«Динамо» — «Спартак»: Артур Гомес вывел бело-голубых вперед

«Динамо» забило второй гол в матче против «Спартака» в 7-м туре РПЛ — 2:1.

На 35-й минуте забил Артер Гомес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.