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Парадокс РПЛ: кто-то может не доиграть до конца сезона, при этом клубы проголосовали за расширение

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 команд
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Клубы РПЛ — за расширение, но не все могут доиграть этот сезон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Общее собрание премьер-лиги выступило с радикальными предложениями к РФС.

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ, по итогам которого мы услышали парадоксальные вещи.

С одной стороны, лига направила в РФС предложение о расширении до 18 команд, наложив при этом мораторий на вылет. С другой, глава РПЛ Ашот Хачатурянц много рассуждал о проблемах, заметив, что «некоторые команды могут не доиграть сезон». Возникает резонный вопрос — наберется ли вообще 18 участников чемпионата России, готовых к выступлениям на высшем уровне с точки зрения инфраструктуры и финансов?

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Но еще более насущная тема, касающаяся уже этого сезона, — мораторий на вылет. За него, естественно, голосовали те, кто победнее и поскромнее. «Зенит» и московские участники премьер-лиги — против. И у каждого своя правда.

Одни напирают на нарушение спортивного принципа из-за отъезда легионеров — команды не виноваты, что иностранцы посреди турнира решили сменить обстановку, ослабив своими отъездами составы. Другие замечают, что все находились в равных условиях, а в случае моратория пропадет мотивация у коллективов из нижней части таблицы, соревнования превратятся в клоунаду, а расширение понизит уровень футбола в РПЛ.

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При этом, будем честны, каждый думает в первую очередь о себе. Те же опытные управленцы Григорий Иванов или Шамиль Газизов понимают, что в премьер-лиге с новыми спонсорами смогут получить по 500 миллионов рублей и выжить, а где станут искать деньги под ФНЛ — большой вопрос. Мораторий — в первую очередь об этом, а не о высоких материях и благе для всего российского футбола. Как и топ-клубы думают не о болельщиках в глубинке, а о том, чтобы чаще встречаться с сильными соперниками и реже с теми, кто плюс/минус находится на уровне ФНЛ.

Но самое забавное — это заголовки в Telegram-каналах из серии «Клубы договорились о расширении РПЛ». Потому что решать-то вовсе не представителям премьер-лиги. В противном случае это напоминало бы ситуацию, когда на суде приговор выносил бы сам обвиняемый.

Судьей выступит исполком РФС. А там, по имеющейся у «СЭ» информации, к мораторию отношение прохладное. Ближайшее заседание — уже в среду, 23 марта.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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