Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Какими будут «Спартак» без Станковича и «Динамо» без Карпина. Первые ответы — уже на этих выходных

16-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет с 21 по 23 ноября
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Фото «СЭ», ФК «Динамо»
В РПЛ грядут два суперматча.

«Спартак» — ЦСКА: Романов пойдет по тропе Клоппа?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

В начале матча первого круга между этими командами творилось настоящее безумие — уже к 21-й минуте на табло «ВЭБ Арены» горел счет 3:1. Казалось, что «Спартак» близок к масштабному провалу, который должен был окончиться увольнением Деяна Станковича. В итоге поражение с минимальным счетом можно даже считать успехом для красно-белых, которые смотрелись явно хуже принципиального соперника. Сербскому тренеру дали поработать еще, но с каждой встречей становилось все более очевидно — Деян выгорел и хочет домой.

Ожидаемые многими болельщиками изменения произошли накануне паузы на матчи сборных. Широкой публике вряд ли хорошо известен получивший приставку и.о. Вадим Романов, кто-то уже глядит в сторону Черчесова, Ивича или даже Николича. Но давайте не торопить события — есть основания полагать, что молодой тренер сможет показать себя. Выводы же будут сделаны по итогам первой части сезона.

&laquo;Спартак&raquo; ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

Ожидать ли изменения в игре «Спартака», и если да, то насколько фундаментальные? Это, пожалуй, самый интригующий вопрос, который повис в воздухе в преддверии дерби. Знакомые с Романовым люди характеризуют его как сильного тактика, который любит схему 4-3-3 и восхищается «Ливерпулем» Юргена Клоппа. При Станковиче долгое время было непонятно, в какой футбол собирается играть «Спартак», казалось, будто многие процессы пущены на самотек. Сейчас же есть шанс увидеть на поле воплощение какой-то идеи. Понятно, что очертания будут мутными, Романов только приступил к самостоятельной работе, но первые наброски, вероятно, удастся разглядеть.

Что касается ЦСКА, то тут все стабильно. Главная интрига — в какой форме будет Обляков, у которого защемило нерв в недавнем матче сборной России против Чили? Стоит ли говорить, что на пару с Кисляком Иван — фундаментальный игрок в системе армейцев? ЦСКА с Обляковым и без него — две разные команды, и умение полузащитника развить быструю атаку или сделать нацеленную передачу в штрафную точно пригодятся красно-синим. Особенно учитывая то, что «Спартак» на правах хозяина поля наверняка постарается прибрать мяч себе.

В общем, предсказуемо стабильный ЦСКА против расшатанного, но эмоционально перезаряженного «Спартака». Что еще надо, чтобы обещать зрителю захватывающее зрелище?

Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» — «Краснодар»: реванш или еще один удар по чемпиону?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Лидеру турнирной таблицы есть за что поквитаться с одним из главных конкурентов по чемпионской гонке. В матче второго тура «Локо» одержал гостевую победу над «Краснодаром», тогда казавшуюся чуть ли не сенсационной. Но «быки» с того времени потерпели всего одно поражение в РПЛ (от «Зенита») и сейчас показывают самый стабильный и сбалансированный футбол. Тем не менее в серьезный отрыв уйти не удается — у ЦСКА то же число очков, преимущество только по разности мячей. Вот и в предыдущем туре чемпион потерял очки, нанеся всего два удара в створ ворот «Балтики» (1:1). Хотя тут многое можно объяснить отсутствием Кордобы, схватившего очередную дисквалификацию.

Интересно, в каком состоянии к матчу подойдут сборники, коих в обеих командах предостаточно. Первые встречи после международной паузы — всегда испытание для любого тренера, а тут еще один из ключевых моментов сезона, когда надо обыгрывать конкурента. С другой стороны, ничья не станет трагедией ни для тех, ни для других. Особенно с учетом того, что ЦСКА тоже вполне может оступиться в гостях у «Спартака».

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Диего Коста и&nbsp;хавбек ЦСКА Кирилл Глебов.В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

Также интригует, какой план на матч выберет Михаил Галактионов. «Локо» старается играть от себя, много владея мячом и организовывая давление в прессинге. «Краснодар» выступает в том же стиле, так что битва за центр поля должна стать решающей. И тут у красно-зеленых есть проблемы — из-за дисквалификации встречу пропустит Баринов, мотор и лидер команды, который проводит один из самых сильных сезонов в своей карьере. В наличии есть ветеран Тимофеев и молодой Годяев, но, понятное дело, ни один из этих вариантов не является оптимальным.

