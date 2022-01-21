Зачем «Рубин» сослал Деспотовича в дубль? Все детали конфликта игрока с клубом
29-летний нападающий Джордже Деспотович отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции. Клуб сообщил о том, что футболист отправится в дубль.
У Деспотовича был конфликт со Слуцким после поражения от «Динамо»
Главная претензия «Рубина» к игроку — травматичность и долгое восстановление. В этом сезоне Деспотович из-за травм пропустил около трех месяцев: в августе он получил повреждение ноги, в октябре — травму камбаловидной мышцы. Восстановление от последнего повреждения заняло два-три месяца. Только к концу года форвард вернулся к работе.
Это вызывало недовольство в клубе: там ожидали, что лучший бомбардир прошлого сезона и в этом будет столь же полезен. Но у Деспотовича в этом чемпионате лишь один гол с пенальти в девяти матчах, а 11 игр он провел как зритель, не попадая заявку на матчи из-за травм.
Были вопросы к срокам его восстановления: врачи «Рубина» в какой-то момент рекомендовали игроку приступить к тренировкам, Деспотович же чувствовал дискомфорт и не соглашался с медицинским штабом. Ситуация переросла в конфликт с главным тренером: после поражения от «Динамо» в первом круге (0:2) у Леонида Слуцкого и Деспотовича произошла ссора. Были вопросы к отношению серба к работе. Наш источник в клубе сообщил, что тренер и футболист и на этих зимних сборах не здоровались.
При этом Деспотович 20 января вышел на поле в товарищеском матче против «Факела», по итогам которого к нему снова были претензии по качеству игры. В клубе отмечают, что никакого конфликта нет, но ссылка в дубль — решение явно эмоциональное и стало итогом напряженных отношений Деспотовича со Слуцким.
Деспотович не хочет терять 1,5 миллиона евро, «Рубин» — платить неустойку
Мотивация перевода игрока в дубль банальна — это попытка надавить на Деспотовича, чтобы он искал себе новый клуб, а казанцы сохранили деньги. Ранее «Рубин» предлагал футболисту вариант с переходом в «Астану», но казахстанский клуб не был готов повторить условия по зарплате, а в РПЛ конкретных предложений по сербу у «Рубина» не было.
По данным «СЭ», оклад Деспотовича в «Рубине» составляет 1 миллион евро в год. Контракт истекает летом 2023-го, и, следовательно, игрок может заработать еще 1,5 миллиона. Логично, что серб не хочет отказываться от таких денег. А «Рубин» всеми силами пытается расстаться с форвардом так, чтобы не платить неустойку за досрочное расторжение контракта.
Похожие методы в Казани уже использовали при прошлом руководстве, когда отправили в дубль Динияра Билялетдинова, Владимира Дядюна, Янна М'Вила, Марко Ливайю и Благо Георгиева, которые не входили в планы тренера Хави Грасии. Тогда игроки работали в Казани отдельно, пока основа готовилась к сезону в Испании.
Сегодня дубль «Рубина» тоже проводит сборы в Казани: игроки тренируются на базе и в манеже рядом с Центральным стадионом. Поэтому после теплой Турции Деспотовичу придется лететь в холодную Казань тренироваться с дублерами либо быстрее искать себе новый клуб.
«Рубин» хочет освободить легионерское место под новичка
«Рубин» в ближайшее время должен объявить о переходе нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича. Поэтому казанцы так легко отказываются от Деспотовича: в распоряжении Слуцкого будут Герман Онугха, Лисакович и пока Иван Игнатьев, который тоже может покинуть клуб зимой. К нему есть предметный интерес от «Крыльев Советов».
Но не исключено, что «Рубин» подпишет еще одного легионера. По данным «СЭ», казанцы изучают возможность приглашения нападающего-иностранца. Поэтому клубу важно избавиться от Деспотовича и освободить в заявке место для иностранца. Сейчас у «Рубина» на сезон заявлено 8 легионеров с учетом серба — то есть все слоты заняты.
Казанский клуб, судя по всему, не стал дожидаться решения Артема Дзюбы, с которым контактировали на предмет перехода. Пока форвард на сборах с «Зенитом» готовится к сезону и, вероятно, хочет доиграть чемпионат в Санкт-Петербурге. Поэтому казанцы переключились на другие варианты усиления атаки.
Но то, как это происходит, вызывает вопросы. Лучший бомбардир прошлого сезона, который помог команде выйти в еврокубки, уходит из «Рубина», прощаясь с клубом через Instagram, после конфликтов и перевода в дубль. Казанцы в плане имиджа в последние годы редко себя подставляли, но сейчас как раз тот случай.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7