«Не понимаю этого решения». Семак и Соболев остались недовольны судейством в игре «Зенита» с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. У форварда сине-бело-голубых Александра Соболева тоже остались вопросы по ключевому моменту с его участием. При счете 1:1 в концовке главный судья Андрей Прокопов не назначил пенальти после того, как защитник армейцев Матеус Рейс попал рукой в лицо Соболеву. Видеоарбитры Павел Шадыханов и Роман Сафьян в этой ситуации не вмешались. И красно-синие вскоре забили победный мяч.
Два похожих эпизода — два разных решения
В конце первого тайма Прокопов назначил пенальти за подобное нарушение самого Соболева. В добавленное время нападающий в борьбе в своей штрафной площади ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.
Рефери первоначально не зафиксировал нарушение, однако видеоарбитры пригласили его к монитору. После просмотра судья назначил пенальти, который реализовал капитан армейцев Иван Обляков. Причем у Соболева вопросов не возникло. После игры форвард извинился перед командой и подчеркнул, что в нашем чемпионате такие нарушения наказуемы.
«К сожалению, случился пенальти, который я заработал нелепо. Мы уже привыкли, что это фол по неосторожности. Да, я сыграл неосторожно, попал локтем в голову. Это пенальти», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».
На 84-й минуте Соболев сравнял счет. А на 90+3-й сам Александр оказался в ситуации, похожей с той, в которой был наказан пенальти: во вратарской ЦСКА Матеус Рейс боролся с Дугласом Сантосом и попал рукой по лицу россиянина.
На этот раз Прокопов не назначил 11-метровый. Он прервал контратаку ЦСКА и показал, что Соболеву и Рейсу требуется помощь после столкновения головами. После остановки игры судья долго разговаривал с капитанами команд, однако к видеоповтору не обращался. Получается, видеоарбитры не стали приглашать его к монитору. Спустя пять минут Обляков забил второй мяч и принес ЦСКА победу.
Новый скандал с арбитрами?
По мнению эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва, у Прокопова были основания назначить пенальти в пользу петербуржцев.
«На 90+3-й Прокопов не зафиксировал фол на Соболеве, не назначил пенальти в пользу хозяев поля и потом что-то долго говорил капитанам команд, видимо, объясняя свое решение.
В том эпизоде в площади ворот ЦСКА его защитник Матеус Рейс, боровшийся за позицию с Дугласом Сантосом, оказался рядом с Соболевым и ударил его рукой в лицо.
Возможно, сам судья не видел произошедшего в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?» — написал Бобров.
Семак на послематчевой пресс-конференции сравнил два эпизода и не понял, почему судейская бригада приняла разные решения.
«В случае с Соболевым за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, то почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос?
Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-нибудь может ответить? У меня ответа нет. Если ты ставишь пенальти там, то это еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — сказал главный тренер «Зенита».
Сам Соболев назвал момент с фолом на себе аналогичным тому, в котором был наказан пенальти.
«Не очень понял. Когда я сфолил, то даже не спорил, что это пенальти. И здесь, мне кажется, идентичный случай. Я только не понял, кулаком или локтем он мне попал. К судье подошел, чтобы посмотрели. Он сказал, все проверили. Даже удивился. Сказал ему, чтобы не сомневался: это абсолютно идентичный момент», — сказал зенитовец в эфире «Матч ТВ».
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на подобный вопрос ответил: «Я не обладаю квалификацией, чтобы давать оценки судьям и их решениям. Возможно, посчитали, что Рейса подтолкнули перед тем, как он попал Соболеву в голову. Там и локтя не было, ладонь. Я воздержусь от оценок. Как есть, так есть».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0