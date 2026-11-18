«Зенит» больше не Рио-де-Жанейро. Питер к чемпионству тащат россияне

Эпоха явного доминирования легионеров в прошлом?

«Зенит» Рио-де-Жанейро

Два главных бомбардира чемпионата России после 14 туров — футболисты «Зенита». Оба — россияне. У Максима Глушенкова и Александра Соболева по десять голов (далее Тюкавин и Обляков — по семь). На двоих они забили 20 из 32 мячей петербуржцев. Почти две трети.

Удивительно даже не это. А то, насколько вообще изменилась роль отечественных футболистов в команде Сергея Семака.

В последние годы «Зенит» превратился в первую очередь в легионерский клуб, где россиянам отводилась вспомогательная роль. Главное — выполнить требования лимита и не слишком мешать иностранным звездам определять результат.

Понятно, что не всем такое положение дел нравилось. Артем Дзюба, например, после ухода из клуба в 2022 году заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург стал «Зенитом» Рио-де-Жанейро. И потом неоднократно возвращался к этой теме.

Сначала Халк, Витсель, Паредес и другие. Затем Малком, Клаудиньо, Вендел, Барриос. Появлялись новые бразильцы — Луис Энрике, Мантуан, Педро, Джон Джон, Нино... А капитанская повязка на руке Дугласа Сантоса давно уже воспринимается как совершенно естественное явление.

Конечно, нельзя утверждать, что россияне все эти годы исключительно заполняли места в заявке. Тот же Дзюба долго оставался одним из лидеров, были Кузяев, Мостовой, другие заметные футболисты. Но общее направление развития клуба сомнений не вызывало.

И многие фанаты тоже это отмечали, ностальгируя по временам Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова. По «Зениту», который называли « р ебята с нашего двора».

Но время неумолимо. Питерский клуб давно пошел другим путем. И болельщиков с этим примиряло прежде всего то, что команда регулярно выигрывала титулы.

А в последнее время ситуация неожиданно и как-то незаметно изменилась.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

Россияне снова на первых ролях

Глушенков и Соболев не просто забивают больше остальных — они во многом определяют игру и результаты «Зенита».

Максим, на мой взгляд, вообще лучший футболист нынешнего чемпионата. Когда Глушенков в порядке, то способен и завершить атаку на высшем уровне, и придумать гол практически из ничего.

Соболев тоже на подъеме. В какой-то момент его приобретение выглядело ошибкой, но Александр постепенно обрел уверенность, стал приносить результат. А 10 голов за 13 матчей, в которых он выходил на поле, — роскошный показатель.

Но дело не только в двух атакующих футболистах.

Очень здорово вписался пришедший из «Локомотива» Артем Карпукас, дополнив российский тренд и сделав его превалирующим. Еще недавно казалось, что Вендел — незаменимый футболист «Зенита», краеугольный камень всей конструкции Семака. Стоило бразильцу выпасть, как сразу возникали вопросы: кто будет управлять центром поля, продвигать мяч, обеспечивать связь между линиями? Но Карпукас заставил об этих опасениях забыть.

Еще один россиянин, претендующий на серьезную роль, — Игорь Дивеев. Харизматичный защитник, человек с характером, способный не только надежно сыграть сзади, но и повести за собой партнеров. Такого ментального лидерства, если не считать Дзюбы, отечественным футболистам «Зенита» в последние годы как раз не хватало.

А вот значимость легионеров постепенно падает.

Нуралы Алип и Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»

Барриос уже не тот железный опорник, каким был несколько лет назад. Возраст дает о себе знать. Вендел мучается с травмами, и без него команда научилась обходиться. Луис Энрике временами демонстрирует высочайший класс, способен решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Но нестабильный. Джон Джон все чаще остается в запасе, а новичок Фелипе Аугусто пока не убедил, что способен стать ведущим нападающим «Зенита».

Не будем совсем уж принижать значение иностранцев. Нино — по-прежнему один из столпов обороны. Дуглас Сантос остается капитаном и важнейшим футболистом. Педро не так заметен на фоне двух российских бомбардиров, но у него шесть голевых передач — больше всех в чемпионате. А Луис Энрике в воскресенье забил великолепный мяч «Ростову», напомнив, что он игрок сборной Бразилии, купленный за почти 30 миллионов евро.

Легионеры по-прежнему приносят пользу, но расстановка сил изменилась. При этом особенно любопытно, что перестройка произошла без каких-либо революционных решений. Никто не отказывался от бразильского направления, не объявлял курс на отечественных игроков, не начинал строить команду заново. Просто одни футболисты прибавили и вышли на первый план, а другие в силу разных обстоятельств или отправились в другие клубы, или отошли в тень, или, если говорить о новичках, не смогли оправдать возложенных надежд.

Конечно, Глушенкова и Соболева с их характер ами и отсутствием петербургских корней вряд ли кто-то назовет » ребятами с нашего двора » . Да и Карпукас с Дивеевым приехали из московских клубов. До команды Аршавина и Кержакова нынешнему «Зениту» в этом смысле далеко.