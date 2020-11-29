Кокорин помог «Спартаку» догнать «Зенит» и ЦСКА

Красно-белые дома обыграли в непростом матче «Ротор» (2:0).

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Спартак» — «Ротор» — 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 15 — с пенальти (1:0). Жиго, 90+3 (2:0).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Мозес, Э.Понсе, Ларссон (Кутепов, 89).

«Ротор» : Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Фламарион (Саплинов, 85), Алейник, Песегов (Серченков, 85), Давиташвили (Кипиани, 80), А. Понсе, Муллин (Микелтадзе, 75).

Предупреждения: Давиташвили, 12. Ларссон, 60. Ещенко, 86. Э.Понсе, 90+2.

Судьи: Волошин (Смоленск). Милюченко (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мосякин (Москва).

29 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена»

За сорок минут до начала встречи в подтрибунных помещениях искрило. Кто на смартфоне смотрел матч «Рубин» — ЦСКА, кто — на ноутбуке, кто — на экране телевизора. Поддержка у казанцев при этом была максимальной: «Держитесь! Давайте!». Еще бы, поражение армейцев давало прекрасный шанс красно-белым догнать в таблице лидеров — армейцев и «Зенит».

Судя по всему, включили ТВ и в раздевалке «Спартака». По крайней мере, крики «Пошли!» и хлопки, означающие выход на разминку, раздались оттуда в 18.24 — ровно с финальным свистком в Казани. Вряд ли это стало совпадением.

Тур вообще выдался для красно-белых на редкость приятным — поражение армейцев и ближайшего преследователя, «Динамо», а также ничья «Зенита» с середняком, «Арсеналом». Оставалось только самим не оступиться в последней игре 16-го тура.

Единственная интрига с составом «Спартака» возникла из-за дисквалификации Айртона. Кого поставит Доменико Тедеско? Болельщики обсуждали массу вариантов: Маркитесов, Оганесян, Ещенко, Зобнин. В итоге на левом фланге оказался Мозес, Зобнин расположился справа, а в центре полузащиты появился Умяров.

Матч начался бодро. «Спартак» ожидаемо давил, моменты в дебюте у Ларссона и Понсе были неплохими, но и волгорадский бразилец Фламарион едва не убежал один на один.

А потом дурацкий фол Давиташвили привел к назначению пенальти. Загадка, зачем грузинский легионер решил прыгать, еще и задействуя локоть, в сторону соперника, который двигался по направлению из штрафной. Риск совершенно не оправдался, а сам пострадавший, Кокорин, уверенно реализовал 11-метровый — 1:0. Это второй мяч Александра за «Спартак», и оба — с «точки».

К слову, и во встрече первого круга все решил удар с «точки». Тогда ЭСК признала решение рефери в пользу «Спартака» ошибочным. Теперь, думается, все же возьмет сторону арбитра.

Помимо голевого эпизода, в первом тайме обратила на себя внимание высокая активность Кокорина. Пожалуй, до своих лучших стандартов нападающий еще не дотянул, но он выглядел явно интереснее, чем в большинстве других матчей нынешнего сезона. Сразу пришло вознаграждение — заработанный пенальти и гол.

Другой примечательный момент: разрывы между центральными защитниками красно-белых. Порой оставалось только удивляться, насколько далеко друг от друга они располагались, учитывая, что Тедеско использует трех в центре обороны.

Хозяевам сильно повезло, что волгоградцам не хватало техники и скорости, чтобы воспользоваться этими свободными зонами.

Вторая половина встречи тоже не получилась скучной. В какой-то момент «Ротор» даже захватил инициативу, здорово работал в прессинге у чужой штрафной и порой напрягал Максименко. Хозяева могли нервничать из-за такого развития событий, зато получили шанс на свои любимые контратаки. Одна из них едва не убила интригу — Гогуа на линии штрафной подарил мяч Ларссону. Но нападающий в стремлении заработать пенальти перестарался — получил предупреждение за симуляцию.

Интересно, что даже при плотной игре сзади спартаковская оборона давала сбои. Как на 72-й минуте, когда Джикия и Жиго вдвоем закрывали Андреса Понсе, а Давиташвили в полном одиночестве рвался в ворота. Счастье для «Спартака», что пробил грузинский полузащитник бесхитростно — прямо в руки голкиперу. Еще одна реальная возможность у «Ротора» возникла в концовке — тот же Понсе после стандарта пробил головой рядом со штангой.

Впрочем, совершенно не стоит считать, что игра шла в одни ворота — Максименко. Голевые моменты возникали у спартаковского Понсе, дважды Чондрич выручал команду после ударов Мозеса, а еще в одном эпизоде едва не отличился Кутепов, неожиданно вышедший на замену на позицию форварда.

Хозяева все же забили второй мяч уже в добавленное время — Жиго после углового неотразимо пробил головой. 2:0.

И «Спартак» настиг ЦСКА с «Зенитом».