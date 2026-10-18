Лещенко назвал игру «Динамо» чемпионской: «Давно такого не было»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в матче 11-го тура против ЦСКА (3:1).

В составе «Динамо» по голу забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор.

«Прекрасный футбол показали обе команды, но «Динамо» играло с преимуществом. Игру «Динамо» можно назвать чемпионской, давно не было такого. Очень порадовали замены Шварца — все сработали четко. Особенно рад за Витю Окишора. Победная серия «Динамо» просто впечатляет. Мы все очень рады. Всех болельщиков поздравляю с этой победой», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

(Кирилл Радченко)

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