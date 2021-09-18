РПЛ, 8-й тур: расписание и результаты всех матчей
В центральной встрече, которая состоится в понедельник, 20 сентября, ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком», начало в 19.30 (мск).
18 сентября, суббота
Уфа. Стадион «BetBoom Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)
Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Жабченко (Краснодар)
Самара. Стадион «Солидарность Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Судья: Панин (Дмитров). ВАР: Турбин (Дмитров).
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч Премьер — 19.25)
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Кукуляк (Калуга).
19 сентября, воскресенье
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Судья: Любимов (Санкт-Петербург). ВАР: Шадыханов (Москва).
Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ — 18.55)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Левников (Санкт-Петербург).
20 сентября, понедельник
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)
Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Турбин (Дмитров).
Казань. Стадион «Центральный». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Амелин (Тула).
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00)
Судья: Карасев (Москва). ВАР: Мешков (Дмитров).
Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю