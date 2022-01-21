Зачем «Рубин» сослал Деспотовича в дубль? Все детали конфликта игрока с клубом

«СЭ» рассказывает о причинах такого решения и деталях конфликта игрока с руководством.

29-летний нападающий Джордже Деспотович отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции. Клуб сообщил о том, что футболист отправится в дубль.

У Деспотовича был конфликт со Слуцким после поражения от «Динамо»

Главная претензия «Рубина» к игроку — травматичность и долгое восстановление. В этом сезоне Деспотович из-за травм пропустил около трех месяцев: в августе он получил повреждение ноги, в октябре — травму камбаловидной мышцы. Восстановление от последнего повреждения заняло два-три месяца. Только к концу года форвард вернулся к работе.

Это вызывало недовольство в клубе: там ожидали, что лучший бомбардир прошлого сезона и в этом будет столь же полезен. Но у Деспотовича в этом чемпионате лишь один гол с пенальти в девяти матчах, а 11 игр он провел как зритель, не попадая заявку на матчи из-за травм.

Были вопросы к срокам его восстановления: врачи «Рубина» в какой-то момент рекомендовали игроку приступить к тренировкам, Деспотович же чувствовал дискомфорт и не соглашался с медицинским штабом. Ситуация переросла в конфликт с главным тренером: после поражения от «Динамо» в первом круге (0:2) у Леонида Слуцкого и Деспотовича произошла ссора. Были вопросы к отношению серба к работе. Наш источник в клубе сообщил, что тренер и футболист и на этих зимних сборах не здоровались.

При этом Деспотович 20 января вышел на поле в товарищеском матче против «Факела», по итогам которого к нему снова были претензии по качеству игры. В клубе отмечают, что никакого конфликта нет, но ссылка в дубль — решение явно эмоциональное и стало итогом напряженных отношений Деспотовича со Слуцким.

Деспотович не хочет терять 1,5 миллиона евро, «Рубин» — платить неустойку

Мотивация перевода игрока в дубль банальна — это попытка надавить на Деспотовича, чтобы он искал себе новый клуб, а казанцы сохранили деньги. Ранее «Рубин» предлагал футболисту вариант с переходом в «Астану», но казахстанский клуб не был готов повторить условия по зарплате, а в РПЛ конкретных предложений по сербу у «Рубина» не было.

По данным «СЭ», оклад Деспотовича в «Рубине» составляет 1 миллион евро в год. Контракт истекает летом 2023-го, и, следовательно, игрок может заработать еще 1,5 миллиона. Логично, что серб не хочет отказываться от таких денег. А «Рубин» всеми силами пытается расстаться с форвардом так, чтобы не платить неустойку за досрочное расторжение контракта.

Похожие методы в Казани уже использовали при прошлом руководстве, когда отправили в дубль Динияра Билялетдинова, Владимира Дядюна, Янна М'Вила, Марко Ливайю и Благо Георгиева, которые не входили в планы тренера Хави Грасии. Тогда игроки работали в Казани отдельно, пока основа готовилась к сезону в Испании.

Сегодня дубль «Рубина» тоже проводит сборы в Казани: игроки тренируются на базе и в манеже рядом с Центральным стадионом. Поэтому после теплой Турции Деспотовичу придется лететь в холодную Казань тренироваться с дублерами либо быстрее искать себе новый клуб.

«Рубин» хочет освободить легионерское место под новичка

«Рубин» в ближайшее время должен объявить о переходе нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. Поэтому казанцы так легко отказываются от Деспотовича: в распоряжении Слуцкого будут Герман Онугха, Лисакович и пока Иван Игнатьев, который тоже может покинуть клуб зимой. К нему есть предметный интерес от «Крыльев Советов».

Но не исключено, что «Рубин» подпишет еще одного легионера. По данным «СЭ», казанцы изучают возможность приглашения нападающего-иностранца. Поэтому клубу важно избавиться от Деспотовича и освободить в заявке место для иностранца. Сейчас у «Рубина» на сезон заявлено 8 легионеров с учетом серба — то есть все слоты заняты.

Казанский клуб, судя по всему, не стал дожидаться решения Артема Дзюбы, с которым контактировали на предмет перехода. Пока форвард на сборах с «Зенитом» готовится к сезону и, вероятно, хочет доиграть чемпионат в Санкт-Петербурге. Поэтому казанцы переключились на другие варианты усиления атаки.

Но то, как это происходит, вызывает вопросы. Лучший бомбардир прошлого сезона, который помог команде выйти в еврокубки, уходит из «Рубина», прощаясь с клубом через Instagram, после конфликтов и перевода в дубль. Казанцы в плане имиджа в последние годы редко себя подставляли, но сейчас как раз тот случай.