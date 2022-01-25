Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:45

«Зенит» купил защитника у «Урала». В чем смысл этого трансфера?

«Зенит» купил защитника у «Урала»: подробности перехода Адамова
Гоша Чернов
Корреспондент
Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 22-летним Арсеном Адамовым.

Новость о трансфере защитника не стала неожиданностью — фамилия Арсена Адамова давно мелькает в СМИ применительно к российским топ-клубам, и его переход из «Урала» был лишь вопросом времени. 22 года, универсал, осенью вызывался в сборную, правильный паспорт — ядерная смесь.

Вот только зачем Адамов именно «Зениту»?

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

Потенциальный новичок сине-бело-голубых — защитник, правша. В этом сезоне в «Урале» чаще всего играл на месте правого центрального защитника в тройке, но еще в августе, в первых матчах при Игоре Шалимове, занимал позицию левого защитника в четверке (еще раз сделаю акцент на том, что Адамов — правоногий). В прошлом сезоне чаще всего Арсена ставили на правый фланг обороны в схеме 4-2-3-1 — на этой позиции он провел и полгода в молодежке «Ахмата», и весну-2021 уже в «Урале».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жилина&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Артем Дзюба и&nbsp;Далер Кузяев. Дзюба играл центрального защитника на глазах у Карпина. У Ерохина — хет-трик

Универсализм — полезное качество для любого игрока. Среди защитников он вообще редко встречается в современном мировом футболе — особенно с таким диапазоном, как у Адамова. Моду на левых защитников-правшей ввели еще на Евро-2020, так что Арсена можно назвать футболистом современного образца (хоть он играл на этой позиции в четверке, в отличие от итальянца Леонардо Спинаццолы и датчанина Йоахима Меле на чемпионате Европы).

Впрочем, вряд ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак видит в Адамове левого защитника. Тем более что на этой позиции у команды есть сильные исполнители — Дуглас Сантос и Данил Круговой. Остается два варианта.

Первый — центральный защитник. Адамову не очень удобно играть на этой позиции в четверке — ему обязательно нужна подстраховка. К тому же именно в блоке 3-Х-Х он раскрылся на позиции правого центрального. У Семака в этом месте периодически возникает дыра: достаточно вспомнить начало осени, когда конкретно эту позицию вынужденно занимал Вильмар Барриос. Тогда казалось, что переход на схему 3-4-2-1 временный, но сейчас уже можно утверждать обратное. Эта расстановка — в обойме команды, а значит, нужны футболисты.

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий. Оставлять ли Дзюбу и Азмуна? Продлевать ли Ракицкого? Разбираемся, что делать «Зениту» с заканчивающимися контрактами

Осенью номинальных центральных защитников было только три — Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен (плюс юный Данила Хотулев, которому Семак не доверял). Теперь выбор шире. К концу сбора в Дубае все три основных игрока центра обороны выбыли из состава, и туда на 20 минут матча с «Жилиной» даже опустился Артем Дзюба, так что сейчас эта проблема стоит особенно остро.

Второй вариант — правый защитник. Для Адамова эта позиция родная, но не совсем понятно, может ли он ее закрыть при игре в тройке. Арсен в гораздо большей степени разрушитель, чем Алексей Сутормин, и в атаке на фланге он не столь эффективен. Зато в схеме с четырьмя защитниками Адамова можно свободно использовать. Однако зачем «Зениту» еще один правый защитник? Возможно, трансфер Арсена — указание на то, что контракт с Суторминым не будет продлен. Соглашение Алексея с «Зенитом» истекает в конце сезона, и пока клуб не спешит его пролонгировать.

Сам по себе Адамов — перспективный футболист. Он входит в топ-5 лиги по числу отборов, один из лучших по перехватам и обводкам, но эта статистика может лишь отражать стиль игры «Урала». В «Зените» Арсену могут приготовить другую роль.

В целом зимнюю трансферную кампанию лидера РПЛ пока сложно оценить однозначно. Иван Сергеев и Адамов — это не футболисты в основу. Но у них есть общая черта: российский паспорт и перспективы. Возможно, «Зенит» что-то знает о будущем лимита.

Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
66
80
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Президент «Урала» — о переходе Адамова в «Зенит»: «Было много слухов, но трансфер любит тишину»
Два молодых игрока покинули сбор «Спартака» в Дубае
Арташес Арутюнянц принял решение покинуть пост президента «Ростова»
В «Венеции» отреагировали на информацию об интересе к Понсе
«Сочи» сыграл вничью с венской «Аустрией»
Кофрие и Максименко приступили к тренировкам со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба играл центрального защитника на глазах у Карпина. У Ерохина — хет-трик
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости