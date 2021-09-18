Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ, 8-й тур: расписание и результаты всех матчей

08:30
ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Восьмой тур Тинькофф-Чемпионата России.

В центральной встрече, которая состоится в понедельник, 20 сентября, ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком», начало в 19.30 (мск).

18 сентября, суббота

«Уфа» — «Химки»

Уфа. Стадион «BetBoom Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55)

Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Жабченко (Краснодар)

Уфа — Химки

«Крылья Советов» — «Ростов»

Самара. Стадион «Солидарность Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Судья: Панин (Дмитров). ВАР: Турбин (Дмитров).

Крылья Советов — Ростов

«Ахмат» — «Краснодар»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч Премьер — 19.25)

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Кукуляк (Калуга).

Ахмат — Краснодар

19 сентября, воскресенье

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Судья: Любимов (Санкт-Петербург). ВАР: Шадыханов (Москва).

Нижний Новгород — Арсенал Т

«Сочи» — «Динамо»

Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ — 18.55)

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Левников (Санкт-Петербург).

Сочи — Динамо

20 сентября, понедельник

«Урал» — «Локомотив»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25)

Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Турбин (Дмитров).

Урал — Локомотив

«Рубин» — «Зенит»

Казань. Стадион «Центральный». 18.30 (Матч Премьер — 18.25)

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону). ВАР: Амелин (Тула).

Рубин — Зенит

ЦСКА — «Спартак»

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00)

Судья: Карасев (Москва). ВАР: Мешков (Дмитров).

ЦСКА — Спартак

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Аббасов нокаутировал Завурова, Муродов победил Швеца и другие результаты турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Русские новички начали сезон в НХЛ. Смогут ли они пробиться наверх?
Помощник Путина оценил рекомендации компании из Нидерландов по реформе российского футбола
Губерниев: «Шутка Гордона про Обаму даже в самых захудалых пивнушках не заходила»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр