Карседо рассказал о состоянии Барко, который пропускает матч «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем против московского «Динамо» в 7-м туре РПЛ ответил на вопрос о состоянии полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

Аргентинец не попал в заявку на игру и пропустит матч.

— Барко все еще на антибиотиках и недоступен для матчей, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.