Так что придется рассчитывать в первую очередь на атакующую связку Батракова и Воробьева, Дмитрий как раз должен был успеть набрать форму после травмы. Лидеры обязаны тащить именно в такие моменты.

Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» — «Зенит»: кто будет забивать?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

У «Зенита» постепенно вырисовывается одна проблема — отсутствие забивного нападающего. Ни Кассьерра, ни Лусиано с Соболевым точно не могут похвастаться выступлениями в этом сезоне РПЛ, никто из них не смог забить более четырех голов. Удручающая статистика для форвардов, которые как минимум по классу считаются одними из лучших в лиге.

Сергей Семак активно экспериментирует — в последнее время на острие все чаще появляется Луис Энрике. И это кажется интересным ходом, так как бразилец хорош с мячом в ногах, может сваливаться на фланги и легко обыграть один в один. Да, с результативностью пока беда (всего 1+1 в чемпионате), но с бразильцем в роли форварда «Зенит» явно стал более разнообразным и непредсказуемым. В роли наконечника вполне могут выступить и Педро, и Глушенков, и Жерсон. Вероятно, мы видим вектор, по которому команда будет развиваться дальше: ртутная атака со сменой ролей. В таком случае с кем-то из нападающих ближайшей зимой точно стоит расстаться чисто из экономических соображений.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Крыльев Советов&raquo;.«Создавать на таком поле сложно»: «Зенит» потерял очки в Самаре — Семак недоволен газоном

Кто это будет — вопрос открытый, и потому для Соболева, Лусиано и Кассьерры сейчас наступает важный этап сезона. «Пари НН» — подходящий соперник для того, чтобы забить несколько голов и укрепить свои позиции в команде. Нижегородцы в последних трех турах сумели дважды сгонять нули (с «Балтикой» и «Рубином»), но вряд ли это можно назвать фундаментальным прогрессом. Для «Зенита» же это отличный шанс как минимум вплотную приблизиться к первой строчке, а как максимум (в случае победы и параллельного поражения «Краснодара») — выйти на чистое первое место.

Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» — «Динамо» Мх: новый шанс для Гусева

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

Московское «Динамо» по понятным причинам главный поставщик новостей в последние дни. Вряд ли решение Карпина сосредоточиться на работе в сборной можно назвать полноценной сенсацией. В «Динамо» у Валерия Георгиевича откровенно не пошло, как кажется, это решение станет наилучшим для всех сторон.

Валерий Карпин покинул Динамо: колонка Ильи Казакова&nbsp;&mdash; о&nbsp;громкой тренерской отставке и&nbsp;будущем бело-голубых.Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова

Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев, который уже занимал эту должность в самой концовке прошлого сезона. Тогда «Динамо», кстати, провело очень бодрый отрезок: три победы подряд и претензии на то, чтобы помешать «Краснодару» завоевать первое в истории чемпионство в последнем туре. Не получилось, но в целом работа Гусева заслуживала положительных оценок. Сейчас — новый шанс. Бело-голубые не станут спешить с назначением нового тренера до зимней паузы. Значит, у Ролана Александровича будет как минимум четыре матча, чтобы показать себя. Махачкалинское «Динамо» традиционно сильно выступает дома, но на выезде набрало всего два очка. У Гусева есть хорошая возможность начать на позитивной ноте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Главное
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
ГД приняла законопроект о доступе компаний к базам данных МВД о физлицах за плату
Служебная собака МВД укусила хоккеистов перед матчем КХЛ в Минске
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»
«Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?
«Краснодар» станет чемпионом, «Локо» и «Спартак» — ниже «Балтики». Прогноз суперкомпьютера на второй круг РПЛ
«Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Источник: Солари может вернуться в «Ривер Плейт»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Всё так. Именно тогда я принял решение болеть не за ЦСКА,"Спартак", "Торпедо" или "Динамо", а за "Локомотив"

    21.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Из пристадио?нных забо?ров Прочитанной инфой делюсь: "Спартак" без Стаканыча - бо?ров! "Динамо" без Карпина - гусь!

    21.11.2025

  • VMan

    Продолжаем топтаться на костях Станковича? Да при этом и врём как не в себя? В первом круге Спартак выглядел ужасно в первые 20 минут, да. Но всё остальное время он имел преимущество и был ближе к 3-ему голу, чем ЦСКА к 4-му. Поэтому надо написать, что Спартак играл гораздо хуже и 2:3 - это ещё ему повезло. Ага, ага. Топ журналистика. Ни стыда, ни совести, только хайп и бабки...

