«Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Александр Мостовой — 2:1. У «Акрона» сейчас идет хорошая серия. Думаю, он ее продлит.
Юрий Давыдов — 2:1. «Акрон» идет очень ровно, у него наметился подъем. На крыльях победы в прошлом туре он может снова выиграть.
Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» цепляется за очки всеми правдами и неправдами. Домашнее поле должно ему помочь в этой встрече.
Юрий Давыдов — 0:1. Мне очень симпатична команда Талалаева, жду ее победы.
Александр Мостовой — 2:1. Спартаковцы играют на своем поле, на нем они обязаны добыть победу.
Юрий Давыдов — 2:1. Футболистам «Спартака» после ухода Станковича нужно снова доказывать свою состоятельность. Считаю, что они должны выиграть.
Александр Мостовой — 2:2. Похожие друг на друга команды, должна быть ничья.
Юрий Давыдов — 1:1. Обе команды будут стремиться к победе, однако они находятся в довольно комфортной зоне, чтобы побеждать через не могу.
Александр Мостовой — 1:1. Тоже одинаковые команды, жду ничью.
Юрий Давыдов — 2:0. «Крылья» должны поверить в себя после ничьей с «Зенитом» в прошлом туре и выиграть этот матч.
Александр Мостовой — 0:2. В последнее время «Зениту» тяжело играть на выезде. Но победить он все равно обязан.
Юрий Давыдов — 1:1. При всем плачевном положении «Пари НН» матч против «Зенита» — это шанс заявить о себе. Но на победу мастерства не хватит.
Александр Мостовой — 2:1. После ухода Карпина москвичам нужно победить и сбросить груз с плеч.
Юрий Давыдов — 2:0. Для Ролана Гусева и его команды крайне необходима эта победа.
Александр Мостовой — 1:1. «Локомотив» вроде неплох, но у него периодически случаются осечки. Думаю, нас ждет ничья.
Юрий Давыдов — 2:2. Обе команды сейчас на лидирующих позициях, и никто из них не захочет уступать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2