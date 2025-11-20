ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
ЦСКА одержал важную юридическую победу: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить третий транш за полузащитника Николу Влашича, а бразильский «Атлетико Минейро» — долг за защитника Бруно Фукса.
Новый раунд
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подробно прокомментировал ситуацию: «Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года. Однако, учитывая предыдущий опыт, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем».
Ситуация все еще осложнена политическим фактором. Напомним, Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года за 30 миллионов евро. Несмотря на то что хорватский полузащитник уже успел уехать в «Торино», армейцы до сих пор не получили за него всю сумму от англичан. Те попросту не хотят платить, пользуясь введенными против России санкциями.
Более того, «молотобойцев» поддержали в суде. В июне 2025 года CAS постановил, что «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА 8,55 миллиона евро, но только после получения разрешения от британских властей. В армейском клубе тогда заявили: «Мы крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба».
Интересно, что самих армейцев в аналогичной ситуации обязали платить и «простимулировали» наказанием. Напомним, ЦСКА из-за санкций не смог заплатить «Херенвену» за переход Чидеры Эджуке — и получил трансферный бан. Рассчитываться с голландцами пришлось экс-полузащитнику москвичей Виктору Давиле — чилиец ранее выкупил свой контракт у армейцев и остался им должен.
К сожалению, в случае с «Вест Хэмом» суд принял другое решение. В ЦСКА с ним категорически не согласились: «Нельзя не отметить явные двойные стандарты [...] Не можем понять CAS и изучаем возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», — заявили тогда красно-синие.
Позднее ЦСКА действительно обратился в швейцарский суд — теперь, по словам Брейдо, красно-синие находятся в ожидании решения.
Успех в Бразилии
С бразильским «Атлетико Минейро» ситуация более определенная. ФИФА обязала клуб в течение 45 дней выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Бруно Фукса, а также неустойку в размере более 1,2 миллиона евро. При этом, согласно решению, в случае неуплаты в установленный срок к бразильскому клубу могут быть применены санкции вплоть до запрета на регистрацию новых футболистов.
Фукс переехал в Бразилию в декабре 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 2,7 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2