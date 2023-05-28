«Обалдели, что ли?! Рыбакам проигрываем?» Как Юран выступал за «Спартак»

Теперь он играет против красно-белых.

В игровой карьере Сергей Юран пусть и недолго, но довольно ярко выступал за красно-белых. Вспоминаем, как это было.

Впервые этот материал вышел 21 мая 2022 года, когда в заключительном туре РПЛ «Спартак» встретился с «Химками» под руководством Юрана (подмосковный клуб победил 2:1). Теперь специалист будет противостоять красно-белым с «Пари НН» в предпоследнем туре этого чемпионата.

«Люди говорили: «Да Юран толстый, зачем он нужен?!»

Юран дважды приходил в «Спартак». Впервые это произошло летом 1995 года. Покинув «Порту», он вместе с Василием Кульковым перебрался в Москву. Олег Романцев решил усилиться опытными футболистами перед выступлением красно-белых в Лиге чемпионов. Помимо Кулькова в «Спартак» вернулись Валерий Шмаров и Станислав Черчесов.

Ставка Романцева сработала. Осенью 1995-го спартаковцы выдали сумасшедшую серию в ЛЧ, попав в одну группу с «Блэкберном», «Легией» и «Русенборгом».

В первом туре российский клуб на выезде одолел чемпиона Англии. На 40-й минуте хозяева подавали очередной угловой. Никифоров вынес мяч из штрафной. Тот попал сначала к Пятницкому, потом оказался у Хлестова, который в тот вечер играл без ошибок. Барези, как прозвали Дмитрия в «Спартаке», мгновенно отдал пас налево Шмарову, а тот, столь же быстро оценив ситуацию, ювелирно сделал заброс на Юрана, который уже рванул в сторону ворот «Блэкберна». Форвард пробежал чуть ли не полполя с висевшим на плечах защитником, которому на выручку зачем-то побежал голкипер хозяев. Юран наказал его за эту оплошность, отправив мяч по дуге впритирку со штангой, — 1:0!

— Наверное, я забил в типичной для себя манере, — рассуждал потом Юран, который перед матчем с англичанами две недели безвылазно провел на базе, чтобы побыстрее набрать форму. — Но у меня ничего бы не получилось, если бы тренеры не смогли настроить команду должным образом. Ребята готовы были землю грызть — только бы победить! После распада Союза многие утверждали, что в России слабый футбол. Я рад, что сегодня мы лишний раз опровергли пессимистов.

В домашнем поединке с «Легией» Юран так затерзал оборону, что защитники в итоге завалили таранного форварда в своей штрафной. Арбитр указал на точку, а Никифоров не оставил шансов Щесны.

Чуть позже Юран загубил верный выход один на один, пробив во вратаря. Однако исправился сразу после перерыва. Получив отличный пас от Пятницкого, нападающий с 14 метров выстрелил в дальнюю «девятку» — 2:0.

— Когда я пришел в «Спартак», некоторые скептически замечали: да Юран толстый, зачем он нужен? По-моему, я убедил критиков, что они были неправы, — говорил форвард.

Гостевой матч с «Русенборгом» получился самым драматичным в той еврокампании. Первая же атака норвежцев завершилась голом в ворота Черчесова. Причем начал ее... Кульков, отдав неточную передачу Онопко. Последовал перехват, навес в направлении дальней штанги, где Леккен при попустительстве Хлестова вколотил мяч в сетку.

А в концовке тайма уже ошибся Пятницкий, потеряв мяч у правой бровки. Норвежцы быстро вывели на выгодную позицию своего бомбардира Браттбакка, который на противоходе обманул Онопко и поразил нижний угол ворот москвичей.

— Горели мы тогда 0:2, — рассказывал Юран в интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому. — А для меня это просто нонсенс! Понимаю еще, если бы против нас тогда играл «Милан». А тут... Нет, мы с уважением относились к сопернику. Но как можно было уступать с таким счетом? В голове не укладывалось! И я не сдержался, закипел. А когда увидел, что некоторые футболисты в раздевалке опустили головы, перешел на крик. Страшно было на это смотреть: «Вы чего, обалдели, что ли? Мы что, рыбакам будем проигрывать? Лыжникам?! Ну они два забили, а мы выйдем и три положим». В этот момент Романцев сказал Ярцеву: «Жора, пойдем отсюда, Юран сам разберется».

