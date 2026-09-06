Кахигао о возможном трансфере Альварадо в «Спартак»: «Не понимаете, что мне сейчас нечего сказать?»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался отвечать на вопрос о возможном переходе полузащитника «Гвадалахары» Роберто Альварадо.

6 сентября «СЭ» сообщил, что «Спартак» предложил за мексиканца около 10 миллионов евро.

— Правда ли, что вы в переговорах по трансферу Альварадо?

— Правда ли, что вы не понимаете, что мне сейчас нечего сказать?

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».