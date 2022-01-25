«Зенит» купил защитника у «Урала». В чем смысл этого трансфера?

Сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 22-летним Арсеном Адамовым.

Новость о трансфере защитника не стала неожиданностью — фамилия Арсена Адамова давно мелькает в СМИ применительно к российским топ-клубам, и его переход из «Урала» был лишь вопросом времени. 22 года, универсал, осенью вызывался в сборную, правильный паспорт — ядерная смесь.

Вот только зачем Адамов именно «Зениту»?

Потенциальный новичок сине-бело-голубых — защитник, правша. В этом сезоне в «Урале» чаще всего играл на месте правого центрального защитника в тройке, но еще в августе, в первых матчах при Игоре Шалимове, занимал позицию левого защитника в четверке (еще раз сделаю акцент на том, что Адамов — правоногий). В прошлом сезоне чаще всего Арсена ставили на правый фланг обороны в схеме 4-2-3-1 — на этой позиции он провел и полгода в молодежке «Ахмата», и весну-2021 уже в «Урале».

Универсализм — полезное качество для любого игрока. Среди защитников он вообще редко встречается в современном мировом футболе — особенно с таким диапазоном, как у Адамова. Моду на левых защитников-правшей ввели еще на Евро-2020, так что Арсена можно назвать футболистом современного образца (хоть он играл на этой позиции в четверке, в отличие от итальянца Леонардо Спинаццолы и датчанина Йоахима Меле на чемпионате Европы).

Впрочем, вряд ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак видит в Адамове левого защитника. Тем более что на этой позиции у команды есть сильные исполнители — Дуглас Сантос и Данил Круговой. Остается два варианта.

Первый — центральный защитник. Адамову не очень удобно играть на этой позиции в четверке — ему обязательно нужна подстраховка. К тому же именно в блоке 3-Х-Х он раскрылся на позиции правого центрального. У Семака в этом месте периодически возникает дыра: достаточно вспомнить начало осени, когда конкретно эту позицию вынужденно занимал Вильмар Барриос. Тогда казалось, что переход на схему 3-4-2-1 временный, но сейчас уже можно утверждать обратное. Эта расстановка — в обойме команды, а значит, нужны футболисты.

Осенью номинальных центральных защитников было только три — Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен (плюс юный Данила Хотулев, которому Семак не доверял). Теперь выбор шире. К концу сбора в Дубае все три основных игрока центра обороны выбыли из состава, и туда на 20 минут матча с «Жилиной» даже опустился Артем Дзюба, так что сейчас эта проблема стоит особенно остро.

Второй вариант — правый защитник. Для Адамова эта позиция родная, но не совсем понятно, может ли он ее закрыть при игре в тройке. Арсен в гораздо большей степени разрушитель, чем Алексей Сутормин, и в атаке на фланге он не столь эффективен. Зато в схеме с четырьмя защитниками Адамова можно свободно использовать. Однако зачем «Зениту» еще один правый защитник? Возможно, трансфер Арсена — указание на то, что контракт с Суторминым не будет продлен. Соглашение Алексея с «Зенитом» истекает в конце сезона, и пока клуб не спешит его пролонгировать.

Сам по себе Адамов — перспективный футболист. Он входит в топ-5 лиги по числу отборов, один из лучших по перехватам и обводкам, но эта статистика может лишь отражать стиль игры «Урала». В «Зените» Арсену могут приготовить другую роль.

В целом зимнюю трансферную кампанию лидера РПЛ пока сложно оценить однозначно. Иван Сергеев и Адамов — это не футболисты в основу. Но у них есть общая черта: российский паспорт и перспективы. Возможно, «Зенит» что-то знает о будущем лимита.