Благоевич о ничьей «Акрона» с «Оренбургом»: «Не справились с подачей с фланга, что стоило нам трех очков»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

«Мы хотели попробовать что-то новое, новые задумки, но после перерыва перестроились на привычные варианты и выглядели лучше в атаке. Как итог — смогли сравнять счет, а затем выйти вперед. Возможно, после этого подумали, что мы близки к победе, но, к сожалению, пропустили.

Это был похожий момент, что и в первом тайме. Снова не справились с подачей с фланга, что стоило нам трех очков. Учитывая, каким был ход матча, сложно сказать, довольны мы результатом или нет. Реальность такова, что у нас снова одно очков. Продолжаем двигаться дальше», — приводит слова Благоевича пресс-служба тольяттинцев.

«Акрон» с 4 очками занимает 14-е место в РПЛ. Команда все еще не одержала ни одной победы в этом сезоне.