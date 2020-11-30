Обозреватель подвел итоги игр 16-го тура.

Кокорин: лучший матч в «Спартаке». Зобнин: стабильность — признак мастерства

«Спартак» — снова равный среди первых. В таблице команда Доменико Тедеско как была третьей, так ей и осталась, но теперь не отстает от «Зенита» и ЦСКА, а делит с ними первое место. По личным встречам — первому показателю при равенстве очков — у красно-белых пока худший показатель из лидеров («Зенит» набрал четыре, ЦСКА — три, «Спартак» — одно). По победам всех опережают красно-синие. Соотношение мячей у спартаковцев тоже хуже, чем у конкурентов: плюс 11 против плюс 20 у питерцев и плюс 16 — у армейцев.

Но не только поэтому аплодировать «Спартаку» пока получается с большими оговорками. Парни Тедеско выиграли впервые за четыре тура, но даже эти 2:0 с «Ротором», скорее, способны порадовать его болельщиков счетом, нежели цельностью футбола. Команда, претендующая на золото, не имеет права так расхлябанно играть в обороне дома против последнего места. Один Давиташвили, главный неудачник матча, пару раз обязан был забивать, но радовал Максименко слабыми ударами из идеальных позиций.

Подчеркну: в данном случае не сравниваю «Спартак» с «Зенитом» и ЦСКА, а говорю исключительно о нем самом и о мерках, которые красно-белые должны для себя устанавливать. «Ротор» — неплохо организованная команда, но она на четыре мяча отстает от предпоследней по забитым голам: у волгоградцев их семь, у «Тамбова» — 11. Будь у «Ротора» линия атаки хотя бы чуть-чуть более убедительной, своими моментами он точно бы воспользовался. «Спартак» позволил ему нанести 13 ударов, пять из которых — в створ. И в первом их матче в Волгограде была примерно та же история: победные мячи в обоих кругах красно-белые забили с пенальти, шесть раз пробили в створ, в том числе и в штангу.

В общем, взяв у новичка РПЛ шесть очков, спартаковцы ни в одном из двух случаев не владели таким преимуществом, которое позволяет назвать их победу безоговорочной.

Первые полтайма «Спартак» был хорош, но стопроцентный пенальти, с которого он открыл счет (Давиташвили с Кокориным находились в штрафной, хотя и выбегали оттуда), смотрелся максимально глупо для волгоградцев. Наверное, можно согласиться с тем, что он стал результатом достаточно серьезного и планомерного давления хозяев на старте, однако сама ситуация фолу никак не способствовала.

И тут надо отметить обоих участников эпизода: если у Зурико не заладилось с первых же минут, когда он с левого фланга перспективно приблизился к спартаковской штрафной, но вдруг споткнулся, то Александр провел пока лучший матч за «Спартак». Уже к десятой минуте он отдал две хорошие передачи в штрафную сначала с правого полуфланга, затем от линии ворот (не его вина, что они не были реализованы), потом заработал и реализовал пенальти.

Вообще, весь первый тайм Кокорин смещался вправо, хоть и говорил Нобелю Арустамяну, что ему не нравится играть на фланге. Но это и не было игрой крайнего нападающего — базовой позицией 29-летнего футболиста была «десятка». Но, явно следуя установке Тедеско, Кокорин перегружал фланг, где они славно взаимодействовали с партнером еще динамовских времен Романом Зобниным. Тот, как постоянно в последнее время, был также одним из лучших на поле — вспомните, как он фактически в одиночку уравнял ситуацию с «Динамо».

Теперь же явно сыграло роль то, что Давиташвили — не самый большой специалист по оборонительной работе. Не сказать, что большую помощь флангам обороны оказывала опорная зона. И если слева Мозес обострял за счет своих индивидуальных качеств, то справа Зобнин с Кокориным не давали покоя Степанову на пару. Впервые экс-динамовец, зенитовец и сочинец смотрелся абсолютно органичной частью командной игры «Спартака». По крайней мере, в первом тайме — после перерыва Кокорин «наелся» и вовремя уступил место Бакаеву, опять же впервые за долгое время качественно вошедшему в игру.

Тедеско явно доверяет Кокорину, снова выпустив его, а не Бакаева или кого-либо другого с первых минут после неудачных матчей с «Уралом» и «Динамо». И нападающий через игру начал-таки набирать кондиции. Впрочем, уровень «Ротора» не позволяет делать какие-то серьезные выводы, да и хватило Кокорина на тайм с небольшим.

