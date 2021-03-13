«Кто у нас работает на ВАР?» Глава судейского комитета о не засчитанном голе «Ростова»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — о решении Сергея Лапочкина, который не засчитал гол форварда «Ростова» Али Соу в матче с «Химками» (0:1).

— Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК. Думаю, в ближайшее время получим заявление от «Ростова». Но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает ВАР. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин.

— Вопросы к ВАР?

— Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но возможно стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на ВАР. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, отвечающим за подготовку специалистов...

— В итоге судьи ошиблись?

— Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка.

— Почему судьи, которые работали на ВАР (Иван Сиденков, Александр Богданов), не позвали Лапочкина пересмотреть эпизод?

— Не знаю, звали они его или нет. Но они же подсказали Лапочкину, что там был офсайд у нападающего. Получается, это техническое решение, которое осталось на совести специалистов ВАР. Но давайте в тонкости будем углубляться после серьезного анализа. ЭСК пройдет во вторник-среду. На заседание я планирую пригласить Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию ВАР. То есть, кто у нас работает на ВАР? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой ВАР. Да, она относительно недавно у нас появилась. И все-таки... Нам надо качественно обучать людей.

— А может быть ВАР — зло? Только мешает?

— Не согласен. ВАР нам очень помогает. Огромное количество ошибок было исправлено. Нужно просто правильно его применять.

(Виталий Айрапетов)