Сегодня, 00:00

«Спартак» победит ЦСКА, а «Краснодар» сыграет вничью с «Локо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Александр Мостовой и Юрий Давыдов сделали прогнозы на матчи 16-го тура РПЛ
Александр Абустин
корреспондент
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой и музыкант, лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов.

«Акрон» — «Сочи»

Александр Мостовой — 2:1. У «Акрона» сейчас идет хорошая серия. Думаю, он ее продлит.

Юрий Давыдов — 2:1. «Акрон» идет очень ровно, у него наметился подъем. На крыльях победы в прошлом туре он может снова выиграть.

«Оренбург» — «Балтика»

Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» цепляется за очки всеми правдами и неправдами. Домашнее поле должно ему помочь в этой встрече.

Юрий Давыдов — 0:1. Мне очень симпатична команда Талалаева, жду ее победы.

«Спартак» — ЦСКА

Александр Мостовой — 2:1. Спартаковцы играют на своем поле, на нем они обязаны добыть победу.

Юрий Давыдов — 2:1. Футболистам «Спартака» после ухода Станковича нужно снова доказывать свою состоятельность. Считаю, что они должны выиграть.

«Рубин» — «Ахмат»

Александр Мостовой — 2:2. Похожие друг на друга команды, должна быть ничья.

Юрий Давыдов — 1:1. Обе команды будут стремиться к победе, однако они находятся в довольно комфортной зоне, чтобы побеждать через не могу.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Александр Мостовой — 1:1. Тоже одинаковые команды, жду ничью.

Юрий Давыдов — 2:0. «Крылья» должны поверить в себя после ничьей с «Зенитом» в прошлом туре и выиграть этот матч.

«Пари НН» — «Зенит»

Александр Мостовой — 0:2. В последнее время «Зениту» тяжело играть на выезде. Но победить он все равно обязан.

Юрий Давыдов — 1:1. При всем плачевном положении «Пари НН» матч против «Зенита» — это шанс заявить о себе. Но на победу мастерства не хватит.

«Динамо» — «Динамо» Мх

Александр Мостовой — 2:1. После ухода Карпина москвичам нужно победить и сбросить груз с плеч.

Юрий Давыдов — 2:0. Для Ролана Гусева и его команды крайне необходима эта победа.

«Локомотив» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 1:1. «Локомотив» вроде неплох, но у него периодически случаются осечки. Думаю, нас ждет ничья.

Юрий Давыдов — 2:2. Обе команды сейчас на лидирующих позициях, и никто из них не захочет уступать.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • Saiga-спринтер

    Футбол. РПЛ. 16 тур. "Акрон" - "Сочи" 1:1, "Оренбург" - "Балтика" 2:1, "Спартак" - ЦСКА 0:3, "Рубин" - "Ахмат" 2:0, "Крылья Советов" - "Ростов 2:2, "Нижний Новгород" - "Зенит" 1:3, "Динамо" М. - "Динамо" Мх. 2:1, "Локомотив" - "Краснодар" 2:3.

    21.11.2025

  • Sinaron

    Два "специалиста" потыкали пальцем в небо.

    21.11.2025

  • Cool-ебяка

    А я по глубине анализа и изяществу слога на первое место поставил бы вот это: "Эти команды одинаковые, поэтому будет ничья. Эти тоже одинаковые, тоже ничья".

    21.11.2025

  • Павел Леонидович

    да не победят ваши позорники, не мечтайте

    21.11.2025

  • Max Stch

    а где крупный счет ?

    21.11.2025

  • Топотун

    Топа ждет прогноз от Спирта - лизателя вялых писюнов, выходи, Лизун !

    21.11.2025

  • Hitman

    Что-то скомороха спирта не видно. Видать забухал дед. Ну пусть отдохнет.

    21.11.2025

  • blue-white!

    Пояснения, почему матч должен завершиться именно так, просто поражают: должен, обязан... Ответы дилетантов...

    21.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

