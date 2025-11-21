Live
«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после ухода Станковича: онлайн-трансляция
Московское дерби в 16-м туре чемпионата России.
90+10 минута. Закончен матч! «Спартак» одерживает победу над ЦСКА и берет реванш за поражение в первом круге.
90+7 минута. Максименко жестко приземлился в момент приема мяча после подачи слева. Хотя все всё понимают. «Спартак» тянет время и имеет на это полное право.
90+4 минута. Против Кармо нарушение! Это штрафной. Строго по центру и до ворот расстояние не самое дальнее. Кто знает, может быть лучше возможности для ЦСКА уже не будет сегодня. Смотрим и ждем. Обляков, разумеется. Именно он будет исполнять.
90+3 минута. Максименко не добрался до мяча! Дивеев пробивает что есть силы не отскоке — выше! Второй момент для ЦСКА и снова с участием этого защитника.
88-я минута. Было ли касание — непонятно, но Карасев вроде бы не фиксировал фол в стыке Мартинс — Лукин. Тем временем, Литвинов готовится к выходу на поле.
87-я минута. Контратака «Спартака» едва не закончилась голом в исполнении... Денисова. Сам же начал эту атаку и сам едва ее не завершил.
85-я минута. Вот шанс! Печальный мяч прикатился в штрафную «Спартака». Но Денисов поставил корпус и позволил вратарю забрать мяч. Передачу делал Обляков.
84-я минута. Жедсон нарушил правила в середине поля. ЦСКА бы добавить в движении. Замены опять же были сделаны. Но пока как-то подозрительно тихо на поле.
82-я минута. Угальде снова фолит и дает волю эмоциям. Ему бы аккуратнее надо, карточка уже есть. К слову, следующий матч чемпионата Угальде пропустит.
78-я минута. Карточку получил Угальде за фол в середине поля. А чуть ранее двойная замена в составе ЦСКА: вместо Глебова и Поповича (обратная замена) вышли Алеррандро и Энрике Кармо.
73-я минута. Два подряд момента для «Спартака»: сначала Жедсон не поверил, что прострел Маркиньоса не прервет Мойзес, а следом уже сам Маркиньос пробивал и промахнулся.
70-я минута. Футбола действительно после перерыва пока не очень много. Но все-таки влияют паузы. Пока с Дивеевым разбирались, потом с Ву и его оппонентами по стычке.
68-я минута. Желтые карточки получили Мойзес и Ву. Хотя они были изначально вообще не при делах. Глебов был остановлен Барко, а потом аргентинец показывал, что его якобы стукнули. И пошло-поехло.
65-я минута. Чумовой рывок Глебова приводит к стычке игроков. Причем, что самое интересное, Карасев зафиксировал фол со стороны игрока ЦСКА.
61-я минута. Вот так вот! Дивеев сыграл в мяч! Комментаторы вообще не на то смотрели изначально. Спорный мяч. Игра продолжена. Но было очень интересно.
60-я минута. Не до конца понятно, что именно смотрят: все это в комплексе или где именно был фол Дивееева на Зобнина. Если фол вообще был. Вот такая громадина нюансов.
57-я минута. Вариантов несколько: пенальти в ворота ЦСКА, штрафной в ворота ЦСКА, штрафной в пользу ЦСКА, ибо раньше всего был фол Жедсона.
56-я минута. Зобин сбит на линии штрафной! Карасев сразу показал на точку, но теперь долго будут разбираться.
52-я минута. Денисов протащил мяч до штрафной, вошел в нее и решил пробить. Ну так себе решение.
48-я минута. «Спартак» мог хорошую атаку развернуть, но Зобнин в касание сыграл неточно в направлении Угальде.
«Спартак» — ЦСКА: красно-белые выиграли первый тайм
ЦСКА играет вроде бы стройнее, а «Спартак» острее моменты создает. Согласны? Пока откровенно говоря совсем непонятно каким получится второй тайм. Тем интереснее за ним будет следить.
45+3 минута. ЦСКА хорошо комбинирует в концовке тайма, но оборона «Спартака» справляется с прострелом слева. Перерыв.
45-я минута. «Спартак» снова летит в атаку на этот раз через правый фланг — прострел Денисова прерван. Три минуты компенсировано.
43-я минута. Мяч влетает в ворота ЦСКА! Барко прямым ударом с углового! Претензии Акинфеева — это понятно. Но едва ли гол будет засчитан на Барко, показалось, что Дмитриева мяч коснулся. Первый же угловой у «Спартака» — и 1:0.
42-я минута. Второй момент для «Спартака» в матче! Вот странная команда. Игры внятной нет, а моменты рисуют порой очень хитрые. Удар Барко был заблокирован.
40-я минута. В целом футбол среднего качества мы пока смотрим, но и в нем более цельно и внятно выглядит ЦСКА.
37-я минута. Ответ «Спартака»: Барко перед штрафной чуть притормозил и хотел обводящим ударом поразить правый нижний угол. Неточно.
34-я минута. Мойзес открывался слева, но не прошла передача на Мусаева. А теперь штрафной в сторону ворот «Спартака» после фола Зобнина на Глебове.
33-я минута. Барко сумел побороться за мяч перед штрафной, сместился чуть левее и попытался найти передачей Маркиньоса — чуть не рассчитал.
