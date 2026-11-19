Расулов — о Шварце в «Динамо»: «Коллектив для него знакомый. Он знает, как с ним работать»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с тренером Сандро Шварцем.

— Говорят, что Сандро Шварц — тот человек, который знает, как сделать из футболистов «Динамо» команду.

— Сандро уже работал в клубе, коллектив для него знакомый. Он знает, как с ним работать. Понятное дело, когда ты начинаешь выигрывать, это придает сил. Если бы проиграли пять матчей подряд, было бы психологически тяжело. А когда выигрываешь, это добавляет еще больше уверенности и мотивации.

48-летний немец Шварц работает в «Динамо» с июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал московскую команду — в 2020-2022 годах.