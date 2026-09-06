«Балтика» — «Локомотив»: Мостовой дебютирует в составе гостей

«Балтика» и «Локомотив» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ.

В составе гостей дебютирует полузащитник Андрей Мостовой, арендованный у «Зенита». Форвард железнодорожников Николай Комличенко попал в заявку впервые после травмы наружной боковой связки колена, которую он получил 1 мая в игре против московского «Динамо».

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид, Мендель, Титков, Поспелов, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, И. Петров, М. Петров, Хиль.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Морозов, Бабкин, Бакаев, Еремеев, Мостовой, Пиняев, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Годяев, Щетинин, Раков, Комличенко, Голубев.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, «Локомотив» идет на 15-й строчке с 3 очками.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде в воскресенье, 6 сентября и начнется в 20.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.