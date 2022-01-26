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Сегодня, 13:00

«Спартак» сделал вложения на перспективу. А в «Локо» финансовый «сенокос». Агент Сафонов — о трансферном окне в РПЛ

Агент Сафонов оценил возможности российских клубов в зимнее трансферное окно
Александр Кружков
Обозреватель
Спартаковец Даниил Хлусевич и экс-игрок «Локомотива» Федор Смолов.
Фото «СЭ»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил возможности российских клубов на зимнем трансферном рынке.

«Зенит»

Клуб упустил момент, когда мог на Сердаре Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители «Зенита» почему-то не сделали ни того ни другого.

И уже осенью стало понятно, что Азмун уйдет свободным агентом. Он давно хотел поиграть в Европе, контракт с «Зенитом» заканчивался — при таком раскладе футболиста не удержать. Пострадал и «Рубин», который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

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Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за «Зенит» так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам «Зенита» полагаются солидные бонусы. Чем не стимул? Кроме того, Сердар — неглупый парень и понимает, что, если до мая валять дурака, заиграть в бундеслиге будет вдвойне тяжелее.

«Зенит» же в качестве замены Азмуну берет бразильца Юри Алберто из «Интернасионала». Сумма трансфера впечатляет — 20 миллионов евро! Правда, пока нет ясности, когда именно состоится трансфер. Если зимой — возникнет перебор легионеров. Кто окажется лишним? Тот же Азмун? И тогда отправится в «Байер» уже сейчас — на правах аренды, за небольшие деньги? Этого нельзя исключать.

Ну а первым новичком «Зенита» стал Сергеев. По меркам РПЛ — очень хороший футболист, универсал. Может сыграть как на острие атаки, так и в оттяжке. Великолепные человеческие качества. Спокойный, неконфликтный — должен быстро вписаться в коллектив.

Во вторник «Зенит» объявил о переходе экс-защитника «Урала» Адамова — думаю, взяли его на перспективу. Требуют усиления еще две позиции — если не сейчас, то летом точно. Надо приобрести классного центрального защитника и голкипера. Ловрен с Ракицким — возрастные, в РПЛ пока надежны, а вот про еврокубки этого уже не скажешь.

С вратарями похожая картина. У Крицюка, к сожалению, не пошло, вдобавок травмы замучили. Кержаков, которому на днях стукнет 35, — идеальный второй номер. А нужен первый. Однако где его найти? В РПЛ в основном на виду те, кому уже за 30. Сафонова «Краснодар» не отпустит. Остается разве что Лантратов. Голкипер неплохой, в «Химках» смотрится здорово, регулярно выручает. Но в «Зените» совсем другой уровень ответственности. Потянет ли? Честно, сомневаюсь.

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«Динамо»

Смолов — отличное приобретение! Игрок с таким опытом наверняка поможет «Динамо» в борьбе за медали. К тому же Федора можно использовать в разных схемах — не только на острие. Ну а Грулев теперь будет чаще выходить на левом фланге, где, на мой взгляд, полезнее, чем в центре.

Еще громких трансферов ждать зимой в «Динамо» не стоит. Команда укомплектована, плюс на подходе талантливая молодежь, которой Сандро Шварц охотно доверяет. Это радует.

Хотя не стоит забывать, что с уходом Игбуна освободилось место в заявке для легионера. До 22 февраля, когда в России закроется трансферное окно, клуб, вероятно, купит еще одного иностранца. Ну и открыт вопрос с Евгеньевым, у которого в мае заканчивается контракт. В этом сезоне парень неожиданно присел на лавку и вполне может уйти. Тогда «Динамо» понадобится центральный защитник — на подмену Бальбуэне и Ордецу.

ЦСКА

Если раньше ЦСКА на трансферном рынке бил почти без промаха, то в последнее время осечек хватает. Гайч, Фукс, Бохинен, Бистрович... Нет уверенности и в Медине с Языджи, которых армейцы приобрели зимой. Трудно предугадать, сколько времени им потребуется на адаптацию. И то, что «Лилль» всего два с половиной года назад купил Языджи за 16,5 миллионов евро, не показатель. В России специфический чемпионат, здесь не каждый легионер заиграет.

ЦСКА давно ищет левого защитника — возможно, зимой клуб наконец-то закроет эту позицию. Но кем? Очередным иностранцем или футболистом с российским паспортом? Вопрос! Ну и, конечно, нужен забивной нападающий. Такой, как Вагнер Лав в лучшие годы. Ни Заболотный, ни Чалов до этого уровня не дотягивают. Интерес к Деспотовичу? Допускаю. Форвард квалифицированный, армейцам точно пригодится.