В перерыве Пятницкого заменил Аленичев, а на 58-й минуте Шмаров уступил место на поле Кечинову. Эти решения Романцева вкупе с накачкой Юрана перевернули ход встречи — 4:2!

Сергей Юран. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

«Почему бы не выиграть ЛЧ? Пусть «Аякс» называют русским «Спартаком»

В «Лужниках» же «Спартак» уничтожил «Русенборг». Все было решено к 20-й минуте после голов Шмарова, Юрана и Цымбаларя — 3:0. Особенно красивым получился третий. В середине тайма Юран показал, что умеет действовать еще и как заправский защитник. В подкате выцарапал мяч у соперника, откинул его назад Цымбаларю, а тот так его закрутил, что мяч через голову растерявшегося голкипера норвежцев влетел в ворота. Блеск! После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

Юран, великолепно отыгравший очередной матч в Лиге чемпионов, подтвердил опасения болельщиков красно-белых, что зимой он, скорее всего, покинет «Спартак»:

— Что поделать... Это жизнь. Век футболиста короток. Я бы с удовольствием остался и здесь, если бы «Спартак» имел возможность платить такие же деньги, как платят в западных клубах. (Позже форвард пояснил, что так и не дождался от московского клуба двухкомнатной квартиры, которую ему обещали. — Прим. В.А.)

— Правда, что вами заинтересовался английский «Арсенал»?

— Вы, как всегда, хорошо информированы. Да, у меня есть предложение из этого клуба. (Однако зимой Юран вместе с Кульковым отправится в более скромную команду — «Миллуолл». — Прим. В.А.)

— Вы стали своеобразным счастливым талисманом для «Спартака». В каждом матче ЛЧ либо забиваете, либо отдаете. А есть ли у вас какие-то приметы?

— Раньше я к этому проще относился. А тут Георгий Ярцев накануне матча с «Блэкберном» посоветовал мне отказаться от привычной цифры 9 на футболке и надеть майку с перевернутой девяткой — шестеркой. И знаете — покатило! Тут не хочешь верить — поверишь. В общем, спасибо Ярцеву.

Вошедший во вкус «Спартак» решил показать 100-процентный результат на групповом турнире, вновь обыграв «Блэкберн» (3:0) и «Легию» (1:0). Шесть побед из шести!

— Сейчас стали говорить, что «Спартак» способен выиграть чуть ли не Лигу чемпионов. Это реально? — спросили Юрана после игры с англичанами.

— А почему бы и нет? Мы что, хуже других? Хватит испытывать робость перед «великими». Играть можно и с «Ювентусом», и с «Боруссией», и с «Аяксом».

— Вам приятно, что «Спартак» называют русским «Аяксом»?

— Да. Но было бы еще лучше, если бы «Аякс» стали называть русским «Спартаком».

Но в четвертьфинале, уже без Онопко, Юрана, Кулькова и Черчесова и не без спорных судейских решений, команда Георгия Ярцева не пройдет «Нант»...

— В 1995 году мы впервые за несколько лет не выиграли чемпионат России, зато удачно выступили в Лиге чемпионов, — вспоминает Романцев в своей книге «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Поколение, которое победило в шести матчах из шести в том групповом турнире, оно, наверное, самое думающее в истории моего «Спартака». Ребята все были незакомплексованные. Им всем разрешалось импровизировать. Некоторые вещи, которые они делали на поле, меня поражали!

Сергей Юран. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Олег Иваныч, мы их сделали!»

Второе пришествие Юрана в «Спартак» состоялось зимой 1999-го. Москвичи купили его у «Бохума», где у нападающего не сложились отношения с главным тренером.

— Где бы я ни находился — в Англии или Германии, испытывал ностальгические чувства по той спартаковской игре, от которой получал истинное наслаждение, — признался нападающий.

— Это и предрешило ваш выбор?

— Не только это. «Спартак», как и тогда, тренирует Олег Романцев, который, собственно, меня и пригласил в команду. Ну и, кроме того, скажу вам честно, устал от заграницы. И очень хотелось вернуться домой. И поиграть здесь сейчас, а не на закате своей карьеры.

