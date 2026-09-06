«Динамо» Махачкала — «Родина»: Мрезиг удвоил преимущество хозяев

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в матче против «Родины» в 7-м туре РПЛ — 2:0.

На 64-й минуте отличился полузащитник хозяев. Уссем Мрезиг

Игра проходит на «Анжи-Арене» в Каспийске.