Парадокс РПЛ: кто-то может не доиграть до конца сезона, при этом клубы проголосовали за расширение

Общее собрание премьер-лиги выступило с радикальными предложениями к РФС.

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ, по итогам которого мы услышали парадоксальные вещи.

С одной стороны, лига направила в РФС предложение о расширении до 18 команд, наложив при этом мораторий на вылет. С другой, глава РПЛ Ашот Хачатурянц много рассуждал о проблемах, заметив, что «некоторые команды могут не доиграть сезон». Возникает резонный вопрос — наберется ли вообще 18 участников чемпионата России, готовых к выступлениям на высшем уровне с точки зрения инфраструктуры и финансов?

Но еще более насущная тема, касающаяся уже этого сезона, — мораторий на вылет. За него, естественно, голосовали те, кто победнее и поскромнее. «Зенит» и московские участники премьер-лиги — против. И у каждого своя правда.

Одни напирают на нарушение спортивного принципа из-за отъезда легионеров — команды не виноваты, что иностранцы посреди турнира решили сменить обстановку, ослабив своими отъездами составы. Другие замечают, что все находились в равных условиях, а в случае моратория пропадет мотивация у коллективов из нижней части таблицы, соревнования превратятся в клоунаду, а расширение понизит уровень футбола в РПЛ.

При этом, будем честны, каждый думает в первую очередь о себе. Те же опытные управленцы Григорий Иванов или Шамиль Газизов понимают, что в премьер-лиге с новыми спонсорами смогут получить по 500 миллионов рублей и выжить, а где станут искать деньги под ФНЛ — большой вопрос. Мораторий — в первую очередь об этом, а не о высоких материях и благе для всего российского футбола. Как и топ-клубы думают не о болельщиках в глубинке, а о том, чтобы чаще встречаться с сильными соперниками и реже с теми, кто плюс/минус находится на уровне ФНЛ.

Но самое забавное — это заголовки в Telegram-каналах из серии «Клубы договорились о расширении РПЛ». Потому что решать-то вовсе не представителям премьер-лиги. В противном случае это напоминало бы ситуацию, когда на суде приговор выносил бы сам обвиняемый.

Судьей выступит исполком РФС. А там, по имеющейся у «СЭ» информации, к мораторию отношение прохладное. Ближайшее заседание — уже в среду, 23 марта.