Юран начал с места в карьер, приняв непосредственное участие в завоевании «Спартаком» первого трофея в сезоне — Кубка Содружества.

В решающем матче москвичи вырвали победу у киевского «Динамо» за две минуты до финального свистка. Юран, войдя в штрафную, обманным движением накрутил двух динамовцев, отдал передачу Ширко, удар которого из убойной позиции заблокировали. Однако мяч отскочил к Титову, и лучший футболист России-1998 с левой ноги вколотил его в дальний угол. Долгожданный трофей.

— После матча вы так радовались победе, что можно было предположить: «Спартак» как минимум выиграл чемпионат мира, —задали вопрос Сергею Юрану.

— Ну насчет чемпионата мира вы явно преувеличили. Но выигрывать у Киева всегда приятно. Каждый профессиональный футболист испытывает радость от таких побед. К тому же Кубок Содружества — далеко не последний турнир.

— После победного гола Титова вы подбежали к Романцеву и что-то прокричали на радостях. Если не секрет, что?

— Я крикнул: «Мы сделали их!»

— С кем из партнеров по нападению чувствуете себя более комфортно?

— Одна из особенностей моей игры заключается в том, что я легко адаптируюсь почти к любому новому партнеру. С Ширко, к примеру, мы легко нашли общий язык в Израиле. Считаю, кстати, что Александра ждет великолепное будущее. У него еще есть недостатки: где-то не хватает уверенности, где-то — чутья. Но все это придет с опытом. На Кубке Содружества удалось почувствовать и Робсона. Считаю его типичным бразильцем, коих немало повидал во время выступлений в Португалии. Он, как и все южноамериканские футболисты, обладает хорошей техникой и неплохо поставленным ударом. Как и все бразильцы, любит играть на публику. При этом Робсон не слишком адаптирован к специфике именно российского футбола. Ему не хватает злости и тяги к единоборствам, чувствуется, что он избегает каких-то конфликтных ситуаций. В общем, Робсон представляет собой некий пляжный вариант бразильского футбола.

Сергей Юран (слева). Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Лучший распасовщик чемпионата

В чемпионате России Юран сразу начал пополнять свой актив результативности. Правда, сосредоточился не на голах, а на передачах.

Он стал героем встречи с «Шинником» (4:1). Его выход на поле во втором тайме преобразил игру «Спартака». 29-летний форвард забил гол, сделал голевой пас и еще трижды изумительными по точности передачами выводил партнеров один на один на ворота Гутеева.

«Необходимо отдать должное профессионализму Юрана, — писал корреспондент «СЭ». — За три недели, пропущенные из-за травмы, он сохранил свой оптимальный вес — 83 килограмма. Надо было слышать, каким ревом встретили его появление на поле спартаковские фанаты, которые не видели Юрана в деле с финала Кубка Содружества. По традиции нападающий коснулся рукой газона, перекрестился — и ринулся в бой. Причем нельзя сказать, что бегал он больше других спартаковцев. Скорее наоборот. Только коэффициент полезного действия у Юрана был гораздо выше, чем у остальных».

«Для меня было очень важно успешно провести свой первый матч в чемпионате России, — сказал Юран после финального свистка. — Пресса много писала о моем возвращении в Россию, и теперь болельщики «Спартака» ждут от меня хорошей игры и голов. Если бы я сегодня вышел на поле и ничего не показал, то стал бы главным разочарованием».

Олег Романцев в свою очередь довольно сдержанно оценил игру новичка команды:

— Он пропустил две недели и только три дня как приступил к тренировкам. Робсон играл неплохо, старался, и я его поблагодарил. Но нам после перерыва нужен был фартовый игрок, забивной, именно такой, как Юран. Так и получилось. Но в целом это еще не его игра: уверен, он будет играть гораздо лучше.

Юран действительно прибавил, через тур став лучшим игроком матча с «Зенитом» (3:1).

Он успевал не только раздавать острые передачи, но и разговаривать с судьями, партнерами и соперниками. А однажды вступил в словесную перепалку даже с питерскими болельщиками, указав им на счет на табло. Накануне матча 29-летний форвард решил сменить номер — вместо 14-го взял 10-й и не прогадал.

