Расулов пошутил о потенциале Гладышева: «Посадит Салаха на скамейку»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о потенциале нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

— Кого выберешь из Салаха и Педри в «Динамо»?

— Ярик Гладышев любит, когда у него бешеная конкуренция. Чтобы его мотивировать, возьмем Салаха. Чтобы Ярик посадил его на скамейку (смеется). Хотя Педри тоже можно было взять, но он из «Барселоны»... (Расулов — болельщик «Реала». — Прим. М.А.). Кстати, у Салаха тут какая-то особенная карточка «Доминатор». Поэтому Ярик доминатора посадит.

23-летний нападающий Гладышев в сезоне-2026/27 в 18 матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.