«Динамо» — «Зенит»: Карасев не показал пять желтых карточек
На 20-й, 44-й, 50-й, 63-й и 67-й минутах матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (1:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес пять предупреждений.
Сначала он не показал желтую карточку Дмитрию Чистякову, который в центре поля грубо сыграл против Константина Тюкавина.
Незадолго до перерыва рефери не наказал Гильермо Варелу — динамовец в подкате сзади едва не нанес серьезную травму Малкому.
После перерыва ошибочно избежал предупреждения Магомед Оздоев, через мяч ударивший в голень Дмитрия Скопинцева.
Затем уже сам Скопинцев не получил желтую карточку за грубый фол на Далере Кузяеве.
Пятая ошибка Карасева случилась, когда он не применил дисциплинарную санкцию к Даниилу Фомину, сыгравшему безрассудно против Андрея Мостового.
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