«Я понимаю, что болельщики прежде всего ждут от меня голов, поэтому сделаю акцент на большую агрессивность», — сказал нам Юран до игры. Однако забить форварду сборной России не удалось, и он вновь выступил в роли классного «распасовщика». Две его передачи оказались настолько искусными, что Тихонов без особого труда посылал мяч в цель.

В первых семи матчах чемпионата России-1999 Юран отдал шесть голевых пасов, по этому показателю выйдя в лидеры среди всех игроков высшей лиги.

— Романцев говорит, что нападающий должен или забивать, или ассистировать, — объяснял Юран свои диспетчерские успехи, — вот я пока и выбрал второй вариант.

— Может, вы решили переквалифицироваться в полузащитника?

— Это ошибочное мнение. Я просто временно вошел в другой образ, так как для соперника значительно сложнее угнаться за мной, когда я меняю роли.

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Романцеву не хватило терпения»

Однако после резвого старта КПД Юрана постепенно начал снижаться. Так, в июне он отметился двумя голами и одной передачей, в июле — лишь одним пасом. В 8 из 10 матчей форвард покидал поле без результативного действия.

— В чем причина спада ваших результатов в чемпионате России? - спросили Юрана в начале лета.

— Не следует забывать, что я провел в зарубежных клубах много лет. Именно в это время там, как правило, наступало время отпусков, что, видимо, сейчас и сказывается. Однако, думаю, скоро все будет иначе.

Романцев два месяца ждал преображения Юрана, но в августе все же решил с ним расстаться. По словам главного тренера и президента «Спартака», это произошло потому, что 30-летний форвард так и не сумел вписаться в игровую концепцию команды.

Корреспондент «СЭ» обратился тогда к Юрану за комментарием.

— Романцев заявил, что вы разошлись «по обоюдному согласию». Так ли это на самом деле?

— Это соответствует действительности.

— Вы нашли себе какой-нибудь другой клуб?

— Нет. Пока переговоров не веду ни с кем, однако если и начну поиски, то только за рубежом. В российском же чемпионате больше никогда выступать не буду. Лучше вообще уйду из футбола, чем стану играть там, где наступили застойные времена.

— Руководство «Спартака» объявило, что вы не сумели вписаться в игровую концепцию команды. Вы с этим согласны?

— Могу только посоветовать внимательнее просмотреть видеозаписи матчей с моим участием.

В целом расставание произошло без битья посуды — зимой 2000-го форварда купил австрийский «Штурм».

— Мы с Романцевым взрослые люди — я опытный футболист, он опытный тренер, и устраивать детский сад обоим было не к лицу. Поэтому, решив, что нам лучше расстаться, мы не стали затевать никаких скандалов, — заметил Юран в сентябре 1999 года.

— Вы будете поддерживать отношения с кем-нибудь из бывших партнеров после того, как уедете за границу?

— Из нынешних спартаковцев я дружу с Цымбаларем, которого знаю много лет. С остальными ребятами у меня ровные, приятельские отношения. А с Ильей надеюсь и дальше поддерживать постоянный контакт. Он, кстати, тоже, скорее всего, вскоре отправится за границу — его контракт заканчивается примерно через три месяца.

— Придя в «Спартак» четыре года назад, вы практически сразу стали одним из лидеров клуба, великолепно выступили в Лиге чемпионов. На этот раз вам не удалось так же легко влиться в коллектив. За последние несколько недель вы уже проанализировали, почему это произошло?

— Думаю, дело в том, что с тех пор в команде многое изменилось. Четыре года назад «Спартак» представлял собой совсем другой коллектив — я выступал с теми, с кем начинал играть еще в юношеской сборной: Пятницким, Онопко, Никифоровым. Наверное, поэтому прежняя команда была подружнее. Теперь в «Спартаке» много молодежи, а разница в семь-восемь лет, поверьте, — это огромная разница. И все-таки я не стал бы говорить о том, что мне не удалось влиться в этот новый коллектив. В начале чемпионата я, согласитесь, выступал неплохо. Однако переезд из Европы в Россию не может пройти безболезненно. За короткий срок снова привыкнуть к нашим гостиницам, питанию и прочим бытовым проблемам невозможно. Считаю, Романцеву просто не хватило терпения — он поспешил расстаться со мной. Скорее всего, ему кто-то посоветовал поступить именно так, как он поступил.