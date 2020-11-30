Троевластие: «Зенит», ЦСКА, «Спартак»

Результаты нового тура привели к тому, что сразу три клуба делят первое место в РПЛ. А всего на три очка от них отстает «Ростов»

Главная особенность тура, на которую многие обратили внимание еще в субботу, а в воскресенье она оформилась как факт — клубы, участвующие в еврокубках («Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА), не одержали ни одной победы и, более того, не забили ни одного гола. При этом все результаты — по делу, ни один из них нельзя списать на невезение или, скажем, судейские ошибки.

Примечательно, что лучше всех из этой четверки выглядел «Локомотив», у которого была самая сложная с точки зрения логистики ситуация. Свою встречу в Лиге чемпионов железнодорожники провели в среду на выезде, а уже в субботу вечером — через 66 часов после финального свистка в Мадриде — вышли на поле в Грозном. Да и в принципе гостевая ничья с находящимся в хорошей форме «Ахматом» — нормальный результат.

Наиболее же удручающее впечатление произвел «Краснодар». И дело не столько в результате, в конце концов, «Химки» сейчас в порядке, и уступить им, конечно, обидно, но не зазорно — команда Игоря Черевченко сейчас не имеет ничего общего с тем коллективом, который начинал чемпионат. Но «быки» смотрелись совершенно безвольно и безыдейно.

Я наблюдал за этим матчем с трибуны подмосковного стадиона, и командное движение у гостей отсутствовало напрочь. А желание рубиться — в хорошем смысле этого слова — угадывалось только у Смольникова. Остальные — та самая пресловутая секция мягких игрушек. Сытых, довольных и плюшевых. А срыв Мурада Мусаева в концовке — тут и брошенная в сердцах бутылка, и споры с судьей, вылившиеся в красную карточку, — на мой взгляд, свидетельство того, что главный тренер потерял контроль. На счастье «Краснодара», в РПЛ в этом сезоне хватает совсем уж проблемных команд типа «Тамбова», а то еще пара-тройка таких матчей — и вблизи показалась бы зона переходных матчей.

Выигравший первый круг ЦСКА не может победить уже три матча подряд, забив в этих встречах всего один гол. В Казани в первом тайме при счете 0:0 верный шанс получил Чалов, но нападающий, оказавшийся в центре внимания после нашумевшего телеинтервью Станислава Черчесова, из пределов вратарской пробил выше ворот. Неужели на него так давит вся эта история? Если так, то это печально — со столь тонкой душевной организацией строить карьеру будет непросто.

По итогам тура в таблице установилось троевластие, а в шаге позади, на расстоянии одной победы — «Ростов», нанесший первое поражение «Динамо» при Сандро Шварце. «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА, взяв три очка дома у «Ротора». Красно-белые прервали трехматчевую безвыигрышную серию и впервые за два месяца не пропустили — последний «сухарь» случился еще 26 сентября против «Тамбова».

«Спартак» во многом в хорошем смысле перебегал «Ротор», особенно в первом тайме, да и в концовке хозяева включились, не позволив волгоградцам организовать навал. Это как раз то преимущество, которое красно-белые имеют по сравнению с конкурентами и которое нужно реализовывать, если команда намерена чего-то добиться в этом сезоне.

Наконец-то довольно прилично смотрелся Кокорин, и дело не только в заработанном и реализованном пенальти. У форварда появились неплохое движение и взаимодействие с партнерами, в первую очередь с Зобниным и Ларссоном. А главный тренер Доменико Тедеско снова удивил, выпустив на последние минуты в центр нападения Кутепова.

Понятно, что еврокубковая осень получается донельзя мрачной, да еще и сборная подлила бензина в огонь, однако интрига в РПЛ до какой-то степени скрашивает эту ситуацию. Год назад «Зенит» в это время уходил в отрыв, сейчас же о подобном нет и речи.

Декабрь в чемпионате России должен получиться жарким.