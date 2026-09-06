«Балтика» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Локомотив» встретятся в 7-м туре РПЛ в воскресенье, 6 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.35 мск, за десять минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

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