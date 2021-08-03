Денис Макаров в ближайшее время должен перейти из «Рубина» в «Динамо». «СЭ» рассказывает о деталях трансфера.

«Рубин» договорился с «Динамо» о трансфере Дениса Макарова за 9 миллионов евро. Игрок в ближайшее время будет официально представлен в московской команде.

Макаров в беседе с «СЭ» не стал опровергать возможность перехода. « Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы все узнаете», — сказал игрок.

Завтра «Рубин» улетает в Польшу на матч Лиги конференций против «Ракува», и Макаров, видимо, не полетит с командой. Но сегодня игрок находится в расположении казанцев, участвовал в тренировке.

Итак, «Рубин» заработает на трансфере 9 миллионов евро несколькими траншами. При этом делиться с «Нефтехимиком» в виде процента с продажи казанцы не будут. Хотя при сделке «Рубина» и «Нефтехимика» обсуждались 40% с будущей продажи Нижнекамску, но из-за общего спонсора, группы компаний «ТАИФ», эти средства решено не перекладывать из одного кармана в другой.

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? Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Макаров pic.twitter.com/OOzbBsV3A4 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

В «Рубине» Макаров получал оклад примерно в 200 тысяч евро в год. Это средняя зарплата по меркам казанцев. В «Динамо» его годовой оклад может вырасти до 800 тысяч евро.

Игроку остается пройти медосмотр — при переходе в «Рубин» в 2019 году у него были с этим сложности, поэтому пока нельзя говорить, что трансфер окончательно готов.

Если все получится, то «Динамо» подпишет одного из самых прогрессирующих российских игроков последнего года. Сандро Шварц здорово внедрил в систему игры Захаряна и Тюкавина, с которыми теперь должен составить связку Макаров, проведший лучший сезон в карьере.

Зачем «Рубин» отпускает лучшего российского игрока?

Макаров весной помог «Рубину» выйти в еврокубки, по ходу прошлого сезона своими победными голами принес казанцам 9 очков. Получил вызов в сборную России и стал одним из лучших российских игроков чемпионата. Зачем же клуб, у которого серьезные амбиции, его продает?

Многие заметили, что старт этого сезона Макаров пропускает. Слуцкий объяснял, что Денис в плохой форме, поэтому сидит в запасе. По данным «СЭ», игрок был недоволен своим положением в команде и хотел получать больше игровой практики. После сборной и небольшого отпуска Макаров приехал на сборы «Рубина» в плохом функциональном состоянии. Это было видно и в матчах после выходов на замену. Недовольство из-за ситуации было, но причина трансфера не в этом, а в выгодном предложении.

«Рубин» планировал продать Кварацхелию, наверняка рассчитывая на вырученные средства. Но с грузином ситуация не развивается, а Макарова захотели и «Локомотив», и «Динамо», в итоге в конкурентной борьбе выйдя на ту сумму, которая устраивает «Рубин». В прошлом сезоне попытки подписать Макарова делал «Краснодар», но тогда речь шла о совсем небольшой компенсации в 3—4 миллиона евро.

В «Рубине» поняли, что Кварацхелию сейчас выгодно продать вряд ли удастся, поэтому отпускает другого лидера. Трансфер укладывается в модель, к которой стремятся в Казани: покупать дешево — развивать и выводить на высокий уровень — дорого продавать.

Макаров не самый стабильный игрок по игре и статистике, порой может провести фантастический матч, но затем закиснуть на пару игр и уйти в тень. 9 миллионов евро за российского игрока с такими данными — это очень выгодно. Для примера: «Локомотив» покупал за такую же сумму Смолова после двух сезонов, которые он закончил лучшим бомбардиром РПЛ.

Не исключено, что вскоре лимит будет ослаблен либо вовсе изменен. Тогда цена на российского игрока рухнет, и таких трансферов мы уже не увидим. Поэтому «Рубин» вовремя продал Макарова, а в дальнейшем может приобрести легионера с такими же качествами, но гораздо дешевле.

Как «Рубин» заменит Макарова?

В клубе уже давно есть понимание, как играть без Макарова. Две победы на старте сезона команда Слуцкого уже добыла без него. И летом казанцы наигрывали варианты без россиянина.

Справа тренер сегодня использует новичка Сеяда Хакшабановича, который подписывался как потенциальная замена Хвичи, но в итоге станет заменой Макарову. Там же справа может сыграть Солтмурад Бакаев — не менее талантливый игрок, чем Макаров.

Ну и важно, что Макаров уже вошел в сезон как запасной. Он уходит не в том статусе, в каком был весной: лучший по голам, по вкладу в результат, по качеству игры. После Евро и запаса сборной России Денис вернулся в «Рубин» на роль запасного. От него ждали, что он наберет форму и составит конкуренцию в линии атаки, но до этого не дошло.