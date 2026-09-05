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Зенит — ЦСКА: Сергей Семак и Александр Соболев о неназначенном пенальти при счете 1:1 в матче 7 тура РПЛ 5 сентября 2026

Судейство

«Не понимаю этого решения». Семак и Соболев остались недовольны судейством в игре «Зенита» с ЦСКА

Максим Слекишин
корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
При счете 1:1 арбитр не назначил пенальти в эпизоде с Александром Соболевым.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. У форварда сине-бело-голубых Александра Соболева тоже остались вопросы по ключевому моменту с его участием. При счете 1:1 в концовке главный судья Андрей Прокопов не назначил пенальти после того, как защитник армейцев Матеус Рейс попал рукой в лицо Соболеву. Видеоарбитры Павел Шадыханов и Роман Сафьян в этой ситуации не вмешались. И красно-синие вскоре забили победный мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

Два похожих эпизода — два разных решения

В конце первого тайма Прокопов назначил пенальти за подобное нарушение самого Соболева. В добавленное время нападающий в борьбе в своей штрафной площади ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Рефери первоначально не зафиксировал нарушение, однако видеоарбитры пригласили его к монитору. После просмотра судья назначил пенальти, который реализовал капитан армейцев Иван Обляков. Причем у Соболева вопросов не возникло. После игры форвард извинился перед командой и подчеркнул, что в нашем чемпионате такие нарушения наказуемы.

«К сожалению, случился пенальти, который я заработал нелепо. Мы уже привыкли, что это фол по неосторожности. Да, я сыграл неосторожно, попал локтем в голову. Это пенальти», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».

На 84-й минуте Соболев сравнял счет. А на 90+3-й сам Александр оказался в ситуации, похожей с той, в которой был наказан пенальти: во вратарской ЦСКА Матеус Рейс боролся с Дугласом Сантосом и попал рукой по лицу россиянина.

На этот раз Прокопов не назначил 11-метровый. Он прервал контратаку ЦСКА и показал, что Соболеву и Рейсу требуется помощь после столкновения головами. После остановки игры судья долго разговаривал с капитанами команд, однако к видеоповтору не обращался. Получается, видеоарбитры не стали приглашать его к монитору. Спустя пять минут Обляков забил второй мяч и принес ЦСКА победу.

ЦСКА в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

Новый скандал с арбитрами?

По мнению эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва, у Прокопова были основания назначить пенальти в пользу петербуржцев.

«На 90+3-й Прокопов не зафиксировал фол на Соболеве, не назначил пенальти в пользу хозяев поля и потом что-то долго говорил капитанам команд, видимо, объясняя свое решение.

В том эпизоде в площади ворот ЦСКА его защитник Матеус Рейс, боровшийся за позицию с Дугласом Сантосом, оказался рядом с Соболевым и ударил его рукой в лицо.

Возможно, сам судья не видел произошедшего в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — написал Бобров.

Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Семак на послематчевой пресс-конференции сравнил два эпизода и не понял, почему судейская бригада приняла разные решения.

«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?

Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер «Зенита».

Сергей Семак и&nbsp;Жоао Виктор.Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой

Сам Соболев назвал момент с фолом на себе аналогичным тому, в котором был наказан пенальти.

«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на подобный вопрос ответил: «Я не обладаю квалификацией, чтобы давать оценки судьям и их решениям. Возможно, посчитали, что Рейса подтолкнули перед тем, как он попал Соболеву в голову. Там и локтя не было, ладонь. Я воздержусь от оценок. Как есть, так есть».

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Александр Соболев
Сергей Семак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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