«Обалдели, что ли?! Рыбакам проигрываем?» Как Юран выступал за «Спартак»
В игровой карьере Сергей Юран пусть и недолго, но довольно ярко выступал за красно-белых. Вспоминаем, как это было.
Впервые этот материал вышел 21 мая 2022 года, когда в заключительном туре РПЛ «Спартак» встретился с «Химками» под руководством Юрана (подмосковный клуб победил 2:1). Теперь специалист будет противостоять красно-белым с «Пари НН» в предпоследнем туре этого чемпионата.
«Люди говорили: «Да Юран толстый, зачем он нужен?!»
Юран дважды приходил в «Спартак». Впервые это произошло летом 1995 года. Покинув «Порту», он вместе с Василием Кульковым перебрался в Москву. Олег Романцев решил усилиться опытными футболистами перед выступлением красно-белых в Лиге чемпионов. Помимо Кулькова в «Спартак» вернулись Валерий Шмаров и Станислав Черчесов.
Ставка Романцева сработала. Осенью 1995-го спартаковцы выдали сумасшедшую серию в ЛЧ, попав в одну группу с «Блэкберном», «Легией» и «Русенборгом».
В первом туре российский клуб на выезде одолел чемпиона Англии. На 40-й минуте хозяева подавали очередной угловой. Никифоров вынес мяч из штрафной. Тот попал сначала к Пятницкому, потом оказался у Хлестова, который в тот вечер играл без ошибок. Барези, как прозвали Дмитрия в «Спартаке», мгновенно отдал пас налево Шмарову, а тот, столь же быстро оценив ситуацию, ювелирно сделал заброс на Юрана, который уже рванул в сторону ворот «Блэкберна». Форвард пробежал чуть ли не полполя с висевшим на плечах защитником, которому на выручку зачем-то побежал голкипер хозяев. Юран наказал его за эту оплошность, отправив мяч по дуге впритирку со штангой, — 1:0!
— Наверное, я забил в типичной для себя манере, — рассуждал потом Юран, который перед матчем с англичанами две недели безвылазно провел на базе, чтобы побыстрее набрать форму. — Но у меня ничего бы не получилось, если бы тренеры не смогли настроить команду должным образом. Ребята готовы были землю грызть — только бы победить! После распада Союза многие утверждали, что в России слабый футбол. Я рад, что сегодня мы лишний раз опровергли пессимистов.
В домашнем поединке с «Легией» Юран так затерзал оборону, что защитники в итоге завалили таранного форварда в своей штрафной. Арбитр указал на точку, а Никифоров не оставил шансов Щесны.
Чуть позже Юран загубил верный выход один на один, пробив во вратаря. Однако исправился сразу после перерыва. Получив отличный пас от Пятницкого, нападающий с 14 метров выстрелил в дальнюю «девятку» — 2:0.
— Когда я пришел в «Спартак», некоторые скептически замечали: да Юран толстый, зачем он нужен? По-моему, я убедил критиков, что они были неправы, — говорил форвард.
Гостевой матч с «Русенборгом» получился самым драматичным в той еврокампании. Первая же атака норвежцев завершилась голом в ворота Черчесова. Причем начал ее... Кульков, отдав неточную передачу Онопко. Последовал перехват, навес в направлении дальней штанги, где Леккен при попустительстве Хлестова вколотил мяч в сетку.
А в концовке тайма уже ошибся Пятницкий, потеряв мяч у правой бровки. Норвежцы быстро вывели на выгодную позицию своего бомбардира Браттбакка, который на противоходе обманул Онопко и поразил нижний угол ворот москвичей.
— Горели мы тогда 0:2, — рассказывал Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».
В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева вкупе с накачкой Юрана перевернули ход встречи — 4:2!
