В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

Анализируем итоги прошедшей половины чемпионата.

РПЛ уже несколько лет приучает зрителей к чемпионской интриге. В последний раз явный единоличный фаворит был еще в сезоне-2022/23, когда «Зенит» взял титул досрочно, за три тура до завершения чемпионата. То есть сейчас идет третий безумно конкурентный розыгрыш подряд. Никто не удивится, если судьба трофея опять решится в самом конце.

По итогам первого круга образовалась группа лидеров из пяти команд, которые находятся в диапазоне пяти очков. Скорее всего, именно эта пятерка в итоге и разыграет золотые медали во второй половине первенства. Компания подобралась довольно разнообразная, отчего прогнозировать исход гонки предельно тяжело. Но зацепок достаточно, почему бы не порассуждать?

«Краснодар»

Южане, как и год назад, возглавляют турнирную таблицу к середине дистанции. График набора очков стал скромнее — в прошлом сезоне с таким же показателем команда Мусаева шла бы четвертой. Но в нынешних обстоятельствах 33 баллов хватает для лидерства, хоть и не единоличного.

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным кандидатом на титул — 31,6%. В принципе, по делу. Действующий чемпион явно обрел колоссальную уверенность в себе после прошлогоднего триумфа, а психологический аспект раньше как раз часто и мешал клубу добираться до вершин. В составе остались яркие исполнители, которые вытаскивают целые матчи: Кордоба, Сперцян, Агкацев.

Команда точно не стала слабее, но и какого-то значительного скачка не совершила. Летом скорее укрепились, чем усилились, а рисунок игры практически не изменился. Здесь и кроется главное опасение насчет «Краснодара» — сможет ли Мусаев, оставшись примерно на том же, пусть и крайне высоком, уровне снова превзойти всех остальных, учитывая, что некоторые соперники заметно подтянулись? Пока былого мастерства хватает. Но два очка в четырех встречах с прямыми конкурентами смущают. Подобные осечки могут оказаться роковыми.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА

К слову, о тех, кто спрогрессировал. Армейцы и при Николиче показывали хорошие результаты — вернулись на пьедестал, завоевали Кубок. А при Челестини крепкая команда еще и прибавила, вследствие чего превратилась в полноценного участника трофейного забега. Это вообще максимально свойственно Фабио — в сжатые сроки делать все вокруг лучше. Работало почти во всех его предыдущих клубах, сработало и в России.

ЦСКА имеет идентичную с «Краснодаром» базовую статистику, у них поровну побед, ничьих и поражений, а очная встреча закончилась со счетом 1:1. Москвичи занимают второе место только из-за худшей разницы голов. В августе армейцы повторили личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ — 21 матч подряд не знали поражений. Клуб наконец-то отыскал потерянную некогда стабильность.

Но тут есть место и везению. Согласно таблице ожидаемых очков, команда Челестини перебирает больше всех в чемпионате — у нее на 8,15 балла больше, чем должно быть. И даже так ЦСКА все равно заслуживает находиться высоко, совсем рядом с верхушкой. Новый тренер эталонно развивает молодежь. У него продолжает прогрессировать бесподобный Кисляк, долгожданный прорыв демонстрирует Глебов, основным в сборной стал Лукин. Круговой развился чуть ли не в лучшего крайка лиги. В раздевалке приятная атмосфера, а идеи приносят результат на поле. Парадоксально: Николич обещал, что армейцы будут бороться за золото. И армейцы действительно борются. Но без Марко.

«Зенит»

Самый непонятный и непредсказуемый из группы лидеров. С одной стороны, петербуржцы уверенно идут в тройке и не проигрывают в Премьер-лиге уже три месяца, с другой — убедительным их футбол не назвать. Вроде разбираются с грандами, а против аутсайдеров постоянно теряются, особенно в гостях. Двоякие ощущения от первого круга в исполнении недавнего гегемона.

О доминации образца начала десятилетия напоминают как раз такие битвы, как с «Краснодаром» и «Локомотивом». Очевидно, главная проблема «Зенита» кроется в настрое. Семаку тяжело зарядить титулованных и сытых игроков на выезды в Самару или Грозный, а на автопилоте добывать победы не выходит. Поэтому клубу в какой-то момент и пришлось подниматься аж с девятой строчки.

Еще команде откровенно мешают различные сплетни. То с Венделом очередные недопонимания, то Жерсон якобы жалеет о переходе, то Мостовой в последнюю секунду беды избежит, то Глушенков вновь характер начнет включать. Ситуации разные, в той же истории с Мостовым претензий вообще ни к кому из клуба быть не может. Но давление изнутри и снаружи непозволительно растет, «Зенит» часто мешает сам себе. Класса ведь с запасом хватит, чтобы обыграть кого угодно. А вот получится ли у Семака решить психологический вопрос — неизвестно. От этого все и будет зависеть.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив»

Дольше всех шел без поражений, оступившись лишь в 14-м туре. На самом деле «Локо» удивил, потому что до старта сезона немногие верили в победоносный ход Галактионова. Летом в Черкизово переехали несколько качественных по меркам РПЛ футболистов, но каждый из них так или иначе нацелен на созидание. А в предыдущем розыгрыше команда вообще-то страдала от неэффективной обороны — пропустила всего на один гол меньше «Факела», вылетевшего с последнего места.

Сложности не исчезли. Сейчас у москвичей 19 пропущенных, по этому показателю они располагаются где-то между «Акроном», «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Просто «Локомотив» решил не исправлять просчеты сзади, а выкручивать на полную мощности спереди. Поразительно, но подход работает. Во многом благодаря Батракову, конечно, которого невозможно остановить.

Безусловно, с такой стратегией «Локо» перебирает. Модель ожидаемых очков xPoints даже «Динамо» ставит выше, хотя в реальности команды разделяют аж 13 баллов. Галактионов и его ребята заслуживают всевозможных комплиментов, но вдолгую подобный метод к чемпионству вряд ли приведет. Чересчур авантюрно и развязно. А предпосылок для перемен не наблюдается. Наверное, надо наслаждаться регулярными захватывающими спектаклями и не завышать ожидания. «Локомотив» обречен на регрессию к среднему, к сожалению для его болельщиков. Ну, как и в прошлом сезоне, впрочем. Весна, скорее всего, вернет железнодорожникам контакт с реальностью.

«Балтика»

Кандидат от народа, попытка создания русского «Лестера». Сначала аудитория снисходительно похваливала «Балтику», потом натурально восхищалась ее результатами, а теперь калининградцев уже боятся. Серьезно, никто не хочет пересекаться с командой Талалаева, достается каждому без разбора.

Действующий победитель Первой лиги проиграл один матч в первом круге. Один! И тот лишь из-за гола Дивеева на 90+5-й минуте. Ни «Локомотив», ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Динамо» — никто не справился с бойцами из Калининграда. А самое интересное, что, в отличие от некоторых других лидеров, они имеют ровно то, на что наиграли. Даже чуть меньше.

«Балтика» замыкает пятерку с 28 очками. Да, есть небольшой перебор — по xPoints должно быть на 1,60 балла поменьше. Но место должно быть выше — третье. Сразу за «Краснодаром» и «Зенитом» с существенным отрывом от столичного квартета в лице ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Естественно, в калининградское золото верит разве что Талалаев. Но столь прекрасным сезоном со множеством рекордов эта команда уже вошла в историю. А полпроцентика на чудо заложить все-таки хочется. Сказки же все любят, правда?

