Какой твой самый большой улов?

— Думаю, это где-то 13 кг.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Это датская музыка. Российскую пока особо не успел послушать. Хотя в раздевалке часто ставят российские треки — пока это не мое. Понял, что главный по музыке — это Самошников. Кстати, он ставит не только российские треки, но и зарубежные, на английском. Оливер ему сказал: «Давай-ка без русских песен, пожалуйста!»

— Твои любимые сериалы?

— Мне нравится «Побег», «Викинги», «Игра престолов» — это топ. Особо не смотрю фильмы, именно сериалы. А если говорить о кино — я люблю «Форсаж». Это классное кино.

«Моя мечта — играть в «Ливерпуле». В детстве вся комната была увешана плакатами»

— Кто для тебя был ориентиром в детстве?

— Стивен Джеррард. Я очень люблю «Ливерпуль», а он — капитан легендарной команды и просто великий футболист. А если говорить о действующих игроках, то слежу за Гризманном. Нравится Коутинью, как он принимает решения, играет в одно касание.

— Когда играл на «Энфилде» против «Ливерпуля» в прошлом сезоне, сбылась детская мечта?

— Да, это была моя самая большая мечта. К сожалению, из-за коронавируса на трибунах не было зрителей, но все равно это было невероятно. Еще я несколько раз ездил на стадион как болельщик. Я был на «Энфилде» как фанат четыре раза. Это было незабываемо.

— Как давно ты болеешь за «Ливерпуль»?

— С самого раннего возраста, как только начал смотреть футбол. Финал Лиги чемпионов-2005 против «Милана» — великий матч. У меня вся комната была увешана календарями и плакатами с «Ливерпулем». Каждое Рождество мне дарили все подарки с символикой красных. Я прям настоящий фанат клуба. Всегда выбираю «Ливерпуль», когда играю в FIFA на приставке, не говоря уже о Football Manager. Из нынешней команды мне нравится ван Дейк — по мне, лучший защитник мира. Ну и Салах — великолепный игрок. Его левая нога — это нечто.

— Наверное, мечтаешь однажды перейти в «Ливерпуль»?

— Да, я всегда мечтал играть в «Ливерпуле». Конечно, хочется достичь максимально высокого уровня, развиваться и следовать за своей мечтой. Но сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь достичь успехов «Рубину».