Расулов считает детскими ошибки «Динамо» в матче с ФК «10»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о матче против медиафутбольной команды ФК «10».

— Как тебе игра с ФК 10?

— Очередной матч с медиафутбольной командой. У них неделю назад был финал турнира Медиалиги на «ВТБ Арене», поэтому, думаю, они тоже не показали свой максимум. А шоу замечательное.

— Видел яйца-маскоты на бровке?

— Мне показалось, что они смахивают на Шрека. (Смеется.)

— Вратари «Динамо» — Лунев и Лещук — не особо любят играть против медиафутбольных команд. Какое у тебя отношение к таким матчам?

— Я давно смотрю медиафутбол. Правда, в последнее время реже, потому что не так много времени. Отношение нормальное. Для них это топовая вывеска — возможность сыграть на большом стадионе против клуба РПЛ. Для нас тоже интересно встретиться с командой Медиалиги. Плюс клуб снял очень много юмористического контента. Это позволяет привлечь внимание совсем новой аудитории, потенциальных болельщиков к «Динамо».

— В какой лиге могли бы играть такие команды?

— Тяжело судить, потому что в профессиональном футболе длинный чемпионат. В Кубке они проходят дальше, но это отдельная игра, где может произойти что угодно. Если судить по результатам в Кубке, то примерно Первая лига.

— Лещук говорил, что в первом тайме все вышли играть как во дворе.

— У Игоря, видимо, такое мнение. Мы закончили тайм, проигрывая 1:2. Понятно, что это так себе результат. Два момента — два гола. В конце вообще у соперника был выход один на один от центра поля. Не должны такого допускать. Детские ошибки. Будем работать.

15 ноября московское «Динамо» обыграло ФК «10» в товарищеском матче на «ВТБ Арене» со счетом 4:2.