Российские арбитры сегодня судят игру в Саудовской Аравии

Как стало известно «СЭ», бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым сегодня вечером будет судить четвертьфинальный матч Кубка Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли».

Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, а также видеоарбитр Владимир Москалев.