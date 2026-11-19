Расулов — о Дзюбе: «Было бы интересно зарубиться с ним в падел»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о зимнем отпуске.

— Строишь планы на отпуск после матча со «Спартаком»?

— У нас будет программа, будем готовиться. Как обычно, проведу его у себя на родине в Дагестане.

— Что будешь делать?

— Планирую обязательно поиграть в падел.

— Есть мнение, что падел — это не совсем спорт.

— Это спорт для любителей держать в руках ракетку. Понятное дело, большой теннис ценю намного больше. Для меня это другой спорт, мировой.

— Кого бы выбрал себе в соперники в паделе?

— Видел, был турнир по большому теннису: там феерил Артем Дзюба. Было бы интересно зарубиться с ним в падел.

Дзюбе 38 лет. Он объявил о завершении профессиональной карьеры 1 октября 2026 года.