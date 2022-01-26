Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил возможности российских клубов на зимнем трансферном рынке.

«Зенит»

Клуб упустил момент, когда мог на Сердаре Азмуне неплохо заработать. Для этого нужно было в прошлом году продавать нападающего либо подписывать с ним новый контракт. Руководители «Зенита» почему-то не сделали ни того ни другого.

И уже осенью стало понятно, что Азмун уйдет свободным агентом. Он давно хотел поиграть в Европе, контракт с «Зенитом» заканчивался — при таком раскладе футболиста не удержать. Пострадал и «Рубин», который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за «Зенит» так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам «Зенита» полагаются солидные бонусы. Чем не стимул? Кроме того, Сердар — неглупый парень и понимает, что, если до мая валять дурака, заиграть в бундеслиге будет вдвойне тяжелее.

«Зенит» же в качестве замены Азмуну берет бразильца Юри Алберто из «Интернасионала». Сумма трансфера впечатляет — 20 миллионов евро! Правда, пока нет ясности, когда именно состоится трансфер. Если зимой — возникнет перебор легионеров. Кто окажется лишним? Тот же Азмун? И тогда отправится в «Байер» уже сейчас — на правах аренды, за небольшие деньги? Этого нельзя исключать.

Ну а первым новичком «Зенита» стал Сергеев. По меркам РПЛ — очень хороший футболист, универсал. Может сыграть как на острие атаки, так и в оттяжке. Великолепные человеческие качества. Спокойный, неконфликтный — должен быстро вписаться в коллектив.

Во вторник «Зенит» объявил о переходе экс-защитника «Урала» Адамова — думаю, взяли его на перспективу. Требуют усиления еще две позиции — если не сейчас, то летом точно. Надо приобрести классного центрального защитника и голкипера. Ловрен с Ракицким — возрастные, в РПЛ пока надежны, а вот про еврокубки этого уже не скажешь.

С вратарями похожая картина. У Крицюка, к сожалению, не пошло, вдобавок травмы замучили. Кержаков, которому на днях стукнет 35, — идеальный второй номер. А нужен первый. Однако где его найти? В РПЛ в основном на виду те, кому уже за 30. Сафонова «Краснодар» не отпустит. Остается разве что Лантратов. Голкипер неплохой, в «Химках» смотрится здорово, регулярно выручает. Но в «Зените» совсем другой уровень ответственности. Потянет ли? Честно, сомневаюсь.

«Динамо»

Смолов — отличное приобретение! Игрок с таким опытом наверняка поможет «Динамо» в борьбе за медали. К тому же Федора можно использовать в разных схемах — не только на острие. Ну а Грулев теперь будет чаще выходить на левом фланге, где, на мой взгляд, полезнее, чем в центре.

Еще громких трансферов ждать зимой в «Динамо» не стоит. Команда укомплектована, плюс на подходе талантливая молодежь, которой Сандро Шварц охотно доверяет. Это радует.

Хотя не стоит забывать, что с уходом Игбуна освободилось место в заявке для легионера. До 22 февраля, когда в России закроется трансферное окно, клуб, вероятно, купит еще одного иностранца. Ну и открыт вопрос с Евгеньевым, у которого в мае заканчивается контракт. В этом сезоне парень неожиданно присел на лавку и вполне может уйти. Тогда «Динамо» понадобится центральный защитник — на подмену Бальбуэне и Ордецу.

ЦСКА

Если раньше ЦСКА на трансферном рынке бил почти без промаха, то в последнее время осечек хватает. Гайч, Фукс, Бохинен, Бистрович... Нет уверенности и в Медине с Языджи, которых армейцы приобрели зимой. Трудно предугадать, сколько времени им потребуется на адаптацию. И то, что «Лилль» всего два с половиной года назад купил Языджи за 16,5 миллионов евро, не показатель. В России специфический чемпионат, здесь не каждый легионер заиграет.

ЦСКА давно ищет левого защитника — возможно, зимой клуб наконец-то закроет эту позицию. Но кем? Очередным иностранцем или футболистом с российским паспортом? Вопрос! Ну и, конечно, нужен забивной нападающий. Такой, как Вагнер Лав в лучшие годы. Ни Заболотный, ни Чалов до этого уровня не дотягивают. Интерес к Деспотовичу? Допускаю. Форвард квалифицированный, армейцам точно пригодится.

«Краснодар»

Зимняя активность «быков» на трансферном рынке объяснима — команде нужно было срочно укрепить две позиции: центр обороны и атаку. Так в «Краснодаре» появились защитник Алонсо и форвард Бутхейм. Случился перебор иностранцев, но эту проблему удалось быстро решить. Вилена, не скрывавший желания уйти, отправился в «Эспаньол», а со Спаичем, который после череды травм, мягко говоря, не блистал, просто расторгли контракт. В таких случаях говорят: отряд не заметил потери бойца...

