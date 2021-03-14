«Ростов» может бойкотировать матч в Волгограде. Прядкину и Арутюнянцу пора заключить мир

Дончане возмущены систематическими судейскими ошибками

Мнение

В РПЛ в этом туре было не только роскошное дерби «Динамо» — «Спартак», но и очередной судейский скандал. Разгневан «Ростов», который даже теперь изучает вопрос бойкота матча следующего тура в Волгограде.

У команды Валерия Карпина отняли гол Соу после такого решения по офсайду, что ни один здравомыслящий человек ничего не понял. Нарисованы даже проекции двух игроков, но сам офсайд-то где? Где видно, что линия по нападающему ближе к воротам, чем линия по защитнику? Разъяснений мы так и не дождались.

Судя по всему, не дождался их и глава судейского комитета. «Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который работал видеоарбитром. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, кто отвечает за подготовку специалистов... Кто у нас работает ВАР? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой ВАР», — сказал Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ».

«Ростов» указал еще на два ошибочных, с точки зрения клуба, решения Сергея Лапочкина — назначение пенальти в ворота команды Карпина и неназначение в ворота «Химок».

Хорошо, плюс-минус пара сантиметров офсайда — это разве повод для бойкота матча? По 11-метровым тоже кто-то видит справедливость слов ростовчан, а другие говорят, что Мирзов действительно не играл в мяч, но и не цеплялся за ногу защитника, а пытался закрыть мяч, но получил по голени. И что Полоз после бесспорного удара по ноге не сразу рухнул, а сначала встал на обе ноги, а потом повалился.

Но вопрос не в этих частностях. Ситуация куда глубже. Она тянется еще со времен матча «Ростова» в Сочи, когда дончане привезли на выезд пионеротряд из-за проблем с коронавирусом, а остальные клубы таких проблем в схожих ситуациях избежали. Желто-синие тогда сильно обиделись на позицию РПЛ, а все последующие судейские промахи не в пользу своей команды наверняка связывают с местью за критику.

Позиция «Ростова» такова: мы обращаемся в КДК, ошибки не в нашу пользу признают, но история повторяется снова и снова. И все случаи, когда можно принять одну сторону, а можно другую, по мнению клуба, трактуются исключительно в угоду сопернику.

Так ли это на самом деле? Эксперт «СЭ» по судейским вопросам Александр Бобров составлял свою таблицу грубых ошибок рефери по итогам первой части сезона. По ней у «Ростова» четыре минуса и один плюс — неудаление Бабурина в матче с «Уфой». Дончане страдают, но все-таки не явные лидеры в этом плане. «Уфе» досталось больше: у нее 0-4. У ЦСКА — так же, как у «Ростова» — 1-4.

То есть плохо, конечно, но не прямо ужас-ужас. И здесь, на мой взгляд, на первый план выходит как раз противостояние с РПЛ и ее главой Сергеем Прядкиным. Когда оно есть, то любое решение рассматривается именно под этим углом. Я сам работал восемь лет в клубе премьер-лиги, знаю, насколько болезненно воспринимается изнутри любое спорное решение арбитра. И как футболисты в раздевалке обращаются к руководителям со словами: «Нас долго будут убивать, вы можете хоть что-то сделать?» А тем ответить нечего.

В «Ростове» накипело. Там работают эмоциональные люди, которые очень любят футбол и каждую ситуацию пропускают через себя. И когда на фоне ощущения, что клуб намеренно топят, они видят ту офсайдную линию, которую до сих пор не понял никто в футбольном мире, то происходит взрыв.

По моим данным, в «Ростове» сейчас решают, что делать. Если бы дело было только в присуждении поражения и штрафе, то бойкот встречи в Волгограде стал бы практически решенным делом. Но история чуть сложнее. Например, встает вопрос по поводу того, что клуб может быть заподозрен в сдаче матча «Ротору». Результат ведь сильно влияет не только на «Ростов», но и на всю борьбу за выживание в РПЛ.

В любом случае история бьет по всей премьер-лиге, у которой репутация и так, мягко говоря, не на высшем уровне.

Футболу очень нужны не новые скандалы, а что-то позитивное, как упомянутое дерби «Динамо» — «Спартак». Поэтому, на мой взгляд, самым правильным стало бы не спускать историю на тормозах, к чему, по ощущениям, расположены в РПЛ, а решить вопрос. И здесь роль третейского судьи хорошо бы взять на себя РФС.

Пригласить в один кабинет Прядкина и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца. Чтобы они обсудили все болезненные темы, сняли возникшее напряжение, выкурили трубку мира и закопали топор войны. Это было бы в интересах всех сторон, поэтому встреча напрашивается.

Иначе нарыв не вылечить — противоречия станут только множиться.

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