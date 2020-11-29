Оценка матча в Тушине — в высказываниях главных тренеров красно-белых и волгоградцев.

— Это был очень трудный матч (по-русски), — начал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. — Забили быстрый гол, должны были увеличивать счет, создали очень много моментов. И не каких-то неочевидных — наносили удары из штрафной. Но не хватало концовки. Соперник, уступая 0:1, старается отыграться, начинает верить в собственные силы. Нам пришлось непросто. «Ротор» бился до конца. Я очень счастлив победе.

— Чего не хватает «Спартаку», чтобы не доводить до нервной концовки?

— Голов. Повторю, моментов было очень много. Больших-больших шансов. Нам не хватает Соболева. Такой мощный форвард необходим. В игре его порой не видно, но он забивает. Интересно посмотреть статистику, сколько заблокированных ударов с нашей стороны сегодня случилось. Мы заслуженно взяли три очка.

— Кому вы жестикулировали после второго гола?

— Праздновал его с болельщиками. Они дарили эмоции на протяжении всей игры, поэтому и мяч Жиго отмечали вместе. Фанаты всегда дают ощущение, что трибуны заполнены до отказа. Независимо, как играет команда, нас поддерживают везде — не только дома, но и на выезде.

— У «Спартака» много потерь мяча. В чем причина?

— Хватает необоснованных ошибок. Надо работать над этим, улучшать. Отдавать передачи за спину. У нас есть для этого быстрые нападающие — Ларссон, Понсе, Кокорин, Бакаев сегодня хорошо вышел. Во втором тайме от таких забросов мы получали хорошие моменты.

— Как вам Кутепов на позиции форварда? Будете продолжать эксперимент?

— Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, 4 на 4, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для действий впереди. Высокий, сильный исполнитель — это всегда опасно. Как Соболев. Холанн в Дортмунде такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов — это одна из опций в атаке.

— Что сказали ему перед выходом на поле?

— Как только сообщил о позиции, Илья ответил: «Да-да, я все понял». У него был хороший момент, чтобы забить.

— Как вы решали вопрос с тем, кто заменит Айртона слева?

— Попробовали несколько вариантов и в итоге пришли к такому решению — Мозес слева, а Зобнин справа. В том числе поговорили с игроками — Роман и Виктор высказались за такую расстановку. Мы много входили в штрафную с флангов, пользовались зонами. Моменты они создавали — оставалось только забивать.

— ЦСКА потерпел поражение в Казани. Вы обращали на это внимание перед матчем или нет?

— Не смотрим на другие команды. Нам необходимо концентрироваться на своей игре, и без того достаточно мотивации.

— Сегодня был лучший матч Кокорина в «Спартаке»? Он адаптируется на позиции «десятки»?

— Не знаю, лучший ли, но Кокорин был хорош. Он ведь пропустил подготовку к сезону. Если пройдет зимние сборы с нами, то станет играть еще сильнее. Что касается позиции, то Кокорин универсален. Его техника, прием мяча позволяют себя комфортно чувствовать и впереди, и на позиции «десятки».

— Ларссон довольно давно не забивает. Это сказывается на нем?

— Джордан очень старается прервать эту серию. Много трудится на поле, создает моменты. Не всегда все меряется голами. Да, работа нападающего — это голы, но мы ценим форвардов и за другое. А поражать ворота могут в том числе игроки середины поля, защитники. Ларссон много прессингует, делает рывков за спину. Возможно, чуть устал. Не забывайте, что он выступает без пауз — за клуб, за сборную Швеции.

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»:

— Интенсивная, агрессивная игра с двух сторон. В первом тайме «Спартак» больше атаковал, но мы пытались навязать борьбу. После перерыва «Ротор» наступал гораздо больше, имел моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. В первом круге мы показали более оборонительный футбол. Сейчас, исходя из состояния команды, решили выйти с двумя форвардами. Особого и выбора не было в связи с потерями. В какой-то мере тактика себя оправдала, не хватило только забитого мяча.

— Почему «Ротор» — худший по голам? Моменты-то есть.

— Игрокам атаки где-то не хватает завершения. Конечно, хотелось бы усилить состав, посмотрим, что получится зимой.