Решения Тедеско и ситуация в клубе

Интересен, конечно, и первый за время пребывания в «Спартаке» перевод Мозеса налево из-за дисквалификации Айртона. Сработало! Чего стоят только два смещения в центр и крученых удара справа в дальнюю «девятку». С ними с большим трудом справился Чондрич, но лучше, чем сделал это нигериец, исполнить вряд ли было возможно. И на 90 минут Мозеса хватило. Теперь понятно, что слева у красно-белых также есть две полновесные и примерно равные опции — Айртон и Мозес (тогда как справа — Мозес и Зобнин). Любопытно еще и признание Тедеско, что за такой вариант — африканец слева, россиянин справа — высказались сами футболисты.

Оба вошли в четверку лучших футболистов «Спартака» в матче — наряду с Кокориным и признанным лучшим игроком матча Жиго. Причем определявший обладателя этого трофея Евгений Ловчев признал француза таковым еще до второго гола. Подоспевшие впоследствии данные подтвердили впечатление. Жиго выиграл 87% единоборств и отдал 95% точных передач. Не забивал он уже давно, и «контрольный выстрел» в добавленное время вытекал из его игры в матче. Хотя в атаку вместо Ларссона парой минут ранее выдвинулся не он (и это было правильно: зачем разрушать по ходу матча работавшую тройку Джикия — Жиго — Маслов?), а вышедший на замену Кутепов. Крайне нестандартный ход Доменико, и оставшиеся минуты Илья провел довольно заметно.

А Соболев, который, будь он здоров, может, и в стартовом составе бы вышел — ведь это был как раз тот случай, когда надо продавливать чужую оборону, — в день матча сделал из римской клиники заявление, которое должно положить конец дискуссиям на тему его травмы.

«В сборную я приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более что тренировки были в основном восстановительного и тактического характера, — сказал среди прочего Соболев. — В самый неподходящий момент, буквально за полчаса до игры с Сербией, вновь произошла блокада колена... Не нужно искать виноватых в этой ситуации».

Тут ключевые слова — даже не вывод, поскольку ничего другого игрок обеих конфликтующих сторон, будем откровенны, сказать и не мог, если не хочет иметь проблемы с той либо другой стороны. Куда важнее акценты. Слова о твердом желании помочь команде в ноябрьских матчах говорят о том, что форвард не ехал в сборную в качестве пассажира, каким, видимо, его желало видеть руководство «Спартака», а фраза про «тренировки восстановительного и тактического характера» подчеркивают, что Соболева в сборной никто не перегружал.

Ситуация же с блокадой колена случилась не в первый раз, но спрогнозировать, когда она произойдет, невозможно. И одно дело, если бы речь шла о серьезных нагрузках, но при трех выездах и постоянных перелетах их не было и быть не могло. Раз игрок поехал в сборную и был готов тренироваться в полную силу — последующие попытки Шамиля Газизова свалить вину на Станислава Черчесова, а Леонида Федуна — на врачей сборной выглядят скорее хайпом на разгроме команды и жесточайшей общественной критике главного тренера.

Еще одна тема, широко и противоречиво обсуждавшаяся в последние дни, — приход на должность спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова вопреки желанию Газизова — получила продолжение благодаря многозначительному молчанию гендиректора, ранее охотно общавшегося с прессой. Теперь же он дает прозрачно понять, что в клубе его настойчиво попросили ничего не комментировать.

Очевидно, что внутри клуба не все смотрят в одном направлении, что по ходу такой острой борьбы за высокие места может отвлечь главного тренера и команду от футбола. Да это понятно и по работающим в противоположных направлениях анонимным Telegram-каналам с регулярными информационными вбросами в адрес друг друга. И не анонимным тоже.

Когда подобные процессы вокруг самого обсуждаемого клуба страны прекратятся — вопрос риторический. Хорошо, хотя бы тренер не дает ни футбольных, ни околофутбольных поводов для интриг вокруг своей фигуры. Повторяю, игра «Спартака» далека от идеала, но она и несравнима с прошлым сезоном — прогресс очевиден. Вдумчивость, неангажированность и страсть, с которыми работает немец итальянских корней, делает его единственной фигурой, на сегодня способной объединить разновекторные силы в Тушине. Но надолго ли?

Слуцкий для ЦСКА: из трехкратного чемпиона в злой рок

«Рубин» без Кварацхелии, на мой взгляд, абсолютно по делу (по крайней мере, если исходить из второго тайма, в первом команды имели преимущество каждая по полтайма) обыграл ЦСКА. А армейцы четвертым из участников еврокубков из четырех не забили в этом туре ни гола. Как сейчас в таких случаях принято говорить: «Совпадение? Не думаю!»

Леонид Слуцкий, у которого в последнее время из строя выбыли все ведущие футболисты и дела из-за этого пошли наперекосяк, в этом чемпионате второй раз обыграл свою бывшую команду. А в 28-м туре прошлого сезона он же в Москве остановил Виктора Гончаренко на пути к серебру.