«Краснодар»

Зимняя активность «быков» на трансферном рынке объяснима — команде нужно было срочно укрепить две позиции: центр обороны и атаку. Так в «Краснодаре» появились защитник Алонсо и форвард Бутхейм. Случился перебор иностранцев, но эту проблему удалось быстро решить. Вилена, не скрывавший желания уйти, отправился в «Эспаньол», а со Спаичем, который после череды травм, мягко говоря, не блистал, просто расторгли контракт. В таких случаях говорят: отряд не заметил потери бойца...

Если до 22 февраля «Краснодар» и купит еще кого-то, это будет игрок с российским паспортом. Хотя кто знает, какие пожелания озвучит руководству новый главный тренер — немец Даниэль Фарке. Он же пока только знакомится с командой.

«Локомотив»

Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве». Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в «Спартаке» поработал — там его до сих пор вспоминают. «Локо» наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.

Летом взяли Тикнизяна за 5 миллионов евро, Марадишвили — за 7. Анджорина в аренду с правом выкупа почти за 20 «лимонов»... Цифры не укладываются в голове!

При этом Крыховяка отдали в «Краснодар», Смолова — в «Динамо», Лисаковича — в «Рубин». Отпустили в «Ростов» — правда, на правах аренды — защитника молодежной сборной России Сильянова. Подыскивают новую команду Живоглядову. По моей информации, даже Баринова (!) предлагали другим клубам РПЛ, в том числе «Спартаку». Но тот покидать «Локомотив» отказался. С Зе Луишем вообще разорвали контракт.

А берут футболистов, которые не сильнее ушедших. Разве что защитник Мампасси с неплохим потенциалом и в перспективе — с российским паспортом. 18 лет, прекрасные физические данные, цепкий, неуступчивый. Если в Москве после первого серьезного контракта не закружится голова — вырастет в хорошего футболиста. Возможно, заиграет и Кухта. А вот в Изидоре большие сомнения.

С появлением этой троицы легионеров в «Локо» стало уже десять. Главные кандидаты на выход — Рыбус, у которого заканчивается контракт, и, скорее всего, Пабло. Но если клуб решит еще от кого-то избавиться — не удивлюсь.

Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гисдоля, который как тренер совершенно не убедил, за «Локомотив» по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила. Плюс по-прежнему травмирован Гильерме. Интересно, о чем думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведет «Локо» за собой? Парень-то одаренный, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме — 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в «Локомотиве» отвечает за работу с вратарями.

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«Спартак»

Зимой красно-белые усилили состав количественно. Но не качественно. Пожалуй, лишь Николсон, купленный за 9 миллионов евро, рассматривается как железный игрок основы. Хотя ему еще надо выиграть конкуренцию у Соболева, Понсе, Ларссона. Другие новички — это явно вложения на перспективу. На данный момент Хлусевич не сильнее Мозеса, Классен — Айртона, Пруцев — Зобнина, Умярова или Литвинова. А вратарь Свинов будет третьим номером после Селихова и Максименко.

Кто нужен «Спартаку»? Во-первых, креативный атакующий полузащитник. Во-вторых, опорный хав а-ля Вернблум, умеющий выгрызать мячи в центре поля. Хендрикс эту роль не вытянул. А Зобнин, Умяров, Литвинов и Пруцев больше заточены на атаку. Ну и, конечно, летом придется искать замену Жиго, который не собирается продлевать контракт.

«Рубин»

После провала в первой половине сезон клуб решил резко перетряхнуть нападение — попрощался с Деспотовичем и отдал Игнатьева в аренду «Крыльям». Купленный у «Локомотива» Лисакович, на мой взгляд, не слабее Деспота. По манере игры они похожи, при этом белорус гораздо моложе, да и травмам не столь подвержен. Если в Казани ему будут доверять — раскроется во всей красе.

Не сомневаюсь, усилит «Рубин» и Ломовицкий. Парень обученный, привык выполнять большой объем работы, может сыграть как на фланге полузащиты, так и в обороне. Такие ребята всегда в цене.

Сейчас «Рубину» не помешал бы еще один крайний защитник и вратарь, поскольку Дюпину нет равноценной замены. Медведев? Это «сбитый летчик». Да, когда-то подавал надежды, но вы посмотрите, сколько лет уже он без игровой практики...

«Химки»

Команды из нижней части таблицы пока не слишком активны на трансферном рынке. Исключение — «Химки», пригласившие 38-летнего Жиркова и 33-летнего Мамаева. Уверен, оба помогут команде. Но при одном условии — если не будет травм. Другая хорошая новость для болельщиков «Химок» — то, что удалось минимум до конца сезона сохранить Лантратова. Если бы он ушел, это была бы колоссальная потеря.

Я не верю, что «Химки» рухнут в ФНЛ. Пусть сегодня они и на последнем месте, но с таким подбором футболистов в зоне вылета не задержатся. К тому же у конкурентов сложностей хватает — и кадровых, и финансовых. Мне кажется, два неудачника определятся весной в споре «Уфы», «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Арсенала».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
5
4
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Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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