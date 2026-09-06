«Динамо» Махачкала — «Родина»: Агаларов вывел хозяев вперед

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче против «Родины» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

На 51-й минуте забил форвард хозяев Гамид Агаларов. Для 26-летнего форварда этот гол стал третьим в этом розыгрыше РПЛ.

Игра проходит на «Анжи-Арене» в Каспийске.