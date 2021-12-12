На 20-й, 44-й, 50-й, 63-й и 67-й минутах матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес пять предупреждений.

Сначала он не показал желтую карточку Дмитрию Чистякову, который в центре поля грубо сыграл против Константина Тюкавина.

Незадолго до перерыва рефери не наказал Гильермо Варелу — динамовец в подкате сзади едва не нанес серьезную травму Малкому.

После перерыва ошибочно избежал предупреждения Магомед Оздоев, через мяч ударивший в голень Дмитрия Скопинцева.

Затем уже сам Скопинцев не получил желтую карточку за грубый фол на Далере Кузяеве.

Пятая ошибка Карасева случилась, когда он не применил дисциплинарную санкцию к Даниилу Фомину, сыгравшему безрассудно против Андрея Мостового.