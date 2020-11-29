Казанская команда после трех поражений подряд обыграла лидера (1:0) — причем второй раз в сезоне.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Деспотович, 59.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров, Абильдгор, Йевтич (Хван Ин Бом, 56), Шатов, Бакаев (Зуев, 58), Игнатьев (Деспотович, 56. Климов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 84), Марадишвили, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Влашич, Эджуке (Бистрович, 68), Чалов (Гайч, 68).

Предупреждения: Макаров, 13. Йевтич, 48. Зотов, 50. Деспотович, 60. Самошников, 62. Дивеев, 79. Дивеев, 80. Марадишвили, 85. Шатов, 90+1. Климов, 90+2. Бегич, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Панин (Дмитров). Кобзев (Москва).

29 ноября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Рубин» в Казани принимал ЦСКА — эта игра была ключевой встречей тура и крайне важной для обоих соперников. Для Леонида Слуцкого и Ко это возможность дома реабилитироваться после трех поражений подряд, а для ЦСКА укрепиться на первом месте в РПЛ в борьбе с «Зенитом» и «Спартаком».

В итоге вторую победу в сезоне над своим бывшим клубом одержал Слуцкий. При этом уже в который раз, когда в Казань приезжают московские команды, «Рубин» выступал на «Ак Барс Арене», по сути, в гостях — болельщиков армейцев оказалось несоизмеримо больше.

Татарстан — один из последних регионов России, в которых пока не стали максимально ограничивать квоту на посещаемость спортивных мероприятий. В Казани и так разрешили в сентябре рекордное для России число зрителей — до 70 процентов. В ноябре из-за резкого роста числа заболевших в стране квоту сократили до 50 процентов — и то в качестве рекомендательной меры. По закону клубы до сих пор могут продавать до 70 процентов мест на трибунах — при условии строгого соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Но на встречу с ЦСКА этого и не требовалось. В Казани похолодало, в город пришла настоящая зима. К тому же, хозяева проиграли три матча кряду и вкупе все это сказалось на посещаемости и интересе к футболу. Даже фанатский актив по большей мере проигнорировал игру — пришла лишь небольшая его часть.

Фанаты ЦСКА перед игрой pic.twitter.com/WDZtCN1PQH — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

Зато болельщиков москвичей было хоть отбавляй. Еще с утра на вокзалах Казани с утра очевидцы видели толпы армейцев. Билеты на «Рубин» спокойно продаются онлайн, поэтому проблем с доступом на арену не возникало. Болельщики ЦСКА покупали билеты как на обычные трибуны, так и на гостевой сектор, но по ходу игры практически все собрались на одном секторе. Он, естественно, стал самым активным и шумным по ходу всей встречи. На это отреагировали и органы правопорядка — полицейских на матче было в разы больше обычного.

Усиленная охрана на матче Рубин-ЦСКА pic.twitter.com/9p0HM9Bhgq — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

Болельщики ЦСКА на игре в Казани pic.twitter.com/lLf8ysX8DV — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

А вот особого контроля за санитарными мерами не налюдалось. Как в фойе, так и на трибунах встречались люди без масок, и стюарды без особого энтузиазма делали им замечания. Не следили и за противовирусной рассадкой. По данным «Рубина», на игру продали около 13 тысяч билетов. Их вполне реально рассадить аккуратно по всей арене, но чаще всего зрители собирались небольшими группами рядом друг с другом.

Начало игры при этом определенно осталось за «Рубином». Команда Слуцкого не могла позволить себе проиграть и четвертый матч подряд, тем более дома — и первые 20 минут очень активно работала на половине поля соперника. Были как перспективные подходы к воротам, так и удары в створ. Но казанцам мешала слабая реализация.

Ак Барс Арена перед стартом матча Рубин-ЦСКА pic.twitter.com/30juIAbPGs — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

Ближе к середине первого тайма ЦСКА выровнял игру, а уже к 30-й минуте практически полностью ход матча контролировали москвичи. «Рубину» оставалось только действовать на редких контратаках, правда одна из них получилась очень опасной, и едва не закончилась взятием ворот.

Момент у Рубина pic.twitter.com/470Inz9ZHI — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

Слуцкий и Гончаренко в перерыве очевидно думали, как разнообразить игру. Оба тренера сделали ставки на замены: уже спустя 10 минут после возобновления матча у «Рубина» вышли Деспотович вместо Игнатьева, Хван Ин Бом вместо Йевтича, а Зуев вместо Бакаева.

Фан-сектор Рубина на матче с ЦСКА pic.twitter.com/u6XAnbOx92 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

Деспотович и Ин Бом в этом сезоне представляли основную атакующую силу казанцев и их появление на поле резко разнообразило действия «Рубина» впереди. Результата долго ждать не пришлось. Уже спустя три минуты Шатов забросил на Деспотовича и сербский нападающий забил свой седьмой гол в этом сезоне.

Деспот вышел на замену и уже через три минуты открыл счёт!



? #РубинЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/JsB6I2KNdZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2020

В ответ на гол казанцев вперед пошли армейцы, но реально опасных моментов гости практически не создавали. Зато «Рубин» не стал закрываться и играть на удержание и продолжил действовать активно у ворот Игоря Акинфеева. Футбол стал немного дерганным и рваным: много грубости и мелких фолов с обеих сторон. Нарушения ЦСКА немного взбодрили болельщиков «Рубина» — на «Ак Барс арене» стоял громкий свист после каждого падения игроков хозяев. Поражает итоговая статистика по желтым карточкам — 8:1 в пользу казанцев. При том, что визуально нарушений оказалось примерно поровну.

Трибуны в Казани на игре Рубин-ЦСКА pic.twitter.com/8kF7I7v7f0 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 29, 2020

В концовке матча Слуцкий решился на неожиданный ход и сделал обратную замену. Деспотовича штаб снял с игры — появился Климов. Но «Рубин» продолжил действовать активно практически до самого конца встречи, не позволяя армейцам даже владеть мячом. Так в атаке казанцы матч и завершили. И привели футбольных экспертов в недоумение, как относиться к современному «Рубину» Слуцкого? Громкие победы пока сменяют не менее громкие поражения.

Тем не менее, последний футбольный матч в году в Казани «Рубин» провел на действительно качественном уровне и порадовал зрителей. Так что повод для позитива у казанцев есть. А ЦСКА есть над чем задуматься — в частности, о запасе прочности.