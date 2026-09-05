«Не понимаю этого решения». Семак и Соболев остались недовольны судейством в игре «Зенита» с ЦСКА

При счете 1:1 арбитр не назначил пенальти в эпизоде с Александром Соболевым.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. У форварда сине-бело-голубых Александра Соболева тоже остались вопросы по ключевому моменту с его участием. При счете 1:1 в концовке главный судья Андрей Прокопов не назначил пенальти после того, как защитник армейцев Матеус Рейс попал рукой в лицо Соболеву. Видеоарбитры Павел Шадыханов и Роман Сафьян в этой ситуации не вмешались. И красно-синие вскоре забили победный мяч.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Два похожих эпизода — два разных решения

В конце первого тайма Прокопов назначил пенальти за подобное нарушение самого Соболева. В добавленное время нападающий в борьбе в своей штрафной площади ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Рефери первоначально не зафиксировал нарушение, однако видеоарбитры пригласили его к монитору. После просмотра судья назначил пенальти, который реализовал капитан армейцев Иван Обляков. Причем у Соболева вопросов не возникло. После игры форвард извинился перед командой и подчеркнул, что в нашем чемпионате такие нарушения наказуемы.

«К сожалению, случился пенальти, который я заработал нелепо. Мы уже привыкли, что это фол по неосторожности. Да, я сыграл неосторожно, попал локтем в голову. Это пенальти», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».

На 84-й минуте Соболев сравнял счет. А на 90+3-й сам Александр оказался в ситуации, похожей с той, в которой был наказан пенальти: во вратарской ЦСКА Матеус Рейс боролся с Дугласом Сантосом и попал рукой по лицу россиянина.

На этот раз Прокопов не назначил 11-метровый. Он прервал контратаку ЦСКА и показал, что Соболеву и Рейсу требуется помощь после столкновения головами. После остановки игры судья долго разговаривал с капитанами команд, однако к видеоповтору не обращался. Получается, видеоарбитры не стали приглашать его к монитору. Спустя пять минут Обляков забил второй мяч и принес ЦСКА победу.

Новый скандал с арбитрами?

По мнению эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва, у Прокопова были основания назначить пенальти в пользу петербуржцев.

«На 90+3-й Прокопов не зафиксировал фол на Соболеве, не назначил пенальти в пользу хозяев поля и потом что-то долго говорил капитанам команд, видимо, объясняя свое решение.

В том эпизоде в площади ворот ЦСКА его защитник Матеус Рейс, боровшийся за позицию с Дугласом Сантосом, оказался рядом с Соболевым и ударил его рукой в лицо.

Возможно, сам судья не видел произошедшего в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — написал Бобров.

Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Семак на послематчевой пресс-конференции сравнил два эпизода и не понял, почему судейская бригада приняла разные решения.

«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?

Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер «Зенита».

Сам Соболев назвал момент с фолом на себе аналогичным тому, в котором был наказан пенальти.

«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на подобный вопрос ответил: «Я не обладаю квалификацией, чтобы давать оценки судьям и их решениям. Возможно, посчитали, что Рейса подтолкнули перед тем, как он попал Соболеву в голову. Там и локтя не было, ладонь. Я воздержусь от оценок. Как есть, так есть».