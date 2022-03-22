«У ФИФА не имелось оснований отстранять Россию от стыков ЧМ-2022». В РФС прокомментировали решение CAS

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал «СЭ» решение CAS отклонить просьбу нашего футбольного союза о переносе стыкового матча чемпионата мира Россия — Польша с 24 марта на более поздний срок.

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств», — сообщили в службе коммуникаций РФС, добавив, что рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА по поводу отстранения наших сборных и клубных команд от международных соревнований продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми Спортивным арбитражным судом.

Несмотря на три неудачные ходатайства в начале процесса, борьба РФС в САS только начинается — сам иск к отстранению наших сборных и клубов от международных соревнований только предстоит рассмотреть. Обеспечительные меры — это когда суд может прервать до вынесения окончательного вердикта какой-то процесс нарушения прав истца. В данном случае обеспечительные меры решено не применять, и мы уже точно не сыграем на ЧМ-2022 и в еврокубках этого сезона. Но в случае победы стартуем во всех последующих турнирах и сможем требовать материальной компенсации за пропуск нынешних соревнований.

— Ожидали такого вердикта CAS? — первый вопрос Зотову.

— Ситуация складывалась так, что этот вариант нельзя было исключать. Однако все равно сохранялась надежда на положительный исход. Мы же помним недавний случай с фигуристкой Валиевой.

В данном деле очень важно, как сформирована панель арбитров в Лозанне, насколько эти люди беспристрастны и не зависят от политических настроений. Руководствуются ли они чисто правовыми аспектами. Я в этом процессе не участвую, так что всех деталей не знаю. Но очевидно, что сформировать пул объективных судей не удалось... Не вижу никаких оснований лишать Россию права участвовать в стыковых матчах. Но чуда не свершилось.

— А что означает формулировка «Рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS»? То есть у нас еще сохраняется какой-то шанс?

— Какие-то возможности еще остаются. Но скорее речь в случае удовлетворения иска может идти о какой-то денежной компенсации и возмещении иного ущерба. Тут ведь еще возникает один вопрос. Как быстро CAS рассмотрит наше обращение? И если решение все-таки примут в пользу России, как тогда отмотать ситуацию назад? Ведь стыковые матчи пройдут уже на этой неделе: шведы встретятся с чехами, а поляки уже фактически в финале отбора. Не знаю... Выглядеть это будет абсурдно.

— И что теперь делать?

— Руки опускать нам точно нельзя. Я еще раз внимательно изучил регламенты и уставы ФИФА и УЕФА. Считаю, у ФИФА не имелось оснований отстранять нас от стыков.

— А имеем ли мы право сейчас провести товарищеский матч, например, с Белоруссией?

— Проводить такие игры нам никто не сможет запретить. Сейчас начался сбор национальной команды. Считаю, надо тренироваться, готовиться. Ребятам нужно абстрагироваться от всех этих решений. Жизнь на этом не заканчивается. Нужно быть готовыми в любой момент вернуться в международные соревнования.

— Есть ли риск, что Россию не допустят до участия в отборочном цикле чемпионата Европы-2024?

— Здесь опять очень многое будет зависеть от того, насколько неполитизированными станут решения УЕФА, ФИФА и CAS. Раньше за ними такого что-то не наблюдалось. Они всегда заявляли, что руководствуются принципом «спорт вне политики», а теперь резко переобулись и стараются находиться в авангарде ими же придуманной борьбы. В Ньоне и Цюрихе почему-то забыли слова основателя современного олимпийского движения барона Пьера де Кубертена... Хочется, чтобы дела руководителей УЕФА и ФИФА со словами не расходились. Футбол — точно не инструмент для какой-то борьбы, и футболисты не должны страдать от действий чиновников.

— Получается, нам остается рассчитывать только на чудо?

— К сожалению, нас пока не слышат. Однако чуда никто не отменял. Поэтому сборной надо продолжать тренироваться, а РФС — биться за наши нарушенные права. Другого пути нет.