30-я минута. Денисова загнали в угол, тот играет на Ву, а камерунец демонстрирует весьма дубовый прием — ЦСКА не смог за это наказать, будет удар от ворот.
29-я минута. Забавный хет-трик в исполнении ЦСКА: три угловых почти подряд — три фола в атаке.
26-я минута. А теперь угловой справа для гостей. В прошлый раз подача закончилась фолом в атаке. Сейчас история повторилась — Мойзес подтолкнул спартаковца.
24-я минута. Атака ЦСКА! В штрафной слева получил мяч Обляков и пробил Иван с левой в ближний! Максименко перевел на угловой.
22-я минута. Что с голевыми моментами к середине первого тайма? ЦСКА отметился рывком Кругового и столкновением его с Максименко, опасной подачей Облякова, а «Спартак» ответил острым моментом Угальде.
20-я минута. После подачи Денисова справа, Дивеев выбивает мяч точно на Барко, удар которого в касание не получился.
18-я минута. Дмитриев в падении простреливает, но ВАР помогает Карасеву — будет удар от ворот.
16-я минута. «Спартак» постепенно выпрямляет игру, пробуя фланги. Впрочем, пока связка Дмитриев — Маркиньос слева более заметна, нежели Фернандеш справа.
14-я минута. И вдруг голевой момент! Барко на Дмитриева, а тот на второй темп уже в штрафную Угальде. Два удара от последнего: первый заблокирован, второй неточен.
9-я минута. Круговой вроде бы в деле, но нет. Все-таки придется сделать замену гостям. Да, режиссер поймал момент, где Круговой подает сигнал о замене. Что-то с поясницей. Попович готовится выйти на поле.
7-я минута. ЦСКА очень активно начал встречи, красно-белые пока почти без мяча, но сейчас пауза: повреждение у Кругового.
5-я минута. Заброс в штрафную «Спартака», где Круговой столкнулся с Максименко. Получилось жестко, но кажется без нарушения правил. Или все-таки ВАР смотрит момент?
3-я минута. «Спартак» везет себе приключения передачей назад, Джику вынужден выброситься из обороны и врезаться в Кисляка. Штрафной. До ворот далеко.
Состав «Спартака»
Максименко (вр), Ву, Джику, Дмитриев, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Литвинов, Хлусевич, Гузиев, Массалыга, Мартинс, Заболотный.
Состав ЦСКА
Акинфеев (вр), Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Мусаев.
Запасные: Тороп, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Алвес, Верде, Руис Ривера, Пополитов, Энрике, Бандикян, Шуманский, Алеррандро, Попович.
«Спартак» — ЦСКА: мнение Массимо Карреры
Бывший главный тренер «Спартака» в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
«Дерби — это особенный матч для футболистов и болельщиков. Очень трудно представить, как будут развиваться события в матче. Но точно могу сказать, что противостояние «Спартака» и ЦСКА — самое главное в российском футболе», — сказал Каррера «СЭ».
«Спартак» — ЦСКА: прогнозы
Константин Генич, телекомментатор
«Спартак», думаю, после ухода тренера получит тот самый впрыск адреналина. Мне кажется, что реваншистское настроение и турнирная ситуация — главный мотивирующий фактор для «Спартака». Прогнозировать тут сложно — напрашивается вообще все что угодно. Это дерби. Напрашивается вариант «обе забьют», потому что пропускают обе команды прилично. Матч просится верховым», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Александр Григорян, российский тренер
«У ЦСКА больше шансов. Это более зрелая игра в атаке. Большим преимуществом будет владеть ЦСКА, но что-то мне подсказывает, что матч будет ничейным», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Прогноз букмекеров
Букмекеры фаворитом игры считают «Спартак». Победу красно-белых можно взять с коэффициентом 2.15 (42%). Успех ЦСКА оценивается в 3.30 (30%), ничья — в 3.55 (28%).
«Спартак» — ЦСКА: потери
Красно-белым из-за травмы не поможет защитник Срджан Бабич, а полузащитник Пабло Солари дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
У красно-синих травмированы защитники Джамалутдин Абдулкадыров и Рамиро Ди Лусиано. Под вопросом выход полузащитника Ивана Облякова, который получил повреждение в матче сборной России.
«Спартак» — ЦСКА: последние личные встречи
Последние три с половиной года соперники встречаются только в чемпионате — в семи матчах у каждой из команд по две победы при трех ничьих.
Предыдущее дерби на «Лукойл Арене» состоялось 26 апреля — ЦСКА победил со счетом 2:1. На гол Эсекьеля Барко гости ответили результативными ударами Сауля Гуарирапы и Кристияна Бистровича.
Результаты ЦСКА в последних турах РПЛ
У красно-синих за этот отрезок четыре победы и одно поражение. Команда Челестини крупно проиграла «Локомотиву» (0:3), победила «Спартак» (3:2), «Крылья Советов» (1:0), «Пари НН» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (1:0).
Результаты «Спартака» в последних турах РПЛ
У красно-белых в пяти предыдущих турах две победы, два поражения и одна ничья. «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), и победил «Оренбург» (1:0) и «Ахмат» (2:1). После матча в Грозном пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Встречу красно-белых и красно-синих в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — ЦСКА
Матч команд Вадима Романова и Фабио Челестини состоится в субботу, 22 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.45 мск.
