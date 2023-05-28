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«На победу ЦСКА не наиграл — могу выделить только Акинфеева». Мнение Непомнящего

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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27 мая. «Краснодар» — ЦСКА — 0:0. Алексей Ионов (в центре) бьет по воротам Игоря Акинфеева.
Фото ФК «Краснодар»
Культовый тренер и экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий — о ничьей с «Краснодаром».
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
ЦСКА

«Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда...»

— Смешанные чувства от матча, — говорит Непомнящий. — Результатом я, конечно, разочарован. Но он, увы, справедлив. ЦСКА на победу сегодня не наиграл.

— Даже в большинстве?

— Армейцы создали маловато остроты. Да, был хороший удар со штрафного в концовке, но здорово сыграл молодой голкипер Агкацев.

— Достойная замена Сафонову?

— Во всяком случае этот парень серьезно о себе заявил. Меня, честно, немного расстроило, что в составе «Краснодара» многовато иностранцев. Есть же свои способные ребята, обученные, злые, амбициозные, не пасующие перед авторитетами. Агкацев как раз один из них.

— Один из них — Литвинов — удалился. Тянул ли его фол против Зделара на прямую красную?

— Ох, мне сложно так сразу ответить. Тут я доверяю все-таки, наверное, нашим судьям, ВАР. Вроде бы краснодарец высоковато поднял ногу. Пожалуй, это красная, да. Раз приняли такое решение, то...

— Что случилось с ЦСКА в первом тайме?

— Если бы я знал! Не понимаю, почему армейцы провели этот отрезок явно ниже своих возможностей.

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— Выхолощенность после дерби со «Спартаком»?

— Ну... Все-таки уже неделя прошла. Достаточно времени, чтобы переключиться. Понятно, что поражение от «Спартака» всегда болезненное. Но ребята же прекрасно понимают, что на кону сейчас стоит борьба за серебро с теми же красно-белыми. Должны были, по идее, уже забыть о поединке прошлого тура.

— Откуда такое количество потерь в простых ситуациях?

— Для меня это большая загадка. Может быть, не приспособились к полю?

— А что не так с полем в Краснодаре?

— Оно довольно специфическое. Идеально ровное, но при этом очень скользкое. Нужно не ошибиться с обувью, правильно подобрать бутсы, шипы. Мышцы на таком покрытии работают по-другому...

— К кому из игроков ЦСКА у вас самые большие претензии по первому тайму?

— Знаете, кроме Акинфеева и выделить-то некого. Все играли с ошибками! Мойзес мощный, быстрый, но как же медленно он действовал, часто не успевал за оппонентами. Роша не был надежен, у Дивеева далеко не все получалось. Средняя линия не убедила. Когда выпадает один или два человека — это одно дело. Но когда вся команда... Значит, что-то надо подправить в консерватории.

«В ЦСКА мало игроков с победным менталитетом. Это проблема»

— К Чалову тоже много вопросов?

— Федор почему-то часто принимал не те решения. Напряжен, закрепощен... Не знаю. Нет у него легкости, как и у всех остальных игроков. Куда она пропала? Мяч не так быстро ходил.

— И ведь усилить-то состав по ходу игры особо некем?

— Ну... Я бы не критиковал тех, кто выходит на замену. Это раньше у меня было два «любимчика».

— Это вы о ком?

— О Медине и Карраскале. Вот их я порой журил. Потом Медине поменяли позицию, он выглядел неплохо. Карраскаль осел в запасе, и мне уже не к кому было придраться (улыбается).

— Сегодня Карраскаль по медицинским показателям даже в заявку не попал.

— Вот он, кстати, мог бы освежить игру впереди. Креативный футболист.

— Эта ничья лишит ЦСКА второго места?

— В футболе возможны всякие сценарии. Вы же видели, что произошло в чемпионате Германии. Я ничего не исключаю. У ЦСКА впереди еще финал Кубка.

— Можно будет там отмстить «Краснодару».

— Посмотрим. Проблема ЦСКА в том, что мало игроков с победным менталитетом, с опытом серьезных успехов. Сейчас армейцы близки к серебру, к Кубку, но... Тут психология очень важна. В ЦСКА есть Игорь Акинфеев да Кирилл Набакин. Остальные значительно моложе. Поживем-увидим.

— Но «Краснодар» вообще ничего пока не выигрывал в своей истории.

— Это да. Но по сегодняшнему матчу было видно, какие у игроков огромные амбиции. Им хочется всем все доказать, наконец-то что-то выиграть. И они действительно здорово проводят эту весну. Так что соперник серьезный.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Спартак

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