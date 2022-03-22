Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества участников до 18 команд со следующего сезона

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы на общем собрании проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона.

«Клубы Российской премьер-лиги договорились увеличить количество команд с сезона-2022/23 до 18 участников.

Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали. Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», — заявил Хачатурянц.

В данный момент в Тинькофф РПЛ участвуют 16 команд. Сезон-2021/22 завершится 21 мая.

Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.