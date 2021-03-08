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Смолов вернулся! А «Локо» выиграл все матчи после зимней паузы

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 18:00
8 марта. Тула. «Арсенал» — «Локомотив» — 0:3. Федор Смолов (справа) и Рифат Жемалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 марта. Тула. «Арсенал» — «Локомотив» — 0:3. Федор Смолов (справа) и Рифат Жемалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» посредственно смотрелся в Туле, но выход Смолова и Баринова на заключительные 20 минут принес красно-зеленым крупную победу (3:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 0:3 (0:0)
Голы: Смолов, 71 (0:1). Мурило, 75 (0:2). Жемалетдинов, 85 (0:3).
«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов (Горбатенко, 88), Бауэр, Ткачев (Коновалов, 66), Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 89), Чаушич, Луценко, Э.Кангва (Джорджевич, 79).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Паблу, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 57), Куликов (Баринов, 69), Мухин (Магкеев, 87), Камано (Титков, 86), Лисакович (Смолов, 69).
Предупреждения: Рыбчинский, 8. Мухин, 40. Ткачев, 49. Куликов, 52. Бауэр, 63. Рыбус, 78. Джорджевич, 84.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Воронцов (Ярославль).
8 марта. Тула. Стадион «Арсенал».

Полтора тайма у «Локомотива» против «Арсенала» ничего не получалось, и дисквалифицированный Марко Николич явно без восторга наблюдал за игрой откуда-то из ложи. Вообще выезд в Тулу для красно-зеленых в последние годы — это проблема: три предыдущих очных матча здесь «Арсенал» выиграл с общим счетом 8-0. А встреча для Николича и его команды была очень важной. Неделю назад была одержана победа над ЦСКА — очень статусная, но не бесспорная по содержанию. В Туле нужно было подтверждать и закреплять успех, особенно в контексте того, что команда только что провела первые полноценные сборы под руководством сербского тренера.

Все решила двойная замена у «Локо» на 69-й минуте, когда в игру вступили Смолов и Баринов. Первый из-за травмы не играл ровно четыре месяца, а второй только-только возвращается после крестов. Смолову хватило всего две минуты, чтобы решить исход дела. Причем там как такового голевого момента и не было: форвард просто получил мяч где-то в районе угла штрафной и с правой исполнил в дальний угол — 1:0.

Второй гол «Локо» фактически тоже сделал Смолов. Он доработал эпизод до конца и от лицевой линии грамотно перевел мяч в центр, откуда Мурило было вполне комфортно забивать.

И нельзя не отметить Баринова, который организовал третий гол в этой встрече: после его тонкой закидушки в штрафную забил Жемалетдинов.

Баринов потихоньку возвращается после тяжелой травмы. Игровое время пока, естественно, дозированное, да и не стоит по таким полям торопиться. Еще пара выходов на замену, потом пауза на матчи сборных, и Баринова можно будет ждать в старте. А там до чемпионата Европы останется всего два месяца. Хороший пример для Баринова — Зобнин, на которого за год до домашнего чемпионата мира также свалились кресты. К весне он набрал хорошую форму и на самом турнире провел все матчи от начала до конца, став одним из ключевых игроков той сборной. У Баринова было чуть меньше времени на восстановление, но для полноценного возвращения его вполне достаточно.

Если Зобнин был в числе героев домашнего чемпионата мира, то Смолов оказался явным антигероем, причем чуть ли не единственным. Перед турниром он был главной звездой и лицом сборной России, а в итоге уступил Дзюбе место главного форварда вместе с ролью национального героя, а также принял на себя весь негатив, не реализовав пенальти в серии с хорватами. После чемпионата мира Федор ушел на второй план. Да, был примечательный переход в «Локомотив» под Лигу чемпионов. Но за три кампании Смолов не забил в турнире ни одного мяча. Да, была интересная командировка в «Сельту» с голами «Барселоне» и «Реалу». Но цельного впечатления его пребывание в Испании не оставило — оно и так получилось коротким, да еще и раздробилось на две части из-за коронавируса.

8&nbsp;марта. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Федор Смолов перевернул ход матча, выйдя на&nbsp;замену. Свой гол лучший игрок встречи посвятил маме.

За сборную за эти три года Смолов провел всего лишь 43 минуты. Правда, забил за них два гола, но это были голы номер семь и восемь в ворота Сан-Марино, про них забыли уже на следующий день. С июня 2019-го Смолов за сборную не играл. Сыграет ли он в июне 21-го? Если да, то на этот раз надо заходить не через парадный вход, как три года назад, а пробираться через задний двор. Чем, судя по 20 минутам в Туле, Федор и озадачился.

Ну а «Локо» одержал третью победу в трех матчах после зимней паузы (была еще разминочная игра в Кубке с наспех собранным «Тамбовом»), столь же успешно в сезон вернулось только «Динамо». В этих трех играх красно-зеленые не пропустили ни одного мяча, и очень хорошее впечатление оставляет новичок Пабло. С бразильцем спокойно. И это важно, потому что на свой скорый уход непрозрачно намекнул Ведран Чорлука. Через неделю «Локо» примет «Сочи», и в случае победы можно будет говорить о том, что команда Николича включается в борьбу за медали.

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