«Зенит» больше не Рио-де-Жанейро. Питер к чемпионству тащат россияне
«Зенит» Рио-де-Жанейро
Два главных бомбардира чемпионата России после 14 туров — футболисты «Зенита». Оба — россияне. У Максима Глушенкова и Александра Соболева по десять голов (далее Тюкавин и Обляков — по семь). На двоих они забили 20 из 32 мячей петербуржцев. Почти две трети.
Удивительно даже не это. А то, насколько вообще изменилась роль отечественных футболистов в команде Сергея Семака.
В последние годы «Зенит» превратился в первую очередь в легионерский клуб, где россиянам отводилась вспомогательная роль. Главное — выполнить требования лимита и не слишком мешать иностранным звездам определять результат.
Понятно, что не всем такое положение дел нравилось. Артем Дзюба, например, после ухода из клуба в 2022 году заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург стал «Зенитом» Рио-де-Жанейро. И потом неоднократно возвращался к этой теме.
Сначала Халк, Витсель, Паредес и другие. Затем Малком, Клаудиньо, Вендел, Барриос. Появлялись новые бразильцы — Луис Энрике, Мантуан, Педро, Джон Джон, Нино... А капитанская повязка на руке Дугласа Сантоса давно уже воспринимается как совершенно естественное явление.
Конечно, нельзя утверждать, что россияне все эти годы исключительно заполняли места в заявке. Тот же Дзюба долго оставался одним из лидеров, были Кузяев, Мостовой, другие заметные футболисты. Но общее направление развития клуба сомнений не вызывало.
И многие фанаты тоже это отмечали, ностальгируя по временам Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова. По «Зениту», который называли «ребята с нашего двора».
Но время неумолимо. Питерский клуб давно пошел другим путем. И болельщиков с этим примиряло прежде всего то, что команда регулярно выигрывала титулы.
А в последнее время ситуация неожиданно и как-то незаметно изменилась.
Россияне снова на первых ролях
Глушенков и Соболев не просто забивают больше остальных — они во многом определяют игру и результаты «Зенита».
Максим, на мой взгляд, вообще лучший футболист нынешнего чемпионата. Когда Глушенков в порядке, то способен и завершить атаку на высшем уровне, и придумать гол практически из ничего.
Соболев тоже на подъеме. В какой-то момент его приобретение выглядело ошибкой, но Александр постепенно обрел уверенность, стал приносить результат. А 10 голов за 13 матчей, в которых он выходил на поле, — роскошный показатель.
Но дело не только в двух атакующих футболистах.
Очень здорово вписался пришедший из «Локомотива» Артем Карпукас, дополнив российский тренд и сделав его превалирующим. Еще недавно казалось, что Вендел — незаменимый футболист «Зенита», краеугольный камень всей конструкции Семака. Стоило бразильцу выпасть, как сразу возникали вопросы: кто будет управлять центром поля, продвигать мяч, обеспечивать связь между линиями? Но Карпукас заставил об этих опасениях забыть.
Еще один россиянин, претендующий на серьезную роль, — Игорь Дивеев. Харизматичный защитник, человек с характером, способный не только надежно сыграть сзади, но и повести за собой партнеров. Такого ментального лидерства, если не считать Дзюбы, отечественным футболистам «Зенита» в последние годы как раз не хватало.
А вот значимость легионеров постепенно падает.
Барриос уже не тот железный опорник, каким был несколько лет назад. Возраст дает о себе знать. Вендел мучается с травмами, и без него команда научилась обходиться. Луис Энрике временами демонстрирует высочайший класс, способен решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Но нестабильный. Джон Джон все чаще остается в запасе, а новичок Фелипе Аугусто пока не убедил, что способен стать ведущим нападающим «Зенита».
Не будем совсем уж принижать значение иностранцев. Нино — по-прежнему один из столпов обороны. Дуглас Сантос остается капитаном и важнейшим футболистом. Педро не так заметен на фоне двух российских бомбардиров, но у него шесть голевых передач — больше всех в чемпионате. А Луис Энрике в воскресенье забил великолепный мяч «Ростову», напомнив, что он игрок сборной Бразилии, купленный за почти 30 миллионов евро.
Легионеры по-прежнему приносят пользу, но расстановка сил изменилась. При этом особенно любопытно, что перестройка произошла без каких-либо революционных решений. Никто не отказывался от бразильского направления, не объявлял курс на отечественных игроков, не начинал строить команду заново. Просто одни футболисты прибавили и вышли на первый план, а другие в силу разных обстоятельств или отправились в другие клубы, или отошли в тень, или, если говорить о новичках, не смогли оправдать возложенных надежд.
Конечно, Глушенкова и Соболева с их характерами и отсутствием петербургских корней вряд ли кто-то назовет »ребятами с нашего двора». Да и Карпукас с Дивеевым приехали из московских клубов. До команды Аршавина и Кержакова нынешнему «Зениту» в этом смысле далеко.
Но российский крен последнего времени это не отменяет. Отечественные футболисты способны не просто выходить на поле рядом с дорогими иностранцами, а быть сильнее них. А на роль »ребят с нашего двора» в случае дальнейшего прогресса и стабильности попытаются претендовать Москвичев, Кондаков и Шилов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина –
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3