Если до 22 февраля «Краснодар» и купит еще кого-то, это будет игрок с российским паспортом. Хотя кто знает, какие пожелания озвучит руководству новый главный тренер — немец Даниэль Фарке. Он же пока только знакомится с командой.

«Локомотив»

Со стороны трудно понять, что творится в «Локомотиве». Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в «Спартаке» поработал — там его до сих пор вспоминают. «Локо» наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.

Летом взяли Тикнизяна за 5 миллионов евро, Марадишвили — за 7. Анджорина в аренду с правом выкупа почти за 20 «лимонов»... Цифры не укладываются в голове!

При этом Крыховяка отдали в «Краснодар», Смолова — в «Динамо», Лисаковича — в «Рубин». Отпустили в «Ростов» — правда, на правах аренды — защитника молодежной сборной России Сильянова. Подыскивают новую команду Живоглядову. По моей информации, даже Баринова (!) предлагали другим клубам РПЛ, в том числе «Спартаку». Но тот покидать «Локомотив» отказался. С Зе Луишем вообще разорвали контракт.

А берут футболистов, которые не сильнее ушедших. Разве что защитник Мампасси с неплохим потенциалом и в перспективе — с российским паспортом. 18 лет, прекрасные физические данные, цепкий, неуступчивый. Если в Москве после первого серьезного контракта не закружится голова — вырастет в хорошего футболиста. Возможно, заиграет и Кухта. А вот в Изидоре большие сомнения.

С появлением этой троицы легионеров в «Локо» стало уже десять. Главные кандидаты на выход — Рыбус, у которого заканчивается контракт, и, скорее всего, Пабло. Но если клуб решит еще от кого-то избавиться — не удивлюсь.

Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гисдоля, который как тренер совершенно не убедил, за «Локомотив» по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила. Плюс по-прежнему травмирован Гильерме. Интересно, о чем думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведет «Локо» за собой? Парень-то одаренный, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме — 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в «Локомотиве» отвечает за работу с вратарями.

«Спартак»

Зимой красно-белые усилили состав количественно. Но не качественно. Пожалуй, лишь Николсон, купленный за 9 миллионов евро, рассматривается как железный игрок основы. Хотя ему еще надо выиграть конкуренцию у Соболева, Понсе, Ларссона. Другие новички — это явно вложения на перспективу. На данный момент Хлусевич не сильнее Мозеса, Классен — Айртона, Пруцев — Зобнина, Умярова или Литвинова. А вратарь Свинов будет третьим номером после Селихова и Максименко.

Кто нужен «Спартаку»? Во-первых, креативный атакующий полузащитник. Во-вторых, опорный хав а-ля Вернблум, умеющий выгрызать мячи в центре поля. Хендрикс эту роль не вытянул. А Зобнин, Умяров, Литвинов и Пруцев больше заточены на атаку. Ну и, конечно, летом придется искать замену Жиго, который не собирается продлевать контракт.

«Рубин»

После провала в первой половине сезон клуб решил резко перетряхнуть нападение — попрощался с Деспотовичем и отдал Игнатьева в аренду «Крыльям». Купленный у «Локомотива» Лисакович, на мой взгляд, не слабее Деспота. По манере игры они похожи, при этом белорус гораздо моложе, да и травмам не столь подвержен. Если в Казани ему будут доверять — раскроется во всей красе.

Не сомневаюсь, усилит «Рубин» и Ломовицкий. Парень обученный, привык выполнять большой объем работы, может сыграть как на фланге полузащиты, так и в обороне. Такие ребята всегда в цене.

Сейчас «Рубину» не помешал бы еще один крайний защитник и вратарь, поскольку Дюпину нет равноценной замены. Медведев? Это «сбитый летчик». Да, когда-то подавал надежды, но вы посмотрите, сколько лет уже он без игровой практики...

«Химки»

Команды из нижней части таблицы пока не слишком активны на трансферном рынке. Исключение — «Химки», пригласившие 38-летнего Жиркова и 33-летнего Мамаева. Уверен, оба помогут команде. Но при одном условии — если не будет травм. Другая хорошая новость для болельщиков «Химок» — то, что удалось минимум до конца сезона сохранить Лантратова. Если бы он ушел, это была бы колоссальная потеря.

Я не верю, что «Химки» рухнут в ФНЛ. Пусть сегодня они и на последнем месте, но с таким подбором футболистов в зоне вылета не задержатся. К тому же у конкурентов сложностей хватает — и кадровых, и финансовых. Мне кажется, два неудачника определятся весной в споре «Уфы», «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Арсенала».