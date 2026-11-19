Расулов назвал трудным календарь «Динамо»: «Надеюсь, наберем максимальное количество очков»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» поделился планами на концовку года.

— Впереди «Краснодар» и достаточно тяжелое завершение года.

— Будут сложные матчи. «Краснодар» дома, «Факел» нам тоже нужно обыгрывать, чтобы выйти из группы в Кубке с первого или второго места. «Крылья» на выезде — всегда тяжело. Плюс «Спартак», еще и у них на стадионе — дерби. Календарь трудноватый. Но будем готовиться, идти от игры к игре и показывать свой футбол. Надеюсь, наберем максимальное количество очков.

— По очкам «Динамо» делит первое место с «Зенитом». Обсуждаете ли вы это внутри команды?

— Все таблицу видят. «Зенит» по личной встрече впереди, но еще осталось больше половины чемпионата. Будет длинная зимняя пауза, многое поменяется по ходу сезона.

«Динамо» (31 очко после 14 игр) делит с «Зенитом» 1-е место в таблице чемпионата России.