Из трехкратного чемпиона Слуцкий превратился в злой рок для ЦСКА! Хотя никто его не увольнял, он ушел сам, потому что на тот момент, выиграв три чемпионата из четырех и понимая, что достиг потолка, лишился в России всяческой мотивации. Обижаться Слуцкий мог разве что на группировки не любивших его фанатов ЦСКА, но не на Евгения Гинера и клуб.

Он точно подметил, что связывать несвязываемое — любимое занятие журналистов, и в первом круге «Рубин» играл еще против армейцев, действовавших в три центральных защитника, а теперь — в два. На этот раз главный удар Леонид Викторович решил нанести после перерыва. Три замены Слуцкого на 52-й минуте, все в точку — и словно что-то щелкнуло. С этого момента «Рубин» был лучше до конца игры (хотя, например, Шатов, игравший в стартовом составе, провел один из самых качественных матчей в сезоне). А у красно-синих пропал тот футбол, который вывел их в лидеры.

Деспотович показал, что лучше брать бесплатного, качественного и адаптированного к РПЛ опытного форварда, пусть и на серьезную зарплату, чем покупать не по-цеэсковски дорого молодого кота в мешке из Аргентины. Но ЦСКА выбрал не его, а Гайча, и эта, скорее всего, ошибка спортивного департамента вызывает вопросы уже у многих. Потому что стабильного наконечника у армейцев нет.

У «Рубина» мы в сотый раз увидели, как же слаб Игнатьев на фоне Деспота, обратно замененного из-за недолеченной травмы и не сыгравшего даже получаса. Причем, как выяснилось, тренерский штаб это даже прогнозировал и сделал не из-за рецидива. При этом форвард успел за пару минут на поле сделать все главное, а ждать прогресса от бывшего нападающего «Краснодара», есть ощущение, мы будем с тем же успехом, что в свое время от «спартаковского Месси» Давыдова.

Чалов, в обиде за которого ЦСКА в официальном заявлении назвал Черчесова физруком, пробил неточно из площади ворот. Шведкой, после не самого удобного паса Эджуке, чем и как угодно — неважно. Из пределов площади ворот! В этом тоже Черчесов виноват? Причем после матча Гончаренко говорил о том, что команде не хватает продуктивности нападающих. Тем самым только подтверждая критику со стороны главного тренера сборной. Но Гончаренко, выходит, можно, а Черчесову нельзя?

Даже Акинфеев был близок к серьезной результативной ошибке, выронив мяч, но от дубля Деспотовича, успевшего к мячу первым, его спасли защитники. Его оппонент Медведев сыграл на ноль и действовал очень уверенно, хотя Никите пришлось отражать лишь два удара в створ против шести у Игоря. Эта статистика тоже подтверждает закономерность победы Казани.

Многим уже начало было казаться, что ЦСКА играет в Лиге Европы в экономном режиме, чтобы сосредоточиться на чемпионате. Разумеется, не хочет проиграть, но землю не грызет. Но сейчас все больше впечатление, что армейцы просто находятся в плохом состоянии. Далек от идеальных кондиций Влашич, хоть и здорово бил издали — Медведев классно вытащил. А когда хорват не в порядке — сбоит и у всего ЦСКА. Слишком большая зависимость от одного игрока. Может, даже и от двух — отсутствие Мариу Фернандеса, на первых порах не столь заметное, тоже начало сказываться.

Тем не менее, если говорить обо всем чемпионате в целом, то из тройки лидеров пока именно ЦСКА представляется командой, игравшей стабильнее и интереснее других. У армейцев в большей степени, чем у «Зенита» и «Спартака», есть свой футбол, сейчас демонстрируемый крайне фрагментарно из-за спада. Но у красно-синих пока не видно мощного мужского характера, позволяющего переламывать тяжелые игры.

В трех оставшихся турах до зимы нас ждет один центральный матч, который может многое предопределить — «Зенит» — «Спартак» 16 декабря. Но это не означает, что в остальных очки трем лидерам обеспечены — слишком уж нестабильно все они играют. В двух последних турах, кроме «Спартака» у «Ротора», из них не выиграл никто!

С чего мы должны быть уверены, что ЦСКА в следующем туре обыграет разогнавшиеся в последнее время «Химки», и тем более — в гостях «Ростов» в 19-м туре? Откуда уверенность, что «Зенит» (все три матча, что логично при крытой арене, он проведет дома) в его нынешнем состоянии справится с «Динамо»? Почему «Спартак» должен обязательно побеждать на выезде «Сочи» 12 декабря?

Они все еще потеряют достаточно очков. Нет никаких оснований предполагать, что повторится прошлогодний сценарий со сверхранним чемпионством «Зенита». Рубка за золото, скорее всего, будет идти минимум до предпоследнего тура, а то и до последнего.

Хотелось бы этому порадоваться. Только вот остается вопрос: на каком уровне все это будет происходить?