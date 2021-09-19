Шунин и Лаксальт получили повреждения на тренировке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин и защитник команды Диего Лаксальт не сыграют в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» из-за повреждений, информирует пресс-служба бело-голубых. Как отмечается, травмы были получены на тренировке.
Ранее стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
? Лещук, Скопинцев и Грулёв начнут матч против «Сочи» в старте— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 19, 2021
Шунин и Лаксальт не смогут помочь команде из-за повреждений, полученных на тренировке#ДинамоМосква #футбол #СочиДинамо pic.twitter.com/Sw8hll5D2v
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