«Динамо» — «Спартак»: Гладышев сравнял счет

«Динамо» сравняло счет в матче против «Спартака» в 7-м туре РПЛ — 1:1.

На 25-й минуте Ярослав Гладышев отличился ударом из-за штрафной. Перед этим полузащитник «Спартака» Наиль Умяров потерял мяч на своей половине поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.