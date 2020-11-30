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Троевластие: «Зенит», ЦСКА, «Спартак»

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
30 ноября 2020, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Троевластие»

№ 8334, от 30.11.2020

29 ноября. Москва. Тушино. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Алекс Крал, Самюэль Жиго и Эсекиэль Понсе празднуют победу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 ноября. Москва. Тушино. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Алекс Крал, Самюэль Жиго и Эсекиэль Понсе празднуют победу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Результаты нового тура привели к тому, что сразу три клуба делят первое место в РПЛ. А всего на три очка от них отстает «Ростов».

Главная особенность тура, на которую многие обратили внимание еще в субботу, а в воскресенье она оформилась как факт клубы, участвующие в еврокубках («Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА), не одержали ни одной победы и, более того, не забили ни одного гола. При этом все результаты по делу, ни один из них нельзя списать на невезение или, скажем, судейские ошибки.

28&nbsp;ноября. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Дмитрий Тихий и&nbsp;Виктор Классон.Участники Лиги чемпионов: ноль голов на троих в РПЛ. Герой дня — Карпин

Примечательно, что лучше всех из этой четверки выглядел «Локомотив», у которого была самая сложная с точки зрения логистики ситуация. Свою встречу в Лиге чемпионов железнодорожники провели в среду на выезде, а уже в субботу вечером через 66 часов после финального свистка в Мадриде вышли на поле в Грозном. Да и в принципе гостевая ничья с находящимся в хорошей форме «Ахматом» нормальный результат.

Наиболее же удручающее впечатление произвел «Краснодар». И дело не столько в результате, в конце концов, «Химки» сейчас в порядке, и уступить им, конечно, обидно, но не зазорно команда Игоря Черевченко сейчас не имеет ничего общего с тем коллективом, который начинал чемпионат. Но «быки» смотрелись совершенно безвольно и безыдейно.

Я наблюдал за этим матчем с трибуны подмосковного стадиона, и командное движение у гостей отсутствовало напрочь. А желание рубиться в хорошем смысле этого слова угадывалось только у Смольникова. Остальные та самая пресловутая секция мягких игрушек. Сытых, довольных и плюшевых. А срыв Мурада Мусаева в концовке тут и брошенная в сердцах бутылка, и споры с судьей, вылившиеся в красную карточку, на мой взгляд, свидетельство того, что главный тренер потерял контроль. На счастье «Краснодара», в РПЛ в этом сезоне хватает совсем уж проблемных команд типа «Тамбова», а то еще пара-тройка таких матчей и вблизи показалась бы зона переходных матчей.

28&nbsp;ноября. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. После окончания матча Мурад Мусаев высказал недовольство работой арбитра Сергея Иванова. Видимо, в&nbsp;слишком резкой форме.

Выигравший первый круг ЦСКА не может победить уже три матча подряд, забив в этих встречах всего один гол. В Казани в первом тайме при счете 0:0 верный шанс получил Чалов, но нападающий, оказавшийся в центре внимания после нашумевшего телеинтервью Станислава Черчесова, из пределов вратарской пробил выше ворот. Неужели на него так давит вся эта история? Если так, то это печально со столь тонкой душевной организацией строить карьеру будет непросто.

29&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ротор&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Александр Кокорин&nbsp;&mdash; автор победного гола.Кокорин помог «Спартаку» догнать «Зенит» и ЦСКА

По итогам тура в таблице установилось троевластие, а в шаге позади, на расстоянии одной победы «Ростов», нанесший первое поражение «Динамо» при Сандро Шварце. «Спартак» догнал «Зенит» и ЦСКА, взяв три очка дома у «Ротора». Красно-белые прервали трехматчевую безвыигрышную серию и впервые за два месяца не пропустили последний «сухарь» случился еще 26 сентября против «Тамбова».

«Спартак» во многом в хорошем смысле перебегал «Ротор», особенно в первом тайме, да и в концовке хозяева включились, не позволив волгоградцам организовать навал. Это как раз то преимущество, которое красно-белые имеют по сравнению с конкурентами и которое нужно реализовывать, если команда намерена чего-то добиться в этом сезоне.

Наконец-то довольно прилично смотрелся Кокорин, и дело не только в заработанном и реализованном пенальти. У форварда появились неплохое движение и взаимодействие с партнерами, в первую очередь с Зобниным и Ларссоном. А главный тренер Доменико Тедеско снова удивил, выпустив на последние минуты в центр нападения Кутепова.

Понятно, что еврокубковая осень получается донельзя мрачной, да еще и сборная подлила бензина в огонь, однако интрига в РПЛ до какой-то степени скрашивает эту ситуацию. Год назад «Зенит» в это время уходил в отрыв, сейчас же о подобном нет и речи.

Декабрь в чемпионате России должен получиться жарким.

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