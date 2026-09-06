Евсеев о победе «Динамо» Мх над «Родиной»: «Конечно, удаление у гостей повлияло. Играть в меньшинстве с 10-й минуты...»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Родиной» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.

Московская команда провела большую часть встречи в меньшинстве: на 8-й минуте красную карточку за грубый фол получил нападающий Герман Онугха.

«Удаление у гостей, конечно, повлияло. Окажись мы на месте «Родины», тоже пытались бы сдержать соперника. Играть в меньшинстве с 10-й минуты... Получили большое преимущество, но в первом тайме мы им не воспользовались. Спешили, принимали неправильные решения.

Надо отметить Агаларова. Он терпит, ждет своего времени. Молодец. Так должен каждый ждать и доказывать. Возможно, мне, возможно, кому-то еще. Буду только рад. И жду такого от каждого», — приводит matchtv.ru слова Евсеева.

Махачкалинское «Динамо» поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом».