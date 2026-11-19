Расулов считает детскими ошибки «Динамо» в матче с ФК «10»
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о матче против медиафутбольной команды ФК «10».
— Как тебе игра с ФК 10?
— Очередной матч с медиафутбольной командой. У них неделю назад был финал турнира Медиалиги на «ВТБ Арене», поэтому, думаю, они тоже не показали свой максимум. А шоу замечательное.
— Видел яйца-маскоты на бровке?
— Мне показалось, что они смахивают на Шрека. (Смеется.)
— Вратари «Динамо» — Лунев и Лещук — не особо любят играть против медиафутбольных команд. Какое у тебя отношение к таким матчам?
— Я давно смотрю медиафутбол. Правда, в последнее время реже, потому что не так много времени. Отношение нормальное. Для них это топовая вывеска — возможность сыграть на большом стадионе против клуба РПЛ. Для нас тоже интересно встретиться с командой Медиалиги. Плюс клуб снял очень много юмористического контента. Это позволяет привлечь внимание совсем новой аудитории, потенциальных болельщиков к «Динамо».
— В какой лиге могли бы играть такие команды?
— Тяжело судить, потому что в профессиональном футболе длинный чемпионат. В Кубке они проходят дальше, но это отдельная игра, где может произойти что угодно. Если судить по результатам в Кубке, то примерно Первая лига.
— Лещук говорил, что в первом тайме все вышли играть как во дворе.
— У Игоря, видимо, такое мнение. Мы закончили тайм, проигрывая 1:2. Понятно, что это так себе результат. Два момента — два гола. В конце вообще у соперника был выход один на один от центра поля. Не должны такого допускать. Детские ошибки. Будем работать.
15 ноября московское «Динамо» обыграло ФК «10» в товарищеском матче на «ВТБ Арене» со счетом 4:2.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3