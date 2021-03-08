Смолов вернулся! А «Локо» выиграл все матчи после зимней паузы

«Локомотив» посредственно смотрелся в Туле, но выход Смолова и Баринова на заключительные 20 минут принес красно-зеленым крупную победу (3:0) .

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 0:3 (0:0)

Голы: Смолов, 71 (0:1). Мурило, 75 (0:2). Жемалетдинов, 85 (0:3).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Луценко, Э.Кангва (Джорджевич, 79).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Паблу, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Камано (Титков, 86), Лисакович (Смолов, 69).

Предупреждения: Рыбчинский, 8. Мухин, 40. Ткачев, 49. Куликов, 52. Бауэр, 63. Рыбус, 78. Джорджевич, 84.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).

8 марта. Тула. Стадион «Арсенал».

Полтора тайма у «Локомотива» против «Арсенала» ничего не получалось, и дисквалифицированный Марко Николич явно без восторга наблюдал за игрой откуда-то из ложи. Вообще выезд в Тулу для красно-зеленых в последние годы — это проблема: три предыдущих очных матча здесь «Арсенал» выиграл с общим счетом 8-0. А встреча для Николича и его команды была очень важной. Неделю назад была одержана победа над ЦСКА — очень статусная, но не бесспорная по содержанию. В Туле нужно было подтверждать и закреплять успех, особенно в контексте того, что команда только что провела первые полноценные сборы под руководством сербского тренера.

Все решила двойная замена у «Локо» на 69-й минуте, когда в игру вступили Смолов и Баринов. Первый из-за травмы не играл ровно четыре месяца, а второй только-только возвращается после крестов. Смолову хватило всего две минуты, чтобы решить исход дела. Причем там как такового голевого момента и не было: форвард просто получил мяч где-то в районе угла штрафной и с правой исполнил в дальний угол — 1:0.

Второй гол «Локо» фактически тоже сделал Смолов. Он доработал эпизод до конца и от лицевой линии грамотно перевел мяч в центр, откуда Мурило было вполне комфортно забивать.

И нельзя не отметить Баринова, который организовал третий гол в этой встрече: после его тонкой закидушки в штрафную забил Жемалетдинов.

Баринов потихоньку возвращается после тяжелой травмы. Игровое время пока, естественно, дозированное, да и не стоит по таким полям торопиться. Еще пара выходов на замену, потом пауза на матчи сборных, и Баринова можно будет ждать в старте. А там до чемпионата Европы останется всего два месяца. Хороший пример для Баринова — Зобнин, на которого за год до домашнего чемпионата мира также свалились кресты. К весне он набрал хорошую форму и на самом турнире провел все матчи от начала до конца, став одним из ключевых игроков той сборной. У Баринова было чуть меньше времени на восстановление, но для полноценного возвращения его вполне достаточно.

Если Зобнин был в числе героев домашнего чемпионата мира, то Смолов оказался явным антигероем, причем чуть ли не единственным. Перед турниром он был главной звездой и лицом сборной России, а в итоге уступил Дзюбе место главного форварда вместе с ролью национального героя, а также принял на себя весь негатив, не реализовав пенальти в серии с хорватами. После чемпионата мира Федор ушел на второй план. Да, был примечательный переход в «Локомотив» под Лигу чемпионов. Но за три кампании Смолов не забил в турнире ни одного мяча. Да, была интересная командировка в «Сельту» с голами «Барселоне» и «Реалу». Но цельного впечатления его пребывание в Испании не оставило — оно и так получилось коротким, да еще и раздробилось на две части из-за коронавируса.

За сборную за эти три года Смолов провел всего лишь 43 минуты. Правда, забил за них два гола, но это были голы номер семь и восемь в ворота Сан-Марино, про них забыли уже на следующий день. С июня 2019-го Смолов за сборную не играл. Сыграет ли он в июне 21-го? Если да, то на этот раз надо заходить не через парадный вход, как три года назад, а пробираться через задний двор. Чем, судя по 20 минутам в Туле, Федор и озадачился.

Ну а «Локо» одержал третью победу в трех матчах после зимней паузы (была еще разминочная игра в Кубке с наспех собранным «Тамбовом»), столь же успешно в сезон вернулось только «Динамо». В этих трех играх красно-зеленые не пропустили ни одного мяча, и очень хорошее впечатление оставляет новичок Пабло. С бразильцем спокойно. И это важно, потому что на свой скорый уход непрозрачно намекнул Ведран Чорлука. Через неделю «Локо» примет «Сочи», и в случае победы можно будет говорить о том, что команда Николича включается в борьбу за медали.