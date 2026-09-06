«Динамо» Махачкала — «Родина»: команды не открыли счет в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» и «Родина» не сумели открыть счет в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 0:0.

Гости провели почти весь тайм в меньшинстве — на 8-й минуте красную карточку получил форвард «Родины» Герман Онугха. Он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку.