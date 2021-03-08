Интервью с одним из лидеров «Спартака» после крупной победы над «быками» — 6:1.

Самюэль Жиго в нынешнем сезоне один из лучших в «Спартаке». После разгрома «Краснодара» (6:1) он ответил на вопросы «СЭ».

— Какой тебе эта сумасшедшая игра виделась с поля?

— Мы изначально собирались прессинговать соперника, потому что понимали: у «Краснодара» хорошая команда с отличными исполнителями, которые знают, что делать с мячом. И с первых же минут мы включили скорости и прессинг — это дало результат. Конечно же, поведя 2:0 в самом начале, чувствуешь себя прекрасно.

— Ларссон сказал, что после 2:0 спартаковцы немного расслабились. У «Краснодара» до их гола было полно моментов.

— Было, да, потому что мы рисковали и, как следствие, было много эпизодов «один в один». И если мы опаздывали в этих моментах или проигрывали единоборства, то у соперника появлялось пространство. Мы действительно немного расслабились, поведя 2:0. Важно было играть компактно, когда нам требовалось немного отдохнуть, потому что прессинговать на высоких скоростях все 90 минут очень сложно. Но, думаю, болельщики получили удовольствие от того, какой получилась игра.

— Во втором тайме ты вынес мяч с линии ворот. Максименко тебе за это ужин в ресторане не должен?

— Ха-ха, нет, конечно. Макси в том эпизоде сделал отличный сейв, потом я попытался вынести мяч — и нам повезло в этом моменте, — потом снова сыграл Макси, а потом Джикия выбил мяч. Это был эпизод, который здорово характеризует наш вчерашний настрой: мы были командой и бились друг за друга.

— Ты получил карточку в борьбе с Кабелла — в стык пошли два француза на поле. Вы с Реми не повздорили перед тем эпизодом?

— Да нет, конечно. Никаких конфликтов, не переживай. Как мне показалось, я сыграл в мяч, но судья сказал, что это было чрезмерная сила. Что тут скажешь — это футбол... Очень обидно было получить карточку, учитывая мою дисквалификацию на игру с «Динамо». Я знал, что пропускаю следующий матч в случае предупреждения, но во время игры забываешь обо всем и выкладываешься на сто процентов.

— Ты недолго поиграл с Промесом перед его трансфером в «Севилью». Расскажи, как Квинси приняла команда, какое влияние он оказывает на коллектив сейчас?

— Мы очень рады, что Промес вернулся домой. И, конечно же, это огромный плюс для всей команды. Мы все надеемся, что он продолжит играть так, как и в свой первый приход в «Спартак», потому что Квинси — особенный футболист, способный решать эпизоды и матчи. Он движет команду вперед. Что до меня, мы с ним поиграли немного, ты прав, но отношения у нас прекрасные, потому что он классный чувак: все время на позитиве, все время улыбается.

— Насколько важна была победа после четырех подряд поражений, о которых вчера напомнил Леонид Федун? «Спартак» вернулся в золотую гонку?

— Очень-очень важна. Мы обязаны были побеждать после четырехматчевой проигрышной серии. У нас впереди девять игр — девять финалов. Будем идти от игры к игре и показывать свой максимум до самого последнего тура. Не думаю, что стоит смотреть в таблицу — смотреть нужно на самих себя, на свою игру. В конце концов, мы победили лишь раз, и важнее всего продолжить эту серию. В субботу «Спартак» ждет очень важный матч.

— На стадион допускают все больше болельщиков. Насколько важен фактор фанатской поддержки?

— Это очень круто, что сейчас пускают уже половину вместимости стадиона — отличные новости! Наши болельщики просто великолепны — они с нами в каждом матче, и их поддержка чувствуется всегда. Они гонят нас вперед, а мы стремимся отплатить им за эту поддержку игрой на поле. Всегда хотим дарить трибунам радость и счастье.