    21.11.2025

  • Вадим Антропов

    Моей матери и отца давно НЕТ Пока, ТВАРЬ!!!

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Тупорылый вадик, к тебе пишу, падаль...) Ты представляешь, насколько мне - поХ твои вонючие "минусы"?) Мразь, я на "Миротворце" - с августа 2014 года... Я - под персональными санкциями США, ЕС, Украйны и даже Японии...) Представляешь, что мне твои вонючие бандеры пишут чуть ли не каждый день?) Мамкин пирожок, иди - на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...) Чучело гребанное...))) Позор Санкт-Петербурга!..)

    21.11.2025

  • Вадим Антропов

    Я - ВАДИМ АНТРОПОВ = ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Афган 80-82 + Чечня А ты- - МРАЗЬ!!! Тыловая КРЫСА (( К аккаунтам fan_89... "Оникан 2013".. и другим 15и никакого отношения НЕ имею Ты ПАДАЛЬ - "Полковничек" ЗАВРАЛСЯ ! Мне 64 года ИЗВИНЕНИЯ за оскорбления меня и Зенита ПРИНИМАЮТСЯ

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Давай номер карты, хериньо... Ты - иногда прикольный. Закину. На хорошее пиво - хватит.

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Дмитрий, как там дельфины на Неве?) Вы обещали покончить с собой, если Соболев перейдет в "Зенит". Это была либеральная брехня?) Дмитрий, скажите честному народу... За что Вас уволили из МВД? Уж не за взяточку ли?) Уж не с тех ли пор Вы стали ярым либералом?) Как отодвинули от кормушки...) Ау, Дмитрий!..)

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Тупорылый вадик, что ты несёшь?)

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Кто такой "тупорылый вадик"? fan_89... Он же - "Вадим Антропов"... Он же - "Наталья Антропова"... Он же - "Оникан 2013"... Он же - "зенит 20252025"... У этого 36-летнего мамкиного пирожка из окрестностей Санкт-Петербурга, всего - около 15 аккаунтов... И единственное развлечение этого переростка-неудачника - "минусить" здесь людей... Это - конченый петух, позор Санкт-Петербурга. 36-летний бездельник... Чмо вонючее... Жирная тварь, ищущая удовольствие в гадостях другим. Живёт за счёт своей Матери, подонок... P.S. Блдь, в 36 лет я получил "подполковника"... Тьфу, сука!..

    21.11.2025

  • Топотун

    С Марком Крысобоем?

    21.11.2025

  • Топотун

    Вадим славный парень, но кинул старого Топу на бабки !

    21.11.2025

  • Топотун

    Напомни это Лапсикк с сорванной резьбой !

    21.11.2025

  • Вадим Антропов

    Мужик! Зачем ты такой БЕЗГРАМОТНЫЙ ?! У тебя папа-мама БЫЛ ?! Меня НЕ интересуюет, что было в следующие два года:- Спартак с ТРЕСКОМ вылетел в ПЕРДИВ, Зенит занял 5е место!!!!! 1 "Не дописал" - пишется раздельно 2 В сл. раз думай, что пишешь болельщику с БОЛЬШИМ стажем 3 Спартак ОЧЕНЬ слаб Спокойной Ночи

    21.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А они с Марком близнецы?

    21.11.2025

  • 57

    Недописал Вадим, что в итоге Спартак за 2 тура до окончания занял 1 место в первой лиге. В следующие два года занял 5-е и 1-е места в высшей лиге СССР.

    21.11.2025

  • Слоноул

    "«Спартак» — ЦСКА: Романов пойдет по тропе Клоппа?" Тропою клопа он пойдёт.

    21.11.2025

  • Слоноул

    "Какими будут «Спартак» без Станковича и «Динамо» без Карпина. Первые ответы — уже на этих выходных." Интересно, а каким будет СЭкс без Игрьяклича? Кто бы нам прояснил?

    21.11.2025

  • Вадим Антропов

    Я тваю маму Е5, падаль черножопая! :laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    21.11.2025

  • Smash.

    Этот троллинг не вам предназначался :wink:

    21.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Убогое ты чмо, к тому же гермафродит. Тьфу.

    21.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я - в курсе.

    21.11.2025

  • Вадим Антропов

    Один из любимейших моих Чемпионатов СССР по Футболу = 1976 год (Осень) "Народный" Спартак влетел всем украинским командам, Зениту И-ииии с ТРЕСКОМ вылетел в Пердив !!! Там ему по 4-5 штук отгружали кишинёвские Нистру, кемеровские Кузбассы, вильнюсские Жальгирисы и другие Шинники ))):soccer: :sunglasses::cowboy::innocent:

    21.11.2025

  • Топотун

    Фанки-Манки, срака в спанке !

