«Зенит» купил защитника у «Урала». В чем смысл этого трансфера?
Новость о трансфере защитника не стала неожиданностью — фамилия Арсена Адамова давно мелькает в СМИ применительно к российским топ-клубам, и его переход из «Урала» был лишь вопросом времени. 22 года, универсал, осенью вызывался в сборную, правильный паспорт — ядерная смесь.
Вот только зачем Адамов именно «Зениту»?
Потенциальный новичок сине-бело-голубых — защитник, правша. В этом сезоне в «Урале» чаще всего играл на месте правого центрального защитника в тройке, но еще в августе, в первых матчах при Игоре Шалимове, занимал позицию левого защитника в четверке (еще раз сделаю акцент на том, что Адамов — правоногий). В прошлом сезоне чаще всего Арсена ставили на правый фланг обороны в схеме 4-2-3-1 — на этой позиции он провел и полгода в молодежке «Ахмата», и весну-2021 уже в «Урале».
Универсализм — полезное качество для любого игрока. Среди защитников он вообще редко встречается в современном мировом футболе — особенно с таким диапазоном, как у Адамова. Моду на левых защитников-правшей ввели еще на Евро-2020, так что Арсена можно назвать футболистом современного образца (хоть он играл на этой позиции в четверке, в отличие от итальянца Леонардо Спинаццолы и датчанина Йоахима Меле на чемпионате Европы).
Впрочем, вряд ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак видит в Адамове левого защитника. Тем более что на этой позиции у команды есть сильные исполнители — Дуглас Сантос и Данил Круговой. Остается два варианта.
Первый — центральный защитник. Адамову не очень удобно играть на этой позиции в четверке — ему обязательно нужна подстраховка. К тому же именно в блоке 3-Х-Х он раскрылся на позиции правого центрального. У Семака в этом месте периодически возникает дыра: достаточно вспомнить начало осени, когда конкретно эту позицию вынужденно занимал Вильмар Барриос. Тогда казалось, что переход на схему 3-4-2-1 временный, но сейчас уже можно утверждать обратное. Эта расстановка — в обойме команды, а значит, нужны футболисты.
Осенью номинальных центральных защитников было только три — Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен (плюс юный Данила Хотулев, которому Семак не доверял). Теперь выбор шире. К концу сбора в Дубае все три основных игрока центра обороны выбыли из состава, и туда на 20 минут матча с «Жилиной» даже опустился Артем Дзюба, так что сейчас эта проблема стоит особенно остро.
Второй вариант — правый защитник. Для Адамова эта позиция родная, но не совсем понятно, может ли он ее закрыть при игре в тройке. Арсен в гораздо большей степени разрушитель, чем Алексей Сутормин, и в атаке на фланге он не столь эффективен. Зато в схеме с четырьмя защитниками Адамова можно свободно использовать. Однако зачем «Зениту» еще один правый защитник? Возможно, трансфер Арсена — указание на то, что контракт с Суторминым не будет продлен. Соглашение Алексея с «Зенитом» истекает в конце сезона, и пока клуб не спешит его пролонгировать.
Сам по себе Адамов — перспективный футболист. Он входит в топ-5 лиги по числу отборов, один из лучших по перехватам и обводкам, но эта статистика может лишь отражать стиль игры «Урала». В «Зените» Арсену могут приготовить другую роль.
В целом зимнюю трансферную кампанию лидера РПЛ пока сложно оценить однозначно. Иван Сергеев и Адамов — это не футболисты в основу. Но у них есть общая черта: российский паспорт и перспективы. Возможно, «Зенит» что-то знает о будущем лимита.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7