«Почему бы не выиграть ЛЧ? Пусть «Аякс» называют русским «Спартаком»
В «Лужниках» же «Спартак» уничтожил «Русенборг». Все было решено к 20-й минуте после голов Шмарова, Юрана и Цымбаларя — 3:0. Особенно красивым получился третий. В середине тайма Юран показал, что умеет действовать еще и как заправский защитник. В подкате выцарапал мяч у соперника, откинул его назад Цымбаларю, а тот так его закрутил, что мяч через голову растерявшегося голкипера норвежцев влетел в ворота. Блеск! После перерыва команды обменялись забитыми мячами.
Юран, великолепно отыгравший очередной матч в Лиге чемпионов, подтвердил опасения болельщиков красно-белых, что зимой он, скорее всего, покинет «Спартак»:
— Что поделать... Это жизнь. Век футболиста короток. Я бы с удовольствием остался и здесь, если бы «Спартак» имел возможность платить такие же деньги, как платят в западных клубах. (Позже форвард пояснил, что так и не дождался от московского клуба двухкомнатной квартиры, которую ему обещали. — Прим. В.А.)
— Правда, что вами заинтересовался английский «Арсенал»?
— Вы, как всегда, хорошо информированы. Да, у меня есть предложение из этого клуба. (Однако зимой Юран вместе с Кульковым отправится в более скромную команду — «Миллуолл». — Прим. В.А.)
— Вы стали своеобразным счастливым талисманом для «Спартака». В каждом матче ЛЧ либо забиваете, либо отдаете. А есть ли у вас какие-то приметы?
— Раньше я к этому проще относился. А тут Георгий Ярцев накануне матча с «Блэкберном» посоветовал мне отказаться от привычной цифры 9 на футболке и надеть майку с перевернутой девяткой — шестеркой. И знаете — покатило! Тут не хочешь верить — поверишь. В общем, спасибо Ярцеву.
Вошедший во вкус «Спартак» решил показать 100-процентный результат на групповом турнире, вновь обыграв «Блэкберн» (3:0) и «Легию» (1:0). Шесть побед из шести!
— Сейчас стали говорить, что «Спартак» способен выиграть чуть ли не Лигу чемпионов. Это реально? — спросили Юрана после игры с англичанами.
— А почему бы и нет? Мы что, хуже других? Хватит испытывать робость перед «великими». Играть можно и с «Ювентусом», и с «Боруссией», и с «Аяксом».
— Вам приятно, что «Спартак» называют русским «Аяксом»?
— Да. Но было бы еще лучше, если бы «Аякс» стали называть русским «Спартаком».
Но в четвертьфинале, уже без Онопко, Юрана, Кулькова и Черчесова и не без спорных судейских решений, команда Георгия Ярцева не пройдет «Нант»...
— В 1995 году мы впервые за несколько лет не выиграли чемпионат России, зато удачно выступили в Лиге чемпионов, — вспоминает Романцев в своей книге «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Поколение, которое победило в шести матчах из шести в том групповом турнире, оно, наверное, самое думающее в истории моего «Спартака». Ребята все были незакомплексованные. Им всем разрешалось импровизировать. Некоторые вещи, которые они делали на поле, меня поражали!
«Олег Иваныч, мы их сделали!»
Второе пришествие Юрана в «Спартак» состоялось зимой 1999-го. Москвичи купили его у «Бохума», где у нападающего не сложились отношения с главным тренером.
— Где бы я ни находился — в Англии или Германии, испытывал ностальгические чувства по той спартаковской игре, от которой получал истинное наслаждение, — признался нападающий.
— Это и предрешило ваш выбор?
— Не только это. «Спартак», как и тогда, тренирует Олег Романцев, который, собственно, меня и пригласил в команду. Ну и, кроме того, скажу вам честно, устал от заграницы. И очень хотелось вернуться домой. И поиграть здесь сейчас, а не на закате своей карьеры.
Юран начал с места в карьер, приняв непосредственное участие в завоевании «Спартаком» первого трофея в сезоне — Кубка Содружества.
В решающем матче москвичи вырвали победу у киевского «Динамо» за две минуты до финального свистка. Юран, войдя в штрафную, обманным движением накрутил двух динамовцев, отдал передачу Ширко, удар которого из убойной позиции заблокировали. Однако мяч отскочил к Титову, и лучший футболист России-1998 с левой ноги вколотил его в дальний угол. Долгожданный трофей.
— После матча вы так радовались победе, что можно было предположить: «Спартак» как минимум выиграл чемпионат мира, —задали вопрос Сергею Юрану.
— Ну насчет чемпионата мира вы явно преувеличили. Но выигрывать у Киева всегда приятно. Каждый профессиональный футболист испытывает радость от таких побед. К тому же Кубок Содружества — далеко не последний турнир.
— После победного гола Титова вы подбежали к Романцеву и что-то прокричали на радостях. Если не секрет, что?
— Я крикнул: «Мы сделали их!»
— С кем из партнеров по нападению чувствуете себя более комфортно?
— Одна из особенностей моей игры заключается в том, что я легко адаптируюсь почти к любому новому партнеру. С Ширко, к примеру, мы легко нашли общий язык в Израиле. Считаю, кстати, что Александра ждет великолепное будущее. У него еще есть недостатки: где-то не хватает уверенности, где-то — чутья. Но все это придет с опытом. На Кубке Содружества удалось почувствовать и Робсона. Считаю его типичным бразильцем, коих немало повидал во время выступлений в Португалии. Он, как и все южноамериканские футболисты, обладает хорошей техникой и неплохо поставленным ударом. Как и все бразильцы, любит играть на публику. При этом Робсон не слишком адаптирован к специфике именно российского футбола. Ему не хватает злости и тяги к единоборствам, чувствуется, что он избегает каких-то конфликтных ситуаций. В общем, Робсон представляет собой некий пляжный вариант бразильского футбола.
Лучший распасовщик чемпионата
В чемпионате России Юран сразу начал пополнять свой актив результативности. Правда, сосредоточился не на голах, а на передачах.
Он стал героем встречи с «Шинником» (4:1). Его выход на поле во втором тайме преобразил игру «Спартака». 29-летний форвард забил гол, сделал голевой пас и еще трижды изумительными по точности передачами выводил партнеров один на один на ворота Гутеева.
«Необходимо отдать должное профессионализму Юрана, — писал корреспондент «СЭ». — За три недели, пропущенные из-за травмы, он сохранил свой оптимальный вес — 83 килограмма. Надо было слышать, каким ревом встретили его появление на поле спартаковские фанаты, которые не видели Юрана в деле с финала Кубка Содружества. По традиции нападающий коснулся рукой газона, перекрестился — и ринулся в бой. Причем нельзя сказать, что бегал он больше других спартаковцев. Скорее наоборот. Только коэффициент полезного действия у Юрана был гораздо выше, чем у остальных».
«Для меня было очень важно успешно провести свой первый матч в чемпионате России, — сказал Юран после финального свистка. — Пресса много писала о моем возвращении в Россию, и теперь болельщики «Спартака» ждут от меня хорошей игры и голов. Если бы я сегодня вышел на поле и ничего не показал, то стал бы главным разочарованием».
Олег Романцев в свою очередь довольно сдержанно оценил игру новичка команды:
— Он пропустил две недели и только три дня как приступил к тренировкам. Робсон играл неплохо, старался, и я его поблагодарил. Но нам после перерыва нужен был фартовый игрок, забивной, именно такой, как Юран. Так и получилось. Но в целом это еще не его игра: уверен, он будет играть гораздо лучше.
Юран действительно прибавил, через тур став лучшим игроком матча с «Зенитом» (3:1).
Он успевал не только раздавать острые передачи, но и разговаривать с судьями, партнерами и соперниками. А однажды вступил в словесную перепалку даже с питерскими болельщиками, указав им на счет на табло. Накануне матча 29-летний форвард решил сменить номер — вместо 14-го взял 10-й и не прогадал.
«Я понимаю, что болельщики прежде всего ждут от меня голов, поэтому сделаю акцент на большую агрессивность», — сказал нам Юран до игры. Однако забить форварду сборной России не удалось, и он вновь выступил в роли классного «распасовщика». Две его передачи оказались настолько искусными, что Тихонов без особого труда посылал мяч в цель.
В первых семи матчах чемпионата России-1999 Юран отдал шесть голевых пасов, по этому показателю выйдя в лидеры среди всех игроков высшей лиги.
— Романцев говорит, что нападающий должен или забивать, или ассистировать, — объяснял Юран свои диспетчерские успехи, — вот я пока и выбрал второй вариант.
— Может, вы решили переквалифицироваться в полузащитника?
— Это ошибочное мнение. Я просто временно вошел в другой образ, так как для соперника значительно сложнее угнаться за мной, когда я меняю роли.
«Романцеву не хватило терпения»
Однако после резвого старта КПД Юрана постепенно начал снижаться. Так, в июне он отметился двумя голами и одной передачей, в июле — лишь одним пасом. В 8 из 10 матчей форвард покидал поле без результативного действия.
— В чем причина спада ваших результатов в чемпионате России? - спросили Юрана в начале лета.
— Не следует забывать, что я провел в зарубежных клубах много лет. Именно в это время там, как правило, наступало время отпусков, что, видимо, сейчас и сказывается. Однако, думаю, скоро все будет иначе.
Романцев два месяца ждал преображения Юрана, но в августе все же решил с ним расстаться. По словам главного тренера и президента «Спартака», это произошло потому, что 30-летний форвард так и не сумел вписаться в игровую концепцию команды.
Корреспондент «СЭ» обратился тогда к Юрану за комментарием.
— Романцев заявил, что вы разошлись «по обоюдному согласию». Так ли это на самом деле?
— Это соответствует действительности.
— Вы нашли себе какой-нибудь другой клуб?
— Нет. Пока переговоров не веду ни с кем, однако если и начну поиски, то только за рубежом. В российском же чемпионате больше никогда выступать не буду. Лучше вообще уйду из футбола, чем стану играть там, где наступили застойные времена.
— Руководство «Спартака» объявило, что вы не сумели вписаться в игровую концепцию команды. Вы с этим согласны?
— Могу только посоветовать внимательнее просмотреть видеозаписи матчей с моим участием.
В целом расставание произошло без битья посуды — зимой 2000-го форварда купил австрийский «Штурм».
— Мы с Романцевым взрослые люди — я опытный футболист, он опытный тренер, и устраивать детский сад обоим было не к лицу. Поэтому, решив, что нам лучше расстаться, мы не стали затевать никаких скандалов, — заметил Юран в сентябре 1999 года.
— Вы будете поддерживать отношения с кем-нибудь из бывших партнеров после того, как уедете за границу?
— Из нынешних спартаковцев я дружу с Цымбаларем, которого знаю много лет. С остальными ребятами у меня ровные, приятельские отношения. А с Ильей надеюсь и дальше поддерживать постоянный контакт. Он, кстати, тоже, скорее всего, вскоре отправится за границу — его контракт заканчивается примерно через три месяца.
— Придя в «Спартак» четыре года назад, вы практически сразу стали одним из лидеров клуба, великолепно выступили в Лиге чемпионов. На этот раз вам не удалось так же легко влиться в коллектив. За последние несколько недель вы уже проанализировали, почему это произошло?
— Думаю, дело в том, что с тех пор в команде многое изменилось. Четыре года назад «Спартак» представлял собой совсем другой коллектив — я выступал с теми, с кем начинал играть еще в юношеской сборной: Пятницким, Онопко, Никифоровым. Наверное, поэтому прежняя команда была подружнее. Теперь в «Спартаке» много молодежи, а разница в семь-восемь лет, поверьте, — это огромная разница. И все-таки я не стал бы говорить о том, что мне не удалось влиться в этот новый коллектив. В начале чемпионата я, согласитесь, выступал неплохо. Однако переезд из Европы в Россию не может пройти безболезненно. За короткий срок снова привыкнуть к нашим гостиницам, питанию и прочим бытовым проблемам невозможно. Считаю, Романцеву просто не хватило терпения — он поспешил расстаться со мной. Скорее всего, ему кто-то посоветовал поступить именно так, как он поступил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9