    21.11.2025

  • Топотун

    Спасибо, Ваша Щедрость, но у тебя грязные деньги, не приму даже в дар !

    21.11.2025

  • Топотун

    Кому, дон Симон, Ларсу ?

    21.11.2025

  • Топотун

    Сапог, у тебя и вправду чумка, забыл сказать, что в 1991 году РСМ до конца бился за выход в вышку !

    21.11.2025

  • Топотун

    Ушастый, сказали у Ларса чумка, будь осторожен !

    21.11.2025

  • fan_89

    Не вижу в бандеровско-московском издании новостей футбола. Ловите. Арбитр Егор Егоров ошибочно не назначил пенальти в ворота московского «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом», сообщил департамент судейства и инспектирования РФС. Эпизод произошел на 44-й минуте при счете 0:0. Полузащитник петербургской команды Жерсон упал в штрафной после того, как защитник бело-голубых Николас Маричаль потянул его за футболку. Судьи оставили момент без внимания. Новость прекрасно ищется во всех спортивных изданиях.

    21.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "А не пронесло ли тебя с тех огурчиков?"

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Последний чемпионат СССР по Футболу. 1991 год. Для команд РСФСР: Чемпион - ЦСКА. "Спартак" - второй, серебро. "Торпедо" - третье, бронза. "Динамо" М - 6-е место. "Спартак" Владикавказ - 11-е место. "Локомотив" Москва - 16-е, последнее... Всё. "Краснодара" тогда ещё не существовало. "Зенит"? 18-е место в 1-й лиге... Между такими монстрами, как "Котайк" (Абовян) и "Зимбрул" (Кишинев). Чудны дела Твои, Господи...

    21.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Интригу, мне, интригу!! Нет интриги - я ее придумаю и продам. Сдам в аренду. Скоро межсезонье... До него чемпионом никто не станет. "Что мне делать, главред? - Что хочешь, то и делай. Тебя фамилия обязывает работать. Кликбейт рулит. Не обеспечишь - уволю нах.. Фрилансеры анкетами забросали на твою должность" ... Интригу, мне, интригу!! (на колу - мочало...).

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Наеbашился, херчик? Деньги - есть? Давай номер карты - закину малёхо на нормальное пойло... Не жри суррогат, хериньо!..)

    21.11.2025

  • КИРИЛСОН

    еще и деньжат поднял)

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Хочешь хайпа - пиши о "Спартаке" и ЦСКА! Даже "Марк Бессонов" это - прочухал)

    21.11.2025

  • Lars Berger

    Вот скажи... Кто ВАМ - набивается?) Скорее - вы...) Ну, объективно... P.S. А почему ты считаешь за "четверть века"?) Давай за последние 8 лет посчитаем...) Кто чаще чемпионом России становился... "Спартак" или ЦСКА... Давай посчитаем с 2017-го года...)))

    21.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мож ему психотерапевт такое прописал

    21.11.2025

  • КИРИЛСОН

    О чем эта статья?! Такое впечатление, что человек просто сам с собой поговорил и успокоился...

    21.11.2025

  • Max Stch

    странно что то ждать от первых матчей Спартака и Динамо.. Локо Краснодар, это класс)

    21.11.2025

  • Max Stch

    странно что то ждать от первых матчей Спартака и Динамо.. Локо Краснодар, это класс)

    21.11.2025

  • Топотун

    Будет спартачи хоронят коня !

    21.11.2025

  • Желтый полосатик

    "Какими будут «Спартак» без Станковича и «Динамо» без Карпина." Такими, как всегда, и будут...Или кто-то ждет, что с уходом Карпина и Станковича "оковы тяжкие падут" и они за неделю играть научатся?!)

    21.11.2025

  • Smash.

    Надоели спартачи набиваться нам в конкуренты и каждый матч превращать в сопливую истерику. Соревнуйтесь вон.. с Рубином. Он чаще вас чемпионом был за четверть века. Прости, Казань)

    21.11.2025

  • Max Stch

    странно что то ждать от первых матчей Спартака и Динамо.. Локо Краснодар, это класс)

    21.11.2025

  • Max Stch

    странно что то ждать от первых матчей Спартака и Динамо.. Локо Краснодар, это класс)

    21.11.2025

    • ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко

    «Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости