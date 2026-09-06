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Спортивный директор Спартака Франсис Кахигао отказался отвечать на вопрос о трансфере Роберто Альварадо

Кахигао о возможном трансфере Альварадо в «Спартак»: «Не понимаете, что мне сейчас нечего сказать?»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался отвечать на вопрос о возможном переходе полузащитника «Гвадалахары» Роберто Альварадо.

6 сентября «СЭ» сообщил, что «Спартак» предложил за мексиканца около 10 миллионов евро.

— Правда ли, что вы в переговорах по трансферу Альварадо?

— Правда ли, что вы не понимаете, что мне сейчас